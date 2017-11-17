Екатеринбург, 17 ноября, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге намерены отказаться от выборов депутатов городской думы по партийным спискам. Соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Фальшивомонетчик Здание думы и мэрии Екатеринбурга

Сейчас дума избирается по смешанной системе. 36 депутатских мест поровну распределяются по одномандатным округам и партийным спискам. Однако это устраивает не всех, и тех, кто против, вполне можно понять.

Отметим, этому предшествовало несколько событий. Ещё раньше в области начали отказываться от партийных списков. В сентябре 2016 года только по одномандатным округам выбирали депутатов думы Каменского городского округа, а через год без партсписков избрали думу Первоуральска.

Впрочем, в Нижнем Тагиле выборы думы 2017 года прошли по смешанной системе. А через год, в сентябре 2018-го, по такой же схеме предстоит избирать депутатов городской думы Екатеринбурга.

Однако всё может измениться. Правовую оценку такому переходу дал глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров. Он отметил, что изменить избирательную систему будет возможно только после поправок в Избирательный кодекс Свердловской области. Поэтому вопрос о выборе системы избрания остается открытым.

Летом в Заксобрание Свердловской области был внесен законопроект поправок в Избирательный кодекс региона. Данные нововведения не убирают полностью смешанную систему выборов, а дают возможность депутатам думы Екатеринбурга самостоятельно определять то количество депутатских мест, которое будет распределяться по пропорциональной (списки) и мажоритарной системе (одномандатные округа).

То есть на данный момент правомерно говорить о возможном использование любой из трех избирательных систем. А судя по публичным высказываниям, есть большая вероятность перевеса в сторону последней. Так, заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин высказывал предложение о полном отказе от партийных списков.

Но почему в заявлениях чиновников и экспертов все чаще звучит выбор в пользу увеличения депутатских мест по одномандатным округам или полный отказ от партийных списков? Пытаясь дать ответ на этот вопрос, стоит вспомнить, как менялось количество депутатов от «Единой России» в зависимости от избирательной системы.

Отметим, что городская дума Екатеринбурга VI созыва 2013 года впервые избиралась на основе смешанной системы, то есть одна половина шла по спискам, другая — по одномандатным округам. К чему это привело?

«Единая Россия» получила 28,11% голосов избирателей, «Справедливая Россия» — 17,78%, «Гражданская платформа — 13,42%, Партия пенсионеров — 9,41%, КПРФ — 8,60% и ЛДПР — 5,58%. Несмотря на большинство среди других партий, результат «Единой России» в 2013 году стал намного ниже, чем на выборах 2009 года, когда депутаты избирались по мажоритарной системе.

Более того, если бы не депутаты, избранные по одномандатным округам, то единороссы имели бы в думе лишь треть мест. Только с помощью мажоритариев им удалось получить простое большинство — 58,33%. Сейчас у единороссов в думе 21 депутат из 36.

Для сравнения: по итогам выборов в марте 2009 года у «Единой России» было порядка 80% мест. То есть успех попадания депутатов от ЕР стал напрямую зависеть не от имиджа и политической кампании партии, а от личности кандидата. Это подтверждает и тот факт, что, несмотря на низкий процент в 2013 году, количество депутатов от «Единой России» по одномандатному округу составило 15 человек из 18. А как мы отметили выше, по спискам результат был довольно незначительным.

Суммируя все вышесказанное, можно предположить, что приоритет в сторону мажоритарной системы или даже просто увеличения мест по одномандатным округам при смешанной гарантирует большие шансы «Единой России» утвердиться в городской думе Екатеринбурга на предстоящих выборах.

Ещё одним фактором привлекательности отказа от партийных списков может служить подстраховка местной власти от представительства внесистемной оппозиции в гордуме. А ведь как раз в 2013 году в результате перехода на смешанную систему «Гражданской платформе» — партии правого толка — удалось провести трех депутатов по спискам. Также от этой партии выдвигался и нынешний глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, который победил на выборах в 2013 году.

С одной стороны, у ЕР есть реальные основания лоббировать свои интересы в пользу даже полного перехода на мажоритарную систему выборов. Тем более такая система всегда действовала в Екатеринбурге и сегодня преобладает на территории Свердловской области.

Но также можно предположить, что радикальный отказ от партийных списков вызовет возмущение среди новых или оппозиционных партий, чья возможность попадания во власть сильно зависит от выбранной избирательной системы.

Поэтому «Единая Россия», возможно, и не захочет так открыто избавляться от своих потенциальных конкурентов и оппозиционеров, а выберет такой вариант, где было бы возможно увеличить количество депутатских мест и при этом ни с кем не ссориться. Тем более что о подобном подходе ранее говорил вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, который прогнозировал сохранение смешанной системы, но при увеличении числа мандатов по мажоритарной системе до 26 и уменьшения по спискам до 10.