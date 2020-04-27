Опыт свидетельствует, что взывать к совести европейцев — лишь забавлять их. Абсолютно бесполезно пытаться решить проблему и с помощью норм международного права. При полной поддержке ЕС и Чехия, и Польша прямое нарушение двусторонних российско-польских и российско-чешских соглашений нагло называют неукоснительным соблюдением их буквы и духа. Плюй в глаза — божья роса.

Снос советских памятников в Европе

Единственной реальной защитой монументов советским солдатам может быть страх государств ЕС перед Россией. Только максимально обострив его, только вернув компонент страха на первое место в извечной европейской русофобии, Россия сможет оградить памятники нашим воинам от осквернения.

«Фига в кармане»

Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева». По сообщению газеты «Московский комсомолец», которую возглавляет председатель Общественного совета Павел Гусев, общественники считают, что «это будет адекватный ответ на демонтаж в Праге памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу».

Mil.ru Павел Гусев

Ответ, действительно, поражает своей «адекватностью» — смотрите, супостаты, как мы умеем защищать память о воинах-победителях, мы целую станцию в московском метро переименовали. Только тем, кто глумился над монументом маршалу, от этого не будет ни холодно ни жарко. В чем, полагаю, Павел Гусев ни на секунду не сомневается.

Из той же «оперы» и крайне креативная идея установить скульптуру Конева напротив посольства Чехии. Конечно, такой памятник поставