По сообщению крупнейшей нидерландской телерадиокомпании NOS, американский миллиардер Джордж Сорос выделил 200 тыс. евро на проведение агитационной работы в поддержку ратификации соглашения ЕС — Украина. Представитель голландской организации «Голосуйте за Нидерланды», выступающей за ратификацию договора с Украиной, Джошуа Ливестро официально подтвердил получение денег от Фонда Сороса «Открытое общество» (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ — прим ИА REGNUM).

comasscrewing.ru Коллаж из флага ЕС на майдане Незалежности в Киеве

6 апреля в Нидерландах пройдет народный референдум, инициатором которого выступает организация Geen Peil. Целью референдума является ответ на вопрос, хотят ли голландцы ратифицировать договор об ассоциации ЕС — Украина. В голландских СМИ активно обсуждаются цели референдума и его значение для ЕС и России. После известия о выделении Фондом Сороса денег на рекламную кампанию в поддержку договора голландский журналист-политолог Дэвид Ян Годфройд из NOS прокомментировал ситуацию следующим образом: «Теперь не только Россия, но и мы все видим, что у американца Сороса есть свои определённые политические интересы в исходе референдума».

По существующему европейскому законодательству договор со страной не членом ЕС должен быть ратифицирован всеми 28 странами ЕС. В случае если голландцы не одобрят договор, это поставит европейских политиков в неудобное положение.

Игнорировать решение голландского народа, особенно в период, когда Нидерланды на полгода возглавляют ЕС, будет невозможным, и по сути отказ от ратификации приведет к политическому кризису внутри ЕС. В связи с этим, несмотря на заявленное ранее решение голландских политиков не вмешиваться в ход подготовки к референдуму, начиная с начала года в западных СМИ постоянно публикуются интервью, в которых власти Голландии высказывают догадки о том, сколько Москва платит инициаторам референдума организации Geen Peil. После обвинений в британской газете The Telegraph от 16 января в адрес инициаторов референдума лидер организации «Демократический форум», входящей в состав Geen Peil, Тьери Боде выступил с разъяснениями: «Первое, что я хочу напомнить, что мы (GeenPeil — прим. ИА REGNUM) не являемся какой-то малоизвестной, на днях созданной организацией. Именно благодаря нам в 2005 году была заблокирована европейская конституция, тогда мы тоже вынесли этот важный вопрос на всеобщее голосование. Именно благодаря нашей репутации нам удалось собрать в кратчайший срок доказательства того, что голландцы хотят и на этот раз высказаться по такому важному вопросу, как сотрудничество с Украиной. Тот факт, что мы собрали за 6 недель 425 тыс. подписей, уже говорит о том, что голландцы всерьёз обеспокоены тем, как наши политики принимают важные решения, касающиеся порядка на внешних границах Европы. И да, мы рады бы получить на агитацию хоть пару копеек от Кремля, но пока не дождались».

Лидер Geen Peil Барт Наймен в своем заявлении призвал СМИ перестать распускать слухи о возможной связи его организации и России. Далее Наймен подчеркнул, что «когда деньги на поддержку политиков поступают из фондов Израиля, Америки, Германии, здесь это воспринимается нормально. А в случае России, если бы она дала денег, это почему-то всех начало бы возмущать. Выглядит предвзято, правда? С другой стороны, это выглядит неуважительно по отношению к голландскому народу, который предстаёт несамостоятельным в глазах европейских соседей».

С подобным опровержением причастности России к проведению референдума выступила ещё одна организация, призывающая голосовать против ратификации договора. Лидер «Гражданского комитета ЕС» — Пипин ван Хаувелингин опроверг обвинения в получении денег от России: «Мы проводим агитационную кампанию на пожертвования от наших сторонников, также мы запросили субсидии от властей. Все слухи о том, что нам приходят деньги из России, — полная чушь. Голландцы уже стали понимать, что в случае поддержки Украины мы будем отправлять в эту страну миллиарды наших денег, это не вызывает у людей желания идти на сближение с Украиной. Российский след, который все так упорно ищут в наших действиях, абсолютно надуман».

Вслед за голландскими политиками, которые активно включились в агитацию за ратификацию договора, с подобными действиями выступил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заявивший в недавнем интервью либеральной голландской газете NRC: «Если вы, голландцы, проголосуете против, то Россия одержит слишком лёгкую победу, а всю Европу это приведёт к острому континентальному кризису. Я надеюсь, у вас хватит благоразумия голосовать за. Я прошу вас перестать думать только о своей стране и призываю вас подумать также о Европе. То, что вы можете сейчас сделать, выглядит очень эгоистично. Из-за вас у всех начнутся общеевропейские проблемы. Более того, правительство Нидерландов не обязано признавать ваше решение, и даже если оно будет признано вашим правительством, то европейский договор с Украиной будет действовать и без голландского одобрения».

Интервью Юнкера вызвало обратный эффект. Вскоре после этого в твиттерах голландских политиков появились ответные комментарии. Лидер партии D-66 Александр Пехтолд написал: «Невозможно переубедить людей, угрожая им», а лидер партии PVV Герт Вилдерс добавил: «Ну теперь мы просто обязаны проголосовать против и посмотреть, как он (Юнкер) будет выкручиваться».