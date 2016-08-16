15 августа из-за отсутствия российской визы в московском аэропорту была задержана студентка московского ВУЗа, имеющая статус негражданина Латвии. Так мы внезапно узнали об отмене безвизового режима для молодых неграждан Латвии — тех, кто родился после 1992 года и уже достиг совершеннолетия.

Бюрократическое бесстыдство. Политическая глухота. Предательство

Сколько существует независимая Латвия, столько же существует в ней позорный статус «негражданина» — так официально именуют власти этого маленького, но гордого государства бывших граждан СССР, чьи предки не проживали в довоенной Латвии. «Неграждане» не имеют права избираться и быть избранными, не могут быть чиновниками, полицейскими, судьями, адвокатами и даже фармацевтами — всего около сотни дискриминационных отличий. Однако их связь с Латвией не оспаривается, их нельзя ни при каких обстоятельствах выслать из Латвии, они имеют право свободно пересекать границы страны, а посольства и консульства обязаны оказывать им содействие наравне с прочими гражданами. Таким образом «неграждане» по сути являются обычными гражданами Латвии, но чрезвычайно серьёзно поражёнными в правах.

Причины такой жёсткой дискриминации абсолютно понятны, если вспомнить об изначальном желании построить этнократическое государство, где латыши должны иметь заведомое преимущество просто вследствие принадлежности к титульной нации.

Во-первых, важнейшей задачей было избавиться от политической конкуренции нелатышского населения. Не допустив к выборам и госслужбе 28% населения (этим статусом было «осчастливлено» 700 тыс человек из 2,5 млн, проживавших в Латвии в 1991 году), латыши тем самым на долгие годы обеспечили нерушимость этнократического характера государства. До сих пор в парламенте латышские партии занимают 76% мест, хотя латышей в стране около 60%. Положение в государственном и муниципальном управлении ещё хуже — латыши составляют там более 90%.

Во-вторых, для этнократического режима было жизненно необходимо ограничить конкуренцию в экономической сфере. Нелатышам вообще и негражданам в частности был ограничен доступ к приватизации — им начислялось меньшее количество приватизационных сертификатов, запрещалось участие в приватизации и владении некоторыми активами.

И в-третьих, в стране должна проживать группа населения, на фоне которого латыши могли бы хоть чуть-чуть чувствовать себя избранной и успешной нацией с одной стороны, а с другой стороны эта группа населения должна вызывать у латышей подозрение и опасение, чтобы сплотить их вокруг своих партий. Надо сказать, что такого рода анестезия успешно действует на латышей до сих пор, даже в условиях успешно вымирающего государства.

Абсолютно все международные организации и государства, которые когда-либо высказывались по этому вопросу, согласны в том, что возникший в Латвии феномен массового безгражданства должен быть ликвидирован. Даже два президента США, посещавшие Прибалтику — Клинтон и младший Буш — высказывались в этом духе. Более того, сама Латвия (и Эстония, к которой также относится всё вышесказанное) тоже с этим согласна.

Разногласия начинаются в деталях, главная из которых — кто должен отвечать за ликвидацию этого оскорбительного явления. Естественно, что Латвия и примкнувшая к ей Эстония считают, что ответственность за ликвидацию безгражданства несут сами неграждане — они должны смириться, склониться и пройти процедуру натурализации на своей родине (в данном случае рука не поднимается написать это слово с большой буквы), чтобы вернуть украденные у них права.

Россия в целом регулярно требует от Латвии решить эту проблему, однако по деталям позиция постоянно «плавает». Вспомним, что сразу же после введения визового режима между странами Россия предоставила возможность негражданам ездить без виз. Для этого всего лишь было нужно в российском консульстве поставить в паспорт негражданина особый штамп, который был действителен весь срок годности паспорта. Такой режим после неоднократных продлений закончился в 2001 году по распоряжению премьер-министра Касьянова, но и после этого визы для неграждан стоили дешевле, чем для граждан.

И наконец летом 2008 года президент Медведев подписал ныне действующий указ, отменивший для неграждан визы вообще, даже штамп в паспорт больше не был нужен. Это решение России вызвало взрыв негодования у властей Латвии и Эстонии — там не без оснований полагали, что и без того медленная натурализация затормозится ещё больше. Тогда как неграждане, да и нелатыши в целом, сочли это важным знаком сочувствия и поддержки со стороны России.

И вот сейчас выясняется, что всё это время в президентском указе был пункт, который выводит из безвизового режима молодых неграждан, родившихся после 1992 года и достигших совершеннолетия — а таких 11 тысяч, совсем немало для страны с населением менее двух миллионов. И этот пункт, о котором забыли даже в самой России, внезапно начал действовать именно сейчас, к радости латышских националистов.

Вообще рациональной целью для России было бы принудить Латвию решить застарелый вопрос массового безгражданства самостоятельно и за свой счёт, в том числе — особенно — за счёт имиджевых потерь. Ведь любое решение вопроса массового безгражданства Латвией будет автоматически являться её чистосердечным признанием в неправильности всей политики предыдущих 25 лет, что даст возможность в последствии поставить перед властями Латвии вопрос и о покаянии, и о компенсациях, и об осуждении националистических проявлений вообще. А для этого России было бы совершенно не нужно помогать латвийским властям, отбирая у молодых неграждан возможность безвизового перемещения.

Очевидно, что нынешнее решение России ограничить свободный въезд для молодых неграждан не способствует приближению к этой цели. Наоборот, оно укрепляет уверенность Латвии, что неграждан реально дожать. Искренне не понимаю, зачем это было нужно.