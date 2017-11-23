Екатеринбург, 23 ноября, 2017, 22:35 — ИА Регнум. 22 ноября стали известны результаты конкурса на предоставление грантов президента России некоммерческим организациям для развития гражданского общества. По Свердловской области таких организаций оказалось несколько десятков с разными профилями работы.

jacinta lluch valero 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Как правило, подобными денежными призами удостаиваются объединения, цель которых — распространение патриотических ценностей, семейных традиций и сохранение исторической памяти. И этот конкурс не исключение. Но если зайти на сайт президентских грантов и посмотреть на проекты победителей, то один из них немного выбивается своей направленностью. Это проект под названием «Вместе: плюс и минус», организованный общественным фондом «Новая жизнь». Цель проекта — профилактика ВИЧ среди дискордантных пар, где один из партнёров имеет положительный ВИЧ-статус, а другой — нет.

Данный фонд является первой организацией с президентским грантом в Свердловской области по осуществлению профилактической работы с ВИЧ. Сумма гранта составила около трёх миллионов рублей.

Также объединение финансирует Открытый институт здоровья, который, в свою очередь, получает средства из Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Помимо деятельности, заявленной на грант, организация совместно со «Свердловским областным центром профилактики и борьбы со СПИД» проводит профилактику ВИЧ среди лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказания Свердловской области.

Также «Новая жизнь» реализует одни из пилотных проектов в России — это профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работниц. Что подразумевается под этим видом работы? Это нахождение девушек с подобной занятостью через аутрич-работников, а далее их непосредственное прохождение экспресс-тестирования на выявление болезней, передающихся половым путем. А при положительном результате — сопровождение в медицинское учреждение в Свердловский центр СПИДа.

Отметим, что в данном центре секс-работницы являются волонтёрами, которые осуществляют, так скажем, просветительскую деятельность среди своих клиентов. Такой информацией поделилась телеведущая ЕТВ Оксана Маклакова на мероприятии в Свердловском областном медицинском колледже, организованном московским инициативным объединением «Знаю. Не боюсь».

21 ноября данная организация совместно с областным СПИД-центром провела в Екатеринбурге «Школу профилактики ВИЧ». Цель мероприятия состояла в привлечении руководителей федеральных СМИ, блогеров, модератов студенческих социальных сетей к освещению темы по противодействию ВИЧ-инфекции. На встрече гостям рассказывали, какими информационными источниками необходимо руководствоваться при подачи материала по данной проблематике.

Работа московского инициативного объединения «Знаю. Не боюсь» не ограничивалась одним днём, а продолжилась на следующий день в медицинском колледже, где координатор проектов для молодёжи фонда «СПИД-Центр» Николай Лунченков провёл лекцию для студентов на тему «Правда и ложь о ВИЧ. А 23 ноября профессор Международной академии психологических наук Светлана Пермина провела мастер-класс для студентов екатеринбургских вузов на тему «Свободное путешествие в мир партнерских отношений». В описании мероприятия говорилось, что речь будет идти не о свободных, а о партнёрских отношениях.

По данным главврача областного «СПИД-Центра» Анжелики Подымовой, на Среднем Урале ВИЧ заражены 1,6% населения региона. Но в сравнении с другими городами России Екатеринбург не входит даже в двадцатку с высоким ВИЧ-рейтингом.