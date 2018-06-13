Незадолго до переговоров Трампа с Ким Чен Ыном Нобелевский лауреат Джексон Дил глубокомысленно изрек: «Трамп просто неспособен понять всю сложность международных отношений». И это было не только его личное мнение. Уже более полутора лет все мировые СМИ, включая российские, не устают твердить нам о президенте-клоуне, о его непрофессионализме в международных делах. Перед встречей в Сингапуре считалось хорошим тоном предрекать ей провал и приходить в ужас от того, как Трамп попирает все дипломатические каноны, от его твиттер-дипломатии, от демонстративного хамства членов команды Трампа в адрес лидера КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Однако встреча состоялась, и документ о денуклеаризации подписан. Да, сейчас никто не в состоянии предсказать, к чему всё это приведет в конечном результате. Но одно уже можно сказать точно — на северокорейском направлении Дональд Трамп добился большего, чем все прежние президенты Америки вместе взятые.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

В связи с этим не пора ли перестать тиражировать сказки о президенте-шоумене и прекратить насмехаться над руководителем страны, которая ведет против России пусть и гибридную, но войну? Недооценка противника никогда и никого не доводила до добра. Может быть, стоит прислушаться к оценке политики Трампа, высказанной министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном незадолго до того, как тот «вытер ноги» об Англию, Канаду, Германию и Францию на саммите «семерки»: «В его безумии есть метод».

Конечно, запущенный маховик сразу не остановится. Не успели завершиться переговоры в Сингапуре, как уже появились комментарии о «гигантском конфузе американской дипломатии, и конкретно — дипломатии президента Трампа, который, имея на руках все козыри, не добился абсолютно ничего» (профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков). Рассуждения о победе Давида (Ким Чен Ына) над Голиафом (Трампом). Профессор МГИМО Георгий Толорая и вовсе заявил, что в результате провала Трампа КНДР станет легитимной ядерной державой, а это «обозначит необратимый слом однополярного миропорядка». Вот так, наличие ядерного оружия у России, Индии и Пакистана никак не мешало однополярному миру, а Ким Чен Ын с «легитимной» бомбой — это конец однополярного мира и американской гегемонии.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Подобные точки зрения, естественно, имеют право на существование. Но нельзя не признать и того, что после Сингапура версия о том, что внешняя политика Трампа, действительно напоминающая поведение «слона в посудной лавке», является производной от его некомпетентности, глупости и сумасбродства, явно «дала течь». Поэтому вполне правомерно рассмотреть и альтернативную версию: «странная» политика Трампа — единственно возможный способ сохранения мировой гегемонии США.

Мировая гегемония, политкорректно именуемая однополярным миром, — главная стратегическая проблема Америки. Да, именно проблема. С одной стороны, гегемония приносит Штатам колоссальные выгоды, с другой, мощь Соединенных Штатов, при всей ее огромности, не соответствует месту мирового гегемона. Более того, при сохранении текущих мировых тенденций никаких оснований для сохранения американской гегемонии объективно не существует, и это при том, что потеря мировой гегемонии будет иметь для США катастрофические последствия.

Попытка решить проблему сохранения американской гегемонии при Буше-младшем провалилась. Реализация его концепции «Америка — диктатор мира» поставила США на грань катастрофы. Таким же провалом завершилась и попытка Обамы с его концепцией «Америка — лидер мира», ведущий человечество к торжеству либеральной глобалистской утопии.

Georgewbush-whitehouse.archives.gov Джордж Буш

Концепция Трампа «Америка превыше всего!» — это не что иное, как уже третий вариант борьбы за удержание американской гегемонии. Она направлена на восстановление духовной, военной и экономической мощи США через возрождение традиционных ценностей американской нации, укрепление армии и новую индустриализацию страны. Ресурсов одной лишь Америки для ускоренного экономического развития очевидно недостаточно, а времени у Соединенных Штатов в запасе нет. Геополитические конкуренты не спят, абсолютного превосходства над ними уже нет, да и относительное стремительно сокращается.

