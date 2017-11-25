В Екатеринбурге снова заговорили о «советской имперскости». 23 ноября на территории «Ельцин-центра» состоялось очередное заседание «народной трибуны», которую ведёт ближайший соратник Бориса Ельцина в 1990—1992 годах Геннадий Бурбулис.

Водник Геннадий Бурбулис

Напомним, «народная трибуна» — это регулярные публичные обсуждения на разные политические, социальные и исторические темы, проводимые в «Ельцин-центре». Данный формат является аналогией свердловского политического клуба «Дискуссионная трибуна» 1987 года, где Бурбулис занимал роль председателя.

Некоторые свидетели той эпохи указывали на вспомогательную роль «Дискуссионной трибуны» в разрушении Советского Союза. В частности, Сергей Борисов, известный советский промышленник, ещё весной отмечал в интервью изданию «Накануне.Ru», что в начале 1980-х годов Геннадий Бурбулис получил поручение свердловского горкома партии организовать оппозиционное движение, которое впоследствии и стало «Дискуссионной трибуной». В период перестройки местные «дискуссионные трибуны» создавали определённый негативный фон, который формировал общее недовольство среди населения. Чем потом и воспользовались перестройщики для развала СССР.

Целям создания подобной трибуны в «Ельцин-центре» Борисов не стал давать однозначной оценки, но предупредил, что России следует опасаться.

ConsumorSF Геннадий Бурбулис (в центре)

В настоящее время «народная трибуна» вызывает интерес у людей разных поколений и разных социальных групп. Как отметили сами организаторы, заседание, которое прошло 23 ноября, является принципиально важным за весь год. Оно было посвящено событиям 1917 года и их влиянию на национальный консенсус в современной России.

Как заявлялось в повестке встречи, тема разговора должна была затронуть Октябрьскую революцию и современность. Отметим, что эта встреча была не первой возможностью поговорить о последствиях и оценках 1917 года. В начале 2017-го заседание было посвящено обсуждению прогнозов на год 100-летия Великого Октября. Дальнейшая программа заседаний была выстроена по принципу исторической ретроспективы революционного периода и его связи с сегодняшним днём.

Что принципиально интересного и важного было на почти завершающем этот год общественном обсуждении? Кроме того, что Октябрьскую революцию назвали антропологической катастрофой и родовой травмой, которая предопределила гибель СССР, было ещё кое-что. В стенах «Ельцин-центра» от лица Геннадия Бурбулиса заговорили о необходимости обсуждения и формирования образа будущего в России. Было сказано, что в нынешней России наличествует сложнейший раскол по поводу оценок прошлого и настоящего, который не приводит к согласованию будущего страны.

Мария Шевченко ИА REGNUM Под пристальным взором Бориса Ельцина

И на чем же настаивают теоретики новой России, говоря о ее будущем? Большинство присутствующих в зале (по крайней мере никакой другой позиции по данному вопросу участники не выразили) было согласно с тезисом Бурбулиса о том, что любая имперскость — будь-то советская или какая-либо другая — зло. И в связи с этим был задан вопрос: почему же столь живуча эта «имперскость» и почему мы не можем от неё избавиться.

Что значит для организаторов империя и производная от нее черта как имперскость, озвучено не было. Хотя, по словам самого координатора мероприятия, Советский Союз тоже был империей. И это несмотря на то, что монархия как способ правления имперского типа государства, как мы знаем, на тот момент канула в Лету. Возможно, он имел в виду объединение государства не по принципу права, как это было принято в классических европейских государствах-нациях, а на основе наднациональной идеи. И, видимо, именно эта особенность Российского государства так не устраивала собравшихся.

Ещё одним принципиальным моментом в разговоре о будущем был назван конституционный консенсус, которого якобы удалось добиться 25 лет назад. Сам Геннадий Бурбулис мировоззренческим фундаментом построения образа будущего назвал нынешнюю Конституцию РФ. Для того чтобы понять, почему для бывшего соратника Ельцина Основной Закон носит не только правовой, но ценностный характер, обратимся к разделу материала «Как возможен гражданский консенсус в Свердловской области и национальный консенсус в России 2017−2018 годов», написанному им самим для прошедшего заседания «народной трибуны».

Мария Шевченко ИА REGNUM Заседание «народной трибуны» в «Ельцин-центре»

В нём указано, что «конституция — это всегда нечто существенно больше, чем нормы и принципы права. Одновременно это и комплекс жизненных ориентиров, объединяющих государство, общество и человека, и содержательная система ценностно-смысловых координат», то есть идеология. Согласно этому подходу, все сферы человеческой жизни должны регулироваться конституцией, а из этого выходит: «конституционная духовность», «конституционное мировоззрение», «конституционная идентичность», «конституционная нация». Термины взяты строго из материала.

Вот благодаря такому подходу и таким категориям российский народ должен якобы преодолеть свой раскол, который, по мнению Геннадия Эдуардовича, является признаком не только постсоветской России, а её тысячелетней истории.

Если с наличием раскола общества в наше время более-менее понятно, так как разные группы людей по-разному оценивают исторические события, а особенно XX век, то не совсем ясно, какие признаки раскола в тысячелетней истории России имел в виду соратник Ельцина.

Как известно, за этот период Россия успела принять православие, претерпеть междоусобные войны, татаро-монгольское иго, осуществить централизацию государства и многое другое — шла, одним словом, своим историческим путем. В своё время славянофилы указывали на самобытность такого исторического пути, а западники — на отсталость и недотягивание страны до западных стандартов.

Если теоретики новой России усматривают тысячелетний раскол в отсутствии права как общественного регулятора, который был присущ странам, развивающимся в духе эпохи модерна, то, видимо, этим они хотели сказать, что Конституция сможет наконец-то сделать Россию полноценной и процветающей. Но соответствует ли опора на право культурному коду, менталитету русского человека , — этим решили, видимо, не интересоваться.

Отдельно стоит напомнить о советском прошлом Геннадия Бурбулиса. С 1971 по 1990 год он был одним из миллионов членов Коммунистической партии Советского Союза. Преподавал диалектический материализм и марксизм-ленинизм.

Задумывался ли он в то время об имперскости своей Родины? Как бы то ни было, в 1989 году его избрали народным депутатом СССР. А в декабре 1991-го он стал одним из участников подписания Беловежских соглашений, которые поставили точку в существовании Советского Союза.