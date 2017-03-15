



Латвия

Завтра в Латвии настанет очередное шестнадцатое марта. И в очередной раз через центр Риги торжественным маршем пройдут люди под национальными флагами. Шествие это пройдёт в честь латышей, которые героически защищали Латвию от ужасов тоталитаризма. И да, речь идёт о бравых парнях в ладной серой форме с серебряными молниями на чёрных воротниках — латышских эсэсовцах.

Всё началось ровно 65 лет назад — в 1952 году зарубежные латыши впервые отпраздновали 16 марта в качестве дня поминовения эсэсовцев. В этот день 1944 года латышские эсэсовцы впервые вступили в бой в рамках так называемой Битвы европейских СС, когда в период с февраля по июль несколько национальных формирований СС смогли задержать, но не остановить наступление войск Ленинградского фронта. Ничего ненормального в этом не было, поскольку тогдашние зарубежные латыши в основном и представляли собою собственно эсэсовцев и прочих коллаборационистов, а также членов их семей. Шизофрения началось потом, после развала СССР.

Когда второй раз в истории на голову латышам свалилась независимость, срочно понадобились герои, причём обязательно некоммунистические, а ещё лучше антикоммунистические. И эсэсовцы соответствовали этому определению самым лучшим образом, так что выбора просто не было, да и никаких других героев не нашлось. Однако возникла проблема, как с такими национальными героями вступать в Европейский союз.

В принципе, особых сложностей на этом пути не ожидалось — свои добровольческие эсэсовские подразделения были практически у всех европейских стран, так что относились к ним хоть и без восторга, но с пониманием. Тем не менее приличия надо было соблюсти ‑ и их соблюли.

Латышский добровольческий легион СС

Латвийский парламент в 1998 году принял особую разъясняющую декларацию «О латышских легионерах во второй мировой войне», где указал, что все латышские эсэсовцы как добровольцы, так и мобилизованные, были намерены лишь защитить Латвию от сталинского режима. И особо подчёркивалось, что латышские эсэсовцы ни в коем случае не воевали против западных стран, но только и исключительно против Советского Союза. А в заключении декларации латвийскому правительству прямо вменялось в обязанность защищать честь и достоинство латышских солдат в Латвии и за рубежом. С этого момента и начинается шизофрения, т. е. «фундаментальные расстройства мышления, проявляющиеся в виде параноидального или фантастического бреда».

Преступления сталинского режима, от которых эсэсовцы защищали Латвию, в декларации перечислены подробно: «Сотни людей были застрелены без судебного приговора, десятки тысяч были депортированы в отдаленные районы СССР». Проблема в том, что к моменту формирования эсэсовских частей гитлеровский режим успел уничтожить в Латвии более сотни тысяч её граждан — однако защищать своих соотечественников от этих преступлений латышские эсэсовцы заведомо не собирались. Возможно потому, что большинство уничтоженных нацистами граждан Латвии были не латыши, а евреи — всего было уничтожено более 90% еврейской общины. Помимо этого, Латвия была избрана местом для уничтожениянескольких тысяч евреев из Европы, но и их защищать латышские эсэсовцы не намеревались. В полном соответствии с шизофреническим диагнозом в декларации эта ситуация описана так: «Германия в это время тоже допускала военные преступления и геноцид в Латвии, но они затронули граждан Латвии в гораздо меньшей степени».

Ради соблюдения приличий в декларации специально указано, что латышские эсэсовцы никогда не участвовали в уничтожении мирного населения. И это, между прочим, абсолютная правда. Ибо уничтожением мирного населения, тех самых ста тысяч латвийских и нескольких тысяч европейских евреев, занимались латышские добровольные полицейские подразделения. Позднее, когда Латвия официально была объявлена свободной от евреев, юденфрай, именно на основе этих подразделений и создавались латышские эсэсовские дивизии. Но действительно, мирное население они уничтожали до того, как стали эсэсовцами — так что светлое имя латышского эсэсовца формально осталось незапятнанным.

Отдельно стоит обратить внимание на сам термин «эсэсовцы». Нигде и никогда в современной Латвии вы не найдёте и не услышите в документах, латышской прессе или из уст латышских политиков словосочетаний «латышские эсэсовцы» и их производных. Всегда и везде упоминается только и исключительно «латышский легион» и «латышские легионеры». Причина очевидна — звучит это намного приятнее и безобиднее, как будто речь идёт о латышских хоккеистах, которые выехали поиграть за канадский клуб.

Вообще-то нацистская символика в Латвии строго запрещена — наряду с советской и коммунистической. Но это автоматически означает, что под запретом оказываются флаги, награды, приветствия и даже форма, которую использовали национальные герои Латвии в тот момент, когда защищали свою страну от сталинского режима. В результате латышские ветераны СС вынуждены участвовать в праздновании 16 марта в некоем подобии старой формы латвийской армии. Это могло бы показаться странным, но для шизофрении такое противоречие является обычным делом.

Dezidor Шествие латышских националистов и бывших легионеров СС в центре Риги, 16 марта 2008 года

Естественно, что латышские эсэсовцы защищали Латвию от Сталина не в одиночку. Во время той же «Битвы европейских СС» плечом к плечу с ними храбро сражались эстонские, голландские, бельгийские, норвежские эсэсовцы и, естественно, немецкая армия. Латышские эсэсовцы получали снабжение с немецких складов, раненные лечились в немецких госпиталях, с воздуха их поддерживала немецкая авиация. Логично предположить, что такая огромная помощь при отражении наступающих сталинских орд тоже должна классифицироваться как «защита Латвии» — но нет. В полном соответствии с диагнозом декларация это всё характеризует «немецким оккупационным режимом».

Мало того, год назад участники марша 16 марта массово несли плакаты с перечёркнутыми портретами Гитлера и Сталина. Лозунг гласил «Нет режимам Гитлера и Сталина». Предположим, со Сталиным всё понятно, но вот Гитлер… Дело в том, что все эсэсовцы присягали лично Гитлеру, и латышские герои борьбы за независимость здесь не исключение: «Именем бога я торжественно обещаю в борьбе против большевиков неограниченное послушание главнокомандующему вооруженными силами Германии Адольфу Гитлеру, и за это обещание я, как храбрый воин, всегда готов отдать свою жизнь». Кому-то может показаться странным, что в день почитания национальных героев одновременно оскорбляют их главнокомандующего, но тут опять стоит вспомнить диагноз.

Но не надо думать, что все проявления этой страшной болезни есть только в прошлом. Недавно стало известно, что к 2020 году планируется поставить ещё один памятник национальным героям и борцам за независимость Латвии. На этот раз главным героем должен стать Константин Чаксте. Изюминкой этой новости несомненно является суть подвига этого человека. Дело в том, что Чаксте, сын первого президента Латвии, в 1943−44 годах возглавлял в оккупированной нацистами Риге прозападную подпольную организацию. В конце концов он был отправлен в концлагерь, где и умер — под охраной таких же эсэсовцев, как и его соотечественники из латышского легиона.

Думаю, никто не удивится, если после открытия этого памятника мимо него будут проходить латышские ветераны СС и их молодые поклонники — и возлагать к нему цветы. Благо диагноз позволяет.