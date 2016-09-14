Брюссель, 14 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Прозвучавший в ночь на 29 августа 2016 года взрыв в здании Института криминологии положил конец целой эпохе толерантности и открытости в европейском бельгийском обществе. Впервые все данные о расследовании, а также подробности произошедшего были засекречены и не доступны для общественности. Власти Бельгии обратились к журналистам страны не мешать следствию, а также официально отказались от комментариев произошедшего. В прессу просочилась лишь первичная информация, поступившая непосредственно сразу после взрыва. По имеющимся данным, взрыв произошёл в Институте криминологии в Брюсселе. Глубокой ночью автомобиль протаранил заграждение и один или несколько злоумышленников взорвали бомбу у лабораторий, после чего произошёл сильный пожар.

Bergadder А замок-то ржавый

Вскоре после произошедшего в законодательство Бельгии повторно был внесён проект под названием «Patriot Act» — Патриотический Акт, который позволит властям страны заключать под стражу без суда и следствия любого, кто высказывает или поддерживает идеи, наносящие урон безопасности страны. Ведущие политики правящей партии N-VA не скрывают, что новый закон берёт за основу пример Америки и её Патриотического Акта, принятого в 2001 году после терактов 11 сентября. Этот закон даёт практически неограниченные возможности для спецслужб, ведущих наблюдения и прослушивания, а также наделяет самыми широкими полномочиями правительство Бельгии. Лидер правящей партии Барт Де Вевер заявил, что предпримет все нужные шаги для скорейшего введения в силу Патриотического Акта, о котором он впервые заговорил ещё в 2014 году. «Я понимаю, что введение такого закона наводит людей на воспоминания о временах Гитлера или Сталина. Но мы находимся сейчас, как правильно заметил президент Франции Олланд, в состоянии войны с Исламским государством (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Выражение симпатии их идеям это не свобода слова в нашем понимании, а преступление. Почему мы так считаем? Да просто потому, что если они (террористы — прим. ИА REGNUM ) не останавливаются перед тем, чтобы перерезать горло 86-летнему католическому священнику (расправа в Руане, Франция — прим. ИА REGNUM ), то почему мы должны действовать по-другому? Мы должны прекратить финансирование мечетей, заключить в тюрьму всех сирийских боевиков, вернувшихся домой в Бельгию, вне зависимости от причин возврата, и запретить ритуальные убийства животных».

В бельгийском обществе преобладает мнение, что все, кто выступит публично против закона, окажут тем самым поддержку террористам. Фраза «Если тебе нечего утаивать, то чего тебе тогда бояться?» выражает умозаключения большинства бельгийцев.

Единственный человек, который решился в прессе возразить лидеру правящей партии N-VA Барту Де Веверу, это его брат, историк Бруно Де Вевер, который напомнил, что «Патриотический Акт, который будет введён в Бельгии, это не первый случай подобных решений. В сентябре 1945 года в Бельгии действовал подобный закон, из-за которого за решёткой без суда и следствия и без права на адвоката оказались люди, на которых пало подозрение в симпатиях к немцам во время оккупации. Многие из пострадавших потеряли тогда не только работу, но и свои гражданские права. Впоследствии жертвы таких решений годами восстанавливали справедливость. Современная версия Патриотического Акта очень туманно описывает какие именно идеи угрожают безопасности Бельгии. Сегодня это люди, выражающие поддержку террористам, а завтра вполне возможно угрозу будут представлять любители русского балета? Мы же постоянно слышим о «русской агрессии». В прошлом сами фламандские националисты, боровшиеся за права фламандцев учиться на родном языке, тоже попадали за решётку в соответствии с тем же законом, который был придуман для коллаборационистов с фашистами. Правозащитники потратили немало усилий прежде чем правительство отменило этот закон. Но похоже националисты, придя к власти, решили использовать старые методы заново».

«Дискуссии между лидером националистической партии и его братом напоминают отношения между братьями Герингами — один из которых — Герман Геринг, играл ключевую роль в правительстве фашистской Германии, в то время как Альберт Геринг, являлся головной болью для гестапо, открыто критикуя происходящее в Германии и всем своим поведением выражая протест против происходящего. Остаётся только сожалеть, что власти используют ситуацию с террористами для воплощения в жизнь своих авторитарных идей, которые в прошлом принесли больше вреда, чем пользы», — прокомментировал спор социолог Люк Хауз.

Депутаты уже приступили к обсуждению закона, хотя лидер партии фламандских либералов Гвендолен Руттен отказалась от обсуждения проекта. В своём твиттере она процитировала слова американского президента Бенджамина Франклина «тот, кто ставит безопасность превыше свободы, не заслуживает ни того ни другого».