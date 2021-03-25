Игорь Шишкин

Автор

Кандидат педагогических наук. В 1999—2008 гг. зав. кафедрой отраслевых информационно-поисковых систем МГИК. В 2008—2013 годах профессор кафедры политологии РГТЭУ. С 2002 по 2008 – главный редактор «Народного радио». В 2008-2019 гг. зам. директора Института стран СНГ. В настоящее время руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ. Экспертная специализация: историческая политика, международные отношения во время Второй мировой войны и межвоенный период, постсоветское пространство. Автор монографии "Безупречный пакт. Кто разрушил Британскую империю?".