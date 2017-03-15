Илья Козырев
Последние публикации
Латышские эсэсовцы: 65 лет национальной шизофрении
Завтра в Латвии настанет очередное шестнадцатое марта. И в очередной раз через центр Риги торжественным маршем пройдут люди под национальными флагами. Шествие это пройдёт в честь латышей, которые героически защищали Латвию от ужасов тоталитаризма. И да, речь идёт о бравых парнях в ладной серой...
15 марта 2017
Скандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
Первый скандал накрыл Латвию одновременно с наступлением нового 2017 года. По традиции в последние минуты уходящего года президент этой маленькой, но гордой страны обращается к телезрителям с краткими поздравлениями и пожеланиями. Это было первое новогоднее поздравление президента Вейониса...
2 января 2017
Россия против молодых неграждан Латвии: Хуже, чем преступление – это ошибка
15 августа из-за отсутствия российской визы в московском аэропорту была задержана студентка московского ВУЗа, имеющая статус негражданина Латвии. Так мы внезапно узнали об отмене безвизового режима для молодых неграждан Латвии — тех, кто родился после 1992 года и уже достиг совершеннолетия. Сколько...
25 августа 2016
Латвия: лояльность и русскость несовместимы
В Латвии на прошедшей неделе Центр Государственного (именно так, с большой буквы) языка наложил очередной штраф за использование иных языков в публичной сфере. В принципе этот факт мог бы остаться незамеченным, ведь подобных штрафов в Латвии накладывают около сотни в месяц. Но в этот раз был...
1 августа 2016
Как любить своего диктатора и государственный переворот. Европейский опыт
В демократической мифологии постсоветского пространства уже давно сложился устойчивый образ трёх прибалтийских республик, и образ этот благостный. Эдакие маленькие, уютные и демократические европейские государства, больше всего на свете любящие свободу и ненавидящие диктатуру. В то время как...
16 мая 2016
Оккупационная ловушка прибалтийских независимостей
Ежегодно 4 мая Латвия отмечает государственный праздник — День восстановления независимости. В этот день 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял одноимённую декларацию, в которой охарактеризовал события 1940 года как «оккупацию и ликвидацию суверенитета» Латвии. Исходя из этого постулата...
3 мая 2016
Крупнейшая туристическая победа политического гомосексуализма в Латвии
Первые недели июля в Латвии прошли в курортологических спорах. Вообще-то у нас уже больше года спорят о том, как различные аспекты ссоры с Россией отразятся на Латвии, просто на этой неделе спор продолжился на примере Юрмалы. И это не случайно — в наших широтах что-то похожее на лето начинается не...
10 июля 2015
Требуется агрессия, срочно. Мир не предлагать
Так совпало, что вместе с Днём России можно было бы отметить четыре месяца Минска-2, но отмечать явно нечего. Киев не только не приступил к содержательным переговорам с новороссийскими республиками, но и возобновил обстрелы, вернув часть тяжёлого вооружения на линию фронта. Более того, креативные...
24 июня 2015