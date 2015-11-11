Амстердам, 11 ноября, 2015, 22:19 — ИА Регнум. Общественное движение Geenpeil добилось проведения референдума по вопросу о целесообразности ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Киноцитата из к/ф «Титаник». Режиссер Дж. Кэмерон. 1997

Ещё в сентябре этого года инициативная группа голландцев выступила с призывом провести народное голосование по украинскому вопросу. По мнению активистов, подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом в конечном итоге приведёт к вступлению Украины в ЕС в 2019-м, что и без того осложнит отношения с Россией. «На Украине идёт гражданская война. Вместе с дешёвой украинской рабочей силой мы получим массу проблем. То, что сейчас Путин относится к нам враждебно, не означает, что Киев стал нам другом» — считают активисты Geenpeil.

Для проведения любого референдума в Нидерландах в избирательный совет страны должны были быть направлены 300 тысяч подписей от граждан, и результаты сбора подписей показывают, что голландцы массово поддержали идею о референдуме. В кратчайший срок было собрано порядка 427 939 подписей, что позволит провести референдум 6 апреля 2016 года. В ходе референдума голландцам предстоит ответить на прямой вопрос: «Вы за или против ратификации соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной?»

На сегодняшний день в стране преобладает мнение о голосовании против ратификации, что поставило власти Нидерландов в неудобное положение, так как именно Нидерланды будут председательствовать в первой половине 2016 года в Европейском союзе. Для вступления соглашения ЕС — Украина в силу требуется согласие всех 28 стран ЕС, которые давно согласились с решением, но несговорчивость голландцев может привести к отмене подписанного соглашения.

Изначально премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что «результаты референдума в любом случае не будут обязательными для руководства страны и власти оставляют за собой право решения о ратификации договора с Украиной». После подсчёта голосов, когда стало понятно, что население страны желает высказаться по важному вопросу, премьер выступил с речью, в которой поздравил активистов и народ Нидерландов, но подчеркнул, что сделает всё возможное для того, что договор был ратифицирован. По мнению Рютте, «подписанное соглашение не является угрозой безопасности страны и не включает Украину в список потенциальных членов ЕС. Этот договор не означает, что Украине снова дадут новый европейский кредит. Нам следует укреплять именно торговые отношения с Украиной. Это должно привести к увеличению стабильности на Украине, которая находится на краю Европы, в неудобном положении. У Европы есть схожие договоры со странами Центральной и Южной Америки, а также Ливаном и Израилем. И эти страны по-прежнему не являются членами ЕС».

Главный противник ратификации — Гарри ван Боммель (SP — Социалистическая партия) уже имеет положительный опыт в отстаивании прав голландцев на собственное мнение. В 2005 году именно он стоял за успешной кампанией против Европейской Конституции. Тогда в ходе голосования 62% страны проголосовало против Конституции. В данный момент его партия активно распространяет информацию, направленную против ратификации, через телевизионные каналы, журналы, радио, рекламные щиты и автобусные остановки. «Мы хотим вызвать такую же лихорадку, как и в 2005 году, чтобы никто не оставался равнодушным к происходящему», — заявил ван Боммель, известный в народе как Господин «Нет.

В правительстве Нидерландов практически все партии проголосовали в свое время за ратификацию соглашения, за исключением Социалистической партии Нидерландов, Партии по защите животных и Партии свободы (PVV), что ставит сейчас все правящие партии перед сложным выбором: выступать в поддержку ратификации или против.

Либеральная партия VVD, выступившая против референдума, приняла решение ограничиться только редкими интервью или участием в телевизионных дебатах в пользу соглашения. Лидер партии Халбе Зяйлстра подчеркнул, что его партия не будет распространять брошюры в поддержку ассоциации с Украиной, а также заниматься активной агитацией в пользу Украины. Христианско-демократическая партия CDA решила тоже не проводить широкомасштабную кампанию в пользу ратификации.

Единственные партии, которые выразили решение продолжать выступать за нужность ратификации соглашения, — это партия D66 (социалистические либералы) и партия зелёных GroenLinks, активисты которой активно призывают к бойкоту референдума. Лидер партии D66 выступил с заявлением, что партия решила потратить 100 тысяч евро на агитационную кампанию в поддержку ратификации: «Мы готовы стоять в одиночку, но не откажемся от поддержки подписанных соглашений с Украиной».

Партия «Христианский союз"(CU) наиболее явно выразила подавляющее мнение всех правящих партий — не обсуждать в открытую украинскую тему, чтобы не привлекать внимание к референдуму, а в дебатах придерживаться мнения «сотрудничество — да, членство в ЕС — нет».

Сторонники референдума в основном выступают против ратификации договора, объясняя это тем, что договор послужит «прелюдией к членству в ЕС». Кроме того, они видят Украину как страну с нестабильной политической и экономической системой и не хотят расширения границ ЕС за счёт голландской демократии.

Договор мог бы уже вступить в полную силу с 1 января 2016 года, но без ратификации Нидерландов это не представляется возможным. В Брюсселе никто официально пока не высказался по этому поводу, и политики предпочитают не забегать вперёд и не думать о том, что делать в случае отказа голландцев от решения ЕС. В прессе высказываются осторожные мнения, что независимо от того, что решит голландское правительство, можно начинать выполнять условия соглашения, имея поддержку большинства стран.

Депутат партии D66 Кис Верховен так прокомментировал газетные публикации: «Надо провести референдум до конца 2015 года, а не в апреле следующего года. С 1 января 2016 в любом случае вступает в силу торговая часть соглашения. Проводя референдум весной, мы заранее признаем, что с Нидерландами можно не считаться и начинать действовать без нас».

Для признания результатов референдума достаточно явки 30% избирателей. Затем правительство Нидерландов примет решение, будет ли мнение народа учтено или нет.