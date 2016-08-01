



Официальная Латвия скорее перейдёт на английский язык, чем признает право своих граждан говорить на родном для них русском языке

В Латвии на прошедшей неделе Центр Государственного (именно так, с большой буквы) языка наложил очередной штраф за использование иных языков в публичной сфере. В принципе этот факт мог бы остаться незамеченным, ведь подобных штрафов в Латвии накладывают около сотни в месяц. Но в этот раз был оштрафован Нил Ушаков — первый за всю историю города русский мэр Риги.

Достойным поводом для наказания VVC (латышская аббревиатура Центра Госязыка) посчитал публикации от имени мэра в социальных сетях Фейсбук и Твиттер, которые обычно велись одновременно на латышском и русском языках, а иногда добавлялся ещё и английский. VVC настаивает, что по закону государственный язык в Латвии только латышский, а значит все выступления должностных лиц в общественном пространстве должны быть только на нём. Ушаков этот тезис не отрицает, однако обращает внимание на то, что все указанные соцсети существуют в доменной зоне «com», а не «lv», а значит находятся в виртуальной загранице.

Языковедов в штатском этот аргумент не убедил. VVC не без оснований считает, что если должностные лица станут пренебрегать государственным языком, то кому он тогда вообще будет нужен — ибо существенная часть прочих носителей языка либо пребывает в пенсионном возрасте, либо проживает в Ирландии и Великобритании. Поэтому на Ушакова всё-таки наложили штраф, который он обещал обязательно оспорить.

Однако есть в этой истории ещё один примечательный нюанс. Дело в том, что Нил Ушаков не только мэр Риги, но и лидер крупнейшей оппозиционной партии с характерным названием «Согласие» — латвийский аналог украинской «Партии Регионов», только менее удачливый. Ведь «регионалам» удалось побывать у власти на самом высоком уровне, хоть потом они эту власть потеряли, а вот «Согласию» пробиться к власти в стране никак не удаётся.

А хочется. Настолько сильно, что «Согласие», которое когда-то начинало в качестве партии защиты прав русскоязычного населения, приняло стратегическое решение постепенно отмежеваться от этой линии в расчёте вступить в коалицию с хоть какой-нибудь из латышских партий. Ради этого «Согласие» и лично Ушаков предприняли самые решительные шаги — признали «советскую оккупацию» Латвии, а также отказались поддержать референдумы о русском языке и гражданстве для неграждан. Крым они демонстративно и официально признают украинским, а крымский референдум не считают законным и очень беспокоятся за судьбу крымских татар.

Казалось бы, что ещё нужно для доказательства лояльности? Даже в личном плане у Ушакова всё хорошо — третьим браком он женился на латышке и рождённого в прошлом году сына назвал Том, чтобы не спутали с каким-нибудь Тимофеем. Но нет, оказывается не все признаки «антигосударственности» изжиты — осталась ещё дурная привычка общаться с русскими на родном русском языке. И за это надо карать, невзирая на любые прошлые заслуги.

Поэтому апелляцию на языковый штраф суд отвергнет, законопослушный мэр Риги извинится, заплатит деньги и прекратит общаться в соцсетях на русском — вот только партию «Согласие» в коалицию всё равно не пустят. Можно ещё попробовать изменить национальность в паспорте, благо такая возможность в законодательстве появилась. Но тогда, надо думать, изобретательные латыши придумают что-нибудь ещё. Например, специальный прибор, который определяет — бегут ли по коже мурашки при исполнении латышских народных песен.

И знаете что? Думаю, прибор мурашек таки не найдёт.