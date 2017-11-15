В Челябинске власти озвучили график ввода в эксплуатацию домов на территории микрорайона «Чурилово Лейк Сити». Правда, удовлетворил он не всех.

Долгострой

Этому предшествовал звонок президента России Владимира Путина представителям обманутых дольщиков компании «Речелстрой», которая является основным застройщиком данного микрорайона. Разговора с главой государства люди ждали несколько месяцев. Порядка 1700 человек до сих пор не могут въехать в дома, которые планировалось заселить ещё в 2016 году. У компании «Речелстрой» возникли финансовые проблемы. В результате стройка остановилась.

Строительные планы застройщика

Строительная компания «Речелстрой» начала осуществлять проект по застройке комплекса «Чурилово Лейк Сити» с декабря 2014 года. Согласно проектным декларациям, застройщик планировал построить порядка 23 домов. За лето 2016 года удалось возвести четыре дома.

2m2.ru Проект комплекса «Чурилово Лейк Сити»

Но в июле 2016 «Речелстрой» разместил на официальном сайте информацию о переносе сроков ввода в эксплуатацию жилых домов. Соответственно, примерно на три месяца была отложена передача жилья участникам долевого строительства. Дольщики насторожились.

Причины переноса имели в основном экономический характер: сложная ситуация на рынке, ужесточение условий со стороны поставщиков строительных материалов и т.д. Отметим, об ухудшении ситуации на рынке недвижимости челябинские эксперты предупреждали ещё в феврале 2015 года. Они отмечали, что банки в связи с общей экономической ситуацией не захотят выдавать кредиты застройщикам, следовательно, застройщикам не будет хватать денег для продолжения строительства. Со стороны покупателей прогнозировалась ситуация возможного недоверия к покупкам, основанным на долевой основе.

Надо полагать, что дольщики, пусть и не все, слышали об этом. Но было уже поздно — деньги вложены. Июльские новости 2016 года стали для них неприятным сюрпризом. После первого июльского переноса сроков дольщикам поступило уведомление от строительной компании об изменении условий долевого договора, то есть продлении сроков выполнения работ. Но этот вариант лишал возможности в судебном порядке взыскать неустойку с «Речелстроя». С точки зрения федерального законодательства у дольщиков было право не согласиться с изменениями сроков, проигнорировать уведомление. И что самое главное, застройщик не может принудить участника долевого договора к соглашению изменения сроков.

В октября того же года происходит еще один сдвиг строительных сроков. В ноябре гендиректор строительный фирмы «Речелстрой» на встрече с дольщиками заявил, что будет выплачиваться неустойка по допсоглашениям. Но эта уступка — палка о двух концах. Выплата неустойки ведет к урезанию финансов для основного строительства и следовательно затормаживает его. Назревает острая потребность в инвесторе, поиски которого на тот момент еще продолжались.

Со стороны региональных властей была начата работа по контролю за ситуацией на строительном рынке, а также создана рабочая группа по контролю за проблемными застройщиками. Но напрямую компании «Речелстрой» эти мероприятия не коснулись.

Если что-то не получается, обращайся к Путину

Острая фаза борьбы дольщиков за свои права пришлась на 2017 год. Один из граждан направляет иск в арбитражный суд Челябинской области о признании строительной компании «Речелстрой» банкротом. Тогда дело удалось решить до судебного разбирательства. Также граждане обратились в министерство строительства Челябинской области, к губернатору Борису Дубровскому и к президенту России Владимиру Путину.

Первая попытка достучаться до главы государства состоялась 11 мая 2017 года. Дольщики записали и опубликовали видеообращение к Путину. В нём одна из дольщиц на видео указывает на то, что для заключения долевого договора ей пришлось продать своё имущество. У женщины двое детей. К 2016 году она планировала вселиться в новую квартиру. Не удалось…

Затем в Челябинске прошёл митинг, который объединил порядка 130 дольщиков. На нём генеральный директор «Речелстроя» Сергей Вегельман побещал найти новых инвесторов, а также — что очень важно — составить график финансирования для достройки домов.

Чтобы найти средства на дальнейшее строительство, компания попыталась продать несколько участков земли. Однако это удалось не легко и не просто. Выяснилось, что из-за долгов «Речелстроя» земля арестована, находится под обременением.

Время шло, проблема практически не двигалась. В начале октября последовало очередное видеообращение дольщиков к президенту России. В нём дети граждан поздравляли Владимира Путина с днём рождения и рассказывали про ситуацию.

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Тем временем в суде решался вопрос о снятии ареста с земли. В ситуацию вмешались власти региона. Только после этого в конце октября через суд удалось добиться возможности их продажи. Агентом по договору с компанией «Речелстрой» стала компания «Западный луч», которой и предстоит достраивать дома.

Но возникла новая проблема. Дольщики потребовали от властей контроля за расходованием денег. В начале ноября они провели серию одиночных пикетов. Адресатами акций стали губернатор, президент, члены регионального правительства.

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Эйфория и разочарование

Вечером 9 ноября свершилось долгожданное событие. Президент Владимир Путин лично позвонил одному из дольщиков и обсудил с ним проблемные вопросы. А на следующий день произошла очередная, но тоже долгожданная встреча губернатора с обманутыми дольщиками. На ней заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль заявил:

«Для привлечения инвестиций проданы два участка, сделка пока оформляется. Эти деньги позволят достроить как минимум четыре дома до марта 2018 года». Но в дальнейшем эти участки попадут под арест.

Власти услышали дольщиков, и у людей даже появилась эйфория. Но затем последовало разочарование. Оказалось, что достраивать планируют лишь 11 из оставшихся 18 домов. Кроме того, 13 ноября стала известна дорожная карта застройки микрорайона «Чурилово Lake City». Данный проект людям пришлось ждать четыре месяца. А его содержание вызвало много вопросов со стороны дольщиков.

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В первую очередь они касаются сроков. В документе говорится, что завершение строительства микрорайона должно осуществиться в 2019 году. Но дольщиков берут большие сомнения в возможности уложиться в такие сроки. Также отсутствует дата начала строительства, поэтапный план работы по каждому дому. Чиновники заявляют лишь, что работы уже возобновились.

«Конкретики мы не увидели, очередная отписка. Неужели такого графика мы ждали четыре месяца?» — так охарактеризовала ситуацию одна из активисток.

Дальнейшая реакция не заставила себя долго ждать. В группе «ВКонтакте» «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» разместила объявление об организации ежедневных одиночных пикетов возле минстроя, правительства, прокуратуры, Следственного комитета с протестной позицией по новой дорожной карте.

С другой интерпретацией конфликта выступили чиновники. Так, мэр города Евгений Тефтелев указал на то, что он и губернатор находятся в постоянном контакте со строительной компанией «Речелстрой», с собственником компании и с инвесторами. В первом квартале 2018 года 1000 из 1700 зарегистрированных дольщиков смогут получить свои квартиры, обещают чиновники. а тем временем по факту возможного хищения денег дольщиков возбуждено уголовное дело. Его ведёт Следственный комитет.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

На данный момент сложно точно сказать, имеет ли недоверие граждан к новому графику работ серьёзные основания. Но тем не менее, если заглянуть в социальные сети, где группа дольщиков каждый день обсуждает новые заявления местных властей, можно убедиться в их скептическом настрое насчет разрешения в ближайшем будущем двухлетнего конфликта. Приезд главы государства на время вселил в дольщиков надежду. Но опубликованная дорожная карта опять заставила разувериться в помощи от местных органов власти.

Несмотря на негативный расклад, хочется отметить, что данная ситуация заставляет увидеть феномен гражданского протеста и действия на почве жилищных проблем. Возможно ли пробудить подобный гражданский заряд в рамках более политических или даже культурных проблем?