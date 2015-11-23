Брюссель, который ещё до недавнего времени считался исключительно центром европейской политики, на время объявлен зоной особого внимания федеральных служб в связи с найденными доказательствами между террористическими акциями в Париже и районом Брюсселя Моленбек.

lexltd.com.ua Военные на улицах Брюсселя

Муниципалитет размером 6 кв. км объявлен европейским центром подготовки джихадистов из-за вскрывшихся фактов связи выходцев из Моленбека и терактами по всему миру, включая Париж. «Мы должны признать, что ситуация в Моленбеке не находится под нашим контролем», — говорит министр внутренних дел Ян Жамбон. Бывший бургомистр Моленбека социалист Филипп Мурё, правивший в районе последние 20 лет, признал, что недостаточно уделял внимания проблемным подросткам, которые спустя 10 лет превратились в террористов, осуществляющих теракты и взрывы по всему миру. Политолог Дэйв Синардэ из брюссельского университета VUB в оправдание бургомистра выступил с пояснениями о специфичности этого района: «Социологический состав Моленбека, вероятно, играет роль: он является одним из самых молодых и самых бедных районов страны. Да, там сформировалось гетто с большим количеством иммигрантов, которые живут очень близко друг к другу, и, наверное, Мурё мог бы делать свою работу качественнее, но не надо забывать, что борьба с радикальными исламистами — это прежде всего задача полиции и федеральных служб, а не чиновника».

Начиная с минувшей субботы, 21 ноября, в Брюсселе временно введено положение «Угроза № 4», что подразумевает жесткие ограничения в общественной жизни столицы Бельгии. Некоторые школы, банки и другие государственные учреждения сегодня, 23 ноября, не работают, улицы патрулируются усиленными нарядами полиции, в домах проводятся обыски, концерты и массовые гулянья, а также демонстрации запрещены.

Ситуация в Брюсселе в данный момент очень напряжённая. В вечерней пресс-конференции 22 ноября премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подтвердил, что «угроза остается серьезной, и она очень близка». «Мы опасаемся терактов, подобных парижским. Опасность еще не прошла, в результате чего радикальные меры остаются в силе. «Уровень 4» — это исключительный уровень, это также означает исключительные меры. Торговые центры и улицы, общественный транспорт остаются потенциальными мишенями террористов. В связи с этим метро не будет временно работать. В отношении безопасности наших школ, детских садов, спортзалов и других общественных мест принимаются повышенные меры безопасности. Часть заведений будет временно закрыта. Чиновники и другие офисные работники по желанию могут работать дома. Примеру Брюсселя должен последовать ряд городов — Вилвоорде и Дилбек. Посещение Брюсселя жителями других городов временно не рекомендовано, проведение школьных экскурсий запрещено. Мы будем анализировать ситуацию каждый день и вводить новые меры безопасности в зависимости от поступающих к нам сведений», — сказал глава правительства Бельгии.

По всей Бельгии заработал единый номер, по которому жители могут круглосуточно задавать вопросы о происходящем в стране. По словам одного из менеджеров центра Хуго Боссерс — в день поступает свыше 3 тыс. звонков.

Министр юстиции Кун Генц во время пресс-конференции подтвердил: «Я не исключаю, что Бельгия может стать следующей мишенью террора. Мы должны быть готовы к худшему. Но я не связываю террористические атаки с притоком беженцев. Конечно, мы проверяем всех новоприбывших из Сирии, насколько это возможно, и всегда есть кто-то, кто может проскользнуть между проверками. Я думаю, что нам надо усилить контроль на границах Европы. Все должны понимать, что сейчас, чтобы оказаться внутри Европы, не обязательно быть беженцем».

Большинство политиков высказывают мнение, что дело «гораздо серьёзнее», чем привести под контроль нестабильный район Брюсселя или усилить контроль за новоприбывшими иммигрантами.

«Этот конфликт имеет глубокие корни», — так комментирует ситуацию голландский дипломат Питер Кнопе.

«Западноевропейские страны с 19-го века проводили жестокую политику в своих колониях по всему в миру. Позже США сделали то же самое. Миллиарды людей, начиная от южной части Африки до Дальнего Востока, невероятно обозлены из-за своего прошлого, когда земли их предков были захвачены европейцами и управлялись железным кулаком. На самом деле, сегодняшняя молодежь чувствует колониальную боль и несправедливость еще острее, чем их предки, введение так называемых демократических правил жизни не дало их странам ничего, кроме несправедливости, коррупции, эксплуатации и бедности».

«Мы не преувеличиваем, когда говорим о новой мировой войне», — заявил почетный профессор военной истории и международных конфликтов Люк Де Вос. «Ставки в этой войне огромны. Если мы проиграем, то нас захватят экстремисты, которые будут устанавливать унижающую достоинство модель общества».