Ирина Гончарова
Последние публикации
В Бельгии засекречивают теракты и «вспоминают о временах Гитлера»
Прозвучавший в ночь на 29 августа 2016 года взрыв в здании Института криминологии положил конец целой эпохе толерантности и открытости в европейском бельгийском обществе. Впервые все данные о расследовании, а также подробности произошедшего были засекречены и не доступны для общественности. Власти...
14 сентября 2016
Референдум в Голландии по Украине загоняет ЕС в тупик
По сообщению крупнейшей нидерландской телерадиокомпании NOS, американский миллиардер Джордж Сорос выделил 200 тыс. евро на проведение агитационной работы в поддержку ратификации соглашения ЕС — Украина. Представитель голландской организации «Голосуйте за Нидерланды», выступающей за ратификацию...
26 января 2016
«Новая мировая война»: репортаж ИА REGNUM из прифронтового Брюсселя
Брюссель, который ещё до недавнего времени считался исключительно центром европейской политики, на время объявлен зоной особого внимания федеральных служб в связи с найденными доказательствами между террористическими акциями в Париже и районом Брюсселя Моленбек. Муниципалитет размером 6 кв. км...
23 ноября 2015
Голландский айсберг на пути евроинтеграции Украины
Общественное движение Geenpeil добилось проведения референдума по вопросу о целесообразности ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Ещё в сентябре этого года инициативная группа голландцев выступила с призывом провести народное голосование по украинскому вопросу. По мнению...
11 ноября 2015
СМИ Бельгии: «Запад в Сирии поставил не на ту лошадь»
«Запад поставил не на ту лошадь, а за все те, проблемы в Сирии, которые мы наблюдаем, мы должны поблагодарить сами себя», — заявил в недавнем интервью финансово-экономическому журналу Trend бельгийский журналист Вилли Ван Дамм (Willy Van Damme). «Война в Сирии продолжается уже в течение 4,5 лет. За...
9 октября 2015
Русофобия — это, как СПИД: заразился — и ты уже неизлечим
ИА REGNUM: Крис, скажите, как, по-вашему, сегодня настроены обычные бельгийцы по отношению к России? Антироссийская пропаганда сегодня активнее, чем даже пропаганда против СССР 40 лет назад. Поэтому обычные бельгийцы настроены к России очень отрицательно. Когда речь заходит о России, люди, как...
28 июня 2015
Американский историк: «Наша демократия — смертоносный продукт»
Автор книги, работавший в свое время в Госдепартаменте США, со знанием дела рассказывает о службах Америки, доказывая, что «американская демократия это миф, ничего не имеющий общего с заботой о других странах и народах». ИА REGNUM публикует выдержки из книги. «С окончанием холодной войны, США...
26 июня 2015