Поэтому, пользуясь пока еще существующим перевесом в военной, финансово-экономической и информационной сферах, США в рамках концепции «Америка превыше всего!» пытаются весь мир заставить вложиться в свой рывок, перераспределить в свою пользу мировые ресурсы («хорошие сделки» Трампа). Тем самым усилить себя и ослабить конкурентов.

Однако как заставить другие страны играть по новым американским правилам? Как при реализации этой стратегии не скатиться на путь Буша-младшего, ввязавшись в бесчисленные региональные конфликты для вразумления непонятливых, на ведение которых ресурсов даже Америки окажется недостаточно? Вот тут-то и понадобилась «неадекватность» Трампа.

Он «невменяем», он «непредсказуем», он «беспредельщик». «Ему ничего не стоит развязать ядерную войну». «Умный руководитель государства с таким отморозком связываться не станет». «Трамп — это стихийное бедствие, его лучше переждать». Всё это в последний год красной нитью проходит через бесчисленные публикации влиятельных журналистов и политологов, через заявления и реальные действия политиков. Показательно, как глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов объяснял целесообразность отказа от поставок С-300 в Сирию: «Надо учитывать, что президент Трамп, как представляется, не очень уравновешенный человек. На этот вызов он может ответить самым неожиданным образом».

Следует признать, что и Трамп, в свою очередь, делает всё от него зависящее, чтобы такое отношение к нему лично и его политике неуклонно укреплялось. Откровенно потешаясь, он глумился над Макроном (на минуточку президентом великой державы, к тому же еще и союзной с Америкой). С напускным простодушием прямо в лицо трем руководителям «маленьких, но гордых» прибалтийских республик сказал, что они «глупые люди».

Он регулярно ввергает мировое сообщество в шок своими фирменными взаимоисключающими твитами. С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН пообещал стереть Северную Корею с лица Земли. А дабы никто не подумал, что он «беспредельщик» лишь на словах, Трамп, не моргнув глазом, идет на торговые войны с ближайшими союзниками.

Более того, по демонстративно липовому поводу дважды нанес ракетные удары в Сирии. Причем сделал это так, чтобы, с одной стороны, весь мир в ужасе содрогнулся от надвигающегося призрака ядерного Апокалипсиса, с другой, так, чтобы свести жертвы и разрушения к минимуму и не втянуть Америку в бессмысленный конфликт.

Флаг США

Трамп везде и всюду обостряет ситуацию, взвинчивает ставки до предела. А его «невменяемость» является для «партнеров» залогом того, что он не блефует, что возглавляемые им США готовы понести ущерб от конфликта, если не будут приняты американские условия. Однако при этом и сами готовы, не колеблясь, нанести несговорчивому «партнеру» ущерб, только уже неприемлемый для него.

«Невменяемость» Трампа и мощь США — тому надежный залог. Одновременно Трамп всегда выражает готовность к заключению «хорошей сделки». Да, она по определению не будет равной, но будет взаимовыгодной. «Партнер» в такой сделке обязательно получит выгоду, пусть меньшую, чем США, но всё же выгоду, вместо того, чтобы потерять всё, отказываясь принять американские условия.

Несомненно, трамповская стратегия сильно напоминает стратегию рэкетира, что не мешает ей иметь очень серьезную и глубоко проработанную научную основу. Трудно не согласиться с Александром Беловым, обратившим внимание на прямую связь политики Трампа с теорией перспектив, раскрывающей поведение людей в зоне риска, за которую Амос Тверски и Даниель Канеман получили Нобелевскую премию: «Главный вывод данной теории заключается в том, что люди избегают риска, когда прибыль гарантирована, и сознательно ищут риска, когда убытки неизбежны».

США для сохранения мировой гегемонии просто вынуждены сейчас идти на риск, проводить откровенно авантюристическую политику. Это не прихоть Трампа, это необходимость. В случае успеха Америка сможет еще на некоторое время увеличить отрыв от конкурентов, что позволит опять-таки на какое-то время сохранить столь выгодную позицию мирового гегемона. В случае же провала объективно надвигающийся крах гегемонии наступит всего лишь чуть раньше.

U.S. Air Force Бомбардировка

Для Америки игра стоит свеч. Тем более что, если верить теории перспектив, «партнеры» США будут риска избегать, оказываясь перед выбором: потерять всё или получить пусть и небольшую, но гарантированную прибыль. Встреча в Сингапуре — тому наглядное подтверждение. Поэтому надо признать, что стратегия Трампа, в которой его «невменяемость» выступает в качестве козырной карты, пока срабатывает.

Как будет в дальнейшем, не знает никто. Можно сколько угодно уверять себя и других в том, что такая авантюристическая политика обречена на провал. Что Трамп обязательно сломает себе шею не сегодня, так завтра. Можно убаюкивать себя и рассуждениями о том, что мировое господство — это гибельный фантом. Приводить в подтверждение тому множество исторических примеров. Всё это можно делать. Только нельзя забывать того, что эту политику, во-первых, Трамп проводит здесь и сейчас. А во-вторых, что эта политика является прямым и непосредственным вызовом безопасности России уже сегодня.

Восторжествовавший в 90-е годы «вульгарный экономизм» привел к тому, что место России на международной арене наши политологи и политики часто пытаются определять через размер российского ВВП. При таком подходе вполне естественно, что нет числа рассуждениям о перспективах геополитического противостояния США и Китая, США и Евросоюза. Эти обладатели огромных ВВП якобы являются подлинными вершителями судеб мира, грандами международных отношений. России же с ее жалкими 2% мирового ВВП остается лишь балансировать между ними и стараться не прогадать, выбирая, к кому примкнуть в чужой глобальной борьбе. Однако к реальности этот «вульгарный экономизм» не имеет никакого отношения.

Стратегия Трампа — последний шанс сохранить американскую гегемонию, а Россия — единственная страна мира, к которой «рэкетирская» стратегия Трампа неприменима. Только Россия способна нанести Соединенным Штатам неприемлемый ущерб при вооруженном конфликте. Поэтому взвинчивать военно-политические ставки в отношениях с Россией — самоубийство для Америки. Россия, конечно же, не в состоянии причинить США неприемлемый экономический ущерб, но и Америка не может этого сделать с Россией и только с Россией.

Да, Соединенные Штаты могут пустить по миру конкретных российских миллиардеров, способны осложнить жизнь, и серьезно осложнить жизнь, российским предприятиям и даже целым отраслям экономики. Но даже в условиях, когда экономика России живет по правилам, установленным Западом, а значит, США, обрушить ее никакая торговая война и никакие санкции не смогут. Поэтому финансово-экономические ставки в отношениях с Россией взвинчивать бессмысленно. В отличие от Китая или Германии с Англией и Францией в придачу. И Трамп это прекрасно понимает, в отличие от Конгресса.

Поэтому Трамп совершенно не «по глупости» поставил Россию на первое место среди препятствий на пути американского величия. Не решив «русский вопрос», Америка не сможет решить жизненно важную для себя проблему сохранения мировой гегемонии. Каким образом США попытаются решить этот вопрос (был вариант Рузвельта — Сталина, был вариант Рейгана — Горбачева), покажет время. Но Америка обязательно попытаются его решить.

Поэтому вместо того, чтобы потешаться над «неадекватным» Трампом и заниматься шапкозакидательством, необходимо самым серьезным образом относиться к исходящему от Америки Трампа вызову. Противоборство предстоит решительное. Линия Вашингтон-Москва, а не Вашингтон-Пекин или Вашингтон-Берлин, будет определять мировую политику, а, следовательно, и судьбы всего мира, в ближайшие годы.

Игорь Шишкин — заместитель руководителя Института стран СНГ