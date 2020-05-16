Категорически против мозаики с изображением Сталина в соборе Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил России, выступил Митрополит Иларион (Алфеев): «Храм — это место молитвы, все композиционное убранство храма — оно должно быть подчинено этой цели». Казалось бы, после такого заявления архиерея Русской православной церкви строителям ничего не оставалось, как мозаику убрать. Не мирянам решать, что в храмах соответствует канонам Церкви, а что не соответствует. Смиряться надо. Однако такое смирение своего «Я так хочу!» перед волей и авторитетом священноначалия необходимо и обязательно для православного человека в вопросах веры, а не в вопросах политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

Хорошо известно, что начало атаке на мозаику со Сталиным, в которой принял участие и митрополит Иларион, положила публикация в «МБХ Медиа». Неужели кто-то, будучи в здравом уме и твердой памяти, поверит в то, что этот инструмент информационной войны Запада против России, к тому же принадлежащий уголовнику, ограбившему страну на астрономическую сумму, бросился в бой против Русской православной церкви и Министерства обороны России во имя защиты канонов Православия? Это, во-первых.

Во-вторых, мозаика со Сталиным в главном соборе Вооруженных сил РФ появилась вовсе не по произволу военных, якобы ничего не понимающих в канонах оформления православных храмов, и которых вынужден был наставить на путь истинный митрополит Иларион. Все решения по оформлению собора принимались специально созданным для этих целей художественным советом. Руководит им протоиерей Леонид Калинин, древлехранитель Московской епархии, глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ. Именно он ранее возглавлял координационную группу специалистов по художественному убранству комплекса храма Христа Спасителя. Трудно найти в России человека более авторитетного в вопросах церковного зодчества.

Попрания канонов в мозаике со Сталиным не видел не только протоиерей Леонид Калинин, но и епископ Клинский Стефан, настоятель создаваемого храма Воскресения Христова: «Что касается Сталина … Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками Великой Отечественной войны, с участниками битвы 1812 года и теми лицами, которые прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства».

Епископ Стефан (Привалов) [mil

Главное же доказательство того, что мозаика со Сталиным абсолютно не нарушала канонов Церкви — личный и постоянный контроль Святейшего Патриарха Кирилла за процессом строительства и оформления собора.

Поэтому нет никаких оснований воспринимать заявление митрополита Илариона против мозаики со Сталиным как позицию Церкви по каноническому вопросу, сформулированную одним из ее высших иерархов. Это не более чем личная, причем политическая, позиция гражданина Алфеева, в монашестве Илариона, являющегося в настоящее время митрополитом Волоколамским и председателем ОВЦС. А личная политическая позиция любого гражданина страны, независимо от его места в иерархии Русской православной церкви, ни в коей мере не может быть истиной в последней инстанции для православных верующих. Принимать ее со смирением никто не обязан.

Вместе с тем и игнорировать личное политическое мнение митрополита Илариона с учетом его статуса в Русской православной церкви мы не можем — мнение, не обязательное для исполнения, вполне может быть правильным мнением.

Свою позицию митрополит Иларион объяснил следующим образом: «Изображения Сталина в православном храме не должно быть, потому что Сталин был гонителем Церкви, на его совести кровь миллионов, в том числе новомучеников и исповедников Церкви Русской».

Такое объяснение из уст одного из умнейших и образованнейших людей, к коим, несомненно, относится митрополит Иларион, вызывает просто изумление. Это же уровень среднестатистического либерального журналиста.

Митрополит Иларион не может не знать того, что все сказанное им о Сталине, палаче новомучеников — не более чем пропагандистский штамп. Тема репрессий и степени личной ответственности Сталина за них до сих пор почти не исследована. Подчеркиваю, не исследована. Взгляд на репрессии, озвученный митрополитом Иларионом, был внедрен в общественное сознание в результате двух массированных пропагандистских кампаний. Первая при Хрущеве, вторая при Горбачеве.

Полагаю, нет нужды доказывать, что Хрущев совершенно не стремился раскрыть правду о репрессиях и их виновниках. Он стремился Сталина втоптать в грязь. Александр Яковлев, обрушивший на Сталина всю мощь советского агитпропа во второй половине 80-х, незадолго до смерти откровенно признавал, что тема сталинских репрессий была необходима ему для разрушения Советского Союза.

Именно эти две волны пропаганды и породили столь необходимый их организаторам образ кровавого тирана, в своей паранойе расстреливавшего всех и вся: и православных верующих (новомучеников) и их палачей (ленинских гвардейцев). Маньяк, что с него возьмешь.

Только в самое последнее время начинается научное исследование природы и причин репрессий. Достоверной их картины еще не написано. Но уже сейчас мы знаем, что и Ягоду и Ежова нельзя считать лишь исполнителями воли Сталина, что заговор Ягоды и заговор Ежова против Сталина — это, скорее всего, реальность.

Речь не идет о том, что Сталин — гуманист, а все злодейства совершены его врагами и против него. Крови на Сталине предостаточно. Речь о том, что озвученный митрополитом Иларионом пропагандистский штамп не может быть основанием для объявления Сталина виновным в убийстве новомучеников и гонениях на Церковь.

И.В. Сталин. 1941

В какой-то мере здесь уместна аналогия с современным периодом. С одной стороны, явной неправдой будет утверждение о личной ответственности Путина за все совершенное либералами в годы его правления. С другой, явной неправдой будет и утверждение, будто президент России за их деяния не отвечает.

Если обвинения Сталина в гонениях на Церковь нуждаются в исследовании и доказательстве и никак не могут рассматриваться в качестве не подлежащего сомнению факта, то прямо противоположные факты хорошо известны и задокументированы. Всего несколько примеров.

1. Сталин прекратил войну советского государства против православия и Церкви. Так, в 1936 году по инициативе Сталина и Молотова Политбюро специальным Постановлением запретило постановку Таирова по пьесе Демьяна Бедного «Богатыри», на совершенно неслыханном в то время основании: «Дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа». На «креативных» предшественников Серебрякова и Богомолова это Постановление произвело впечатление разорвавшейся бомбы — оказывается в СССР больше нельзя глумиться над русской историей и верой православной.

2. Сталин восстановил патриаршество.

3. Сталин ликвидировал «обновленчество».

4. В 1946 г. Львовский собор греко-католической церкви принял решение упразднить Брестскую унию 1596 г., вернуться к «прадедовской вере» и воссоединиться с Русской Православной Церковью. Решение Львовского собора было признано каноничным всеми поместными православными церквями и поддержано подавляющим большинством униатских священников и прихожан. В годы Холодной войны после смерти Сталина американцам и Ватикану пришлось практически заново воссоздавать униатство на Украине.

5. В 1945 г. сочли возможным и необходимым вернуться в лоно Московского Патриархата Русской Православной Церкви такие столпы православия в эмиграции, как митрополит Евлогий (Георгиевский), Управляющий русскими православными приходами в Западной Европе, и архиепископ Серафим (Соболев), Управляющий русскими приходами в Болгарии. (Владыка Серафим причислен к лику святых, а его икона будет в главном храме Вооруженных сил России).

6. Только благодаря Сталину стало возможно проведение в Москве Всеправославного совещания 1948 г., на котором все поместные православные Церкви осудили подрывную деятельность Ватикана; заявили о своем отказе от участия в экуменическом движении и высказались за сохранение Александрийской пасхалии.

7. Может быть самым весомым фактом, абсолютно не вписывающимся в пропагандистский штамп митрополита Илариона, является то, что 9 марта 1953 года Святейший Патриарх Алексий I служил в Елоховском соборе панихиду по Сталину. Известны и слова, произнесенные тогда Алексием I: «Я служил не по безбожнику».

Поэтому не удивляет оценка Сталина, прозвучавшая из уст Святейшего Патриарха Кирилла: «Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, политическая решимость, — мы говорим: «да, несомненные успехи», как и в случае с победой в Великой Отечественной войне. А там, где были кровь, несправедливость, страдания, мы говорим, что это неприемлемо для нас, людей XXI века. Мы отдаем исторические персонажи на суд Божий. Но никогда отрицательные стороны не должны давать права исключать все то положительное, что было сделано. Как и наоборот, то положительное, что было сделано теми или иными людьми, не должно исключать критического отношения к преступлениям, которые были совершены ими же».

Соответственно, возникает вопрос — почему же митрополит Иларион руководствуется не позицией Патриарха, а повторяет либеральные штампы, активно внедряемые в общественное сознание откровенно антиправославными и антирусскими силами? Такими, как те, что стоят за «МБХ Медиа» или Credopress.

Конечно, нам всем с детства внушали, что в полемике нельзя переходить на личность оппонента, что интеллигентные люди так не поступают. Но все это — демагогия, причем подрывная демагогия. Из одного разряда с прочими «аксиомами» приличного поведения: «Неважно какой национальности человек — был бы человек хороший». Или из более нового: «Неважно какого пола твой партнер в постели — был бы человек хороший». Каждый не зазомбированный либеральной пропагандой человек хорошо знает, что между советом друга и советом врага — дистанция огромного размера.

Для того чтобы понять, как надо относиться к советам митрополита Илариона по политическим вопросам, полезно вспомнить всего лишь несколько политических фактов из его биографии.

В конце 80-х гг. молодой иеромонах Иларион — активист «пятой колонны», работавшей на разрушение Советского Союза. Во время событий в Вильнюсе он по контролируемому литовскими сепаратистами радио призывал советских солдат не выполнять приказы командования.

Kremlin.ru Митрополит Иларион (Алфеев)

Трудно удержаться от того, чтобы не привести образчик его тогдашнего красноречия:

Установившийся после 1991 г. в Литве этнократический, антирусский режим по достоинству оценил вклад иеромонаха Илариона в отторжение этой территории от нашей страны — его наградили медалью «За мужество и самопожертвование».

Допустим, участие в «пятой колонне» на заре жизненного пути было ошибкой молодости. Но сейчас митрополит Иларион не может не знать, что он тогда лгал. Что ни один человек в Вильнюсе не погиб от пули советского солдата. Однако за прошедшие почти три десятилетия он ни разу не осудил тех своих действий, не покаялся за них, не предал «позору, проклятью, анафеме» истинных убийц безоружных литовцев и офицера «Альфы» — тех, кто отдал приказ стрелять и тех, кто приказ выполнил.

Второй раз нынешний митрополит Иларион засветился на политическом поле во время чеченских событий, когда российская армия оказалась под двойным огнем. С фронта — сепаратистов и международных террористов, а с тыла всей мощи российских СМИ, практически полностью подконтрольных демократам, теперь именуемых либералами. В обрушенном тогда Западом и «пятой колонной» на русскую армию информационном шквале отчетливо прозвучал и голос того, кто ныне является владыкой Волоколамским:

Третий пример деятельности митрополита Илариона на поле политики. Все последние пятнадцать лет он с завидным постоянством клеймит преступный «сталинизм» и постоянно проводит параллели между Сталиным и Гитлером: «Сталин вполне сопоставим с Гитлером. Оба они принесли в этот мир столько горя, что никакими военными или политическими успехами нельзя искупить их вину перед человечеством».

По совершенно случайному стечению обстоятельств тождество Сталина и Гитлера, нацизма и «сталинизма» заложено в новую концепцию Второй мировой войны, которую именно последние пятнадцать лет активно продвигает Запад и его «пятая колонна» в России. Суть ее хорошо известна. Российская Федерация — это правопродолжатель тоталитарной империи зла, несущей равную с Третьим рейхом ответственность за войну и Холокост. Германия прошла через «денацификацию» и до сих пор расплачивается за гитлеровские преступления перед человечеством. Настала очередь и Российской Федерации пройти через «десталинизацию» и заплатить пострадавшим народам и странам за преступления Сталина.

При таком бэкграунде не приходится удивляться тому, что как только в «МБХ медиа», рупоре «пятой колонны», был дан старт атаке на мозаику со Сталиным в храме Воскресения Господня, в рядах атакующих оказался и митрополит Иларион. Опять-таки, по совершенно случайному совпадению обстоятельств.

Враг моего врага — совершенно не обязательно мой друг. Но друг моего врага — всегда мне враг.

Конечно, ни в коей мере нельзя утверждать, что все кто выступал против мозаики со Сталиным в главном храме Вооруженных сил России — это представители «пятой колонны». Среди поставивших подпись под открытым письмом протеста на имя Святейшего Патриарха Кирилла немало достойных людей, которых в разряд либералов записать никак невозможно.

Однако это говорит лишь о том, что русский интеллигент остался все тем же русским интеллигентом. Он по-прежнему готов быть бескорыстным и крайне эффективным инструментом в руках внутренних и внешних «друзей» России. «Не корысти ради, а токмо» во имя искоренения неправды на Руси и торжества самых светлых и возвышенных идеалов.

Когда же страна оказывается в руинах, русский интеллигент недоуменно разводит руками и изображает из себя пострадавшего — «целились в самодержавие, а попали в Россию», «целились в коммунизм, а попали в Россию». Очень не хотелось бы услышать от этих достойных людей очередного горестного признания — «целились в сталинизм/путинизм, а попали в Россию».

Как писал Лев Гумилев: «Глупость — такой же источник людских несчастий, как и злая воля. Даже, может быть, иногда глупость хуже, потому что она требует для себя права на безответственность: «Я, мол, так думал, значит, я не виноват». И тут злая воля получает необходимый ей простор. Она может действовать не прямо, в чем всегда есть доля риска, а опосредованно, через обманутых дураков, которые уверены в своем праве не продумывать того, что они творят».

P.S. Инициированная Михаилом Ходорковским либеральная атака на Русскую православную церковь и Министерство обороны России завершилась успехом. Торжественное освещение храма Воскресения Господня в День Победы Святейшим Патриархом в присутствии президента России и министра обороны не состоялось (под предлогом пандемии). Мозаику со Сталиным из храма убрали.

Однако «Открытые медиа» Ходорковского, первыми сообщившие «городу и миру» столь радостную весть, сильно преувеличили степень успеха. Мозаика не была уничтожена. Ее перенесли в музей, который является частью храмового комплекса.

О чем это все говорит? Во-первых, о том, какой мощью по-прежнему обладает либеральное сообщество России. Во-вторых, что оно уже не всесильно. Стакан наполовину полон, а не наполовину пуст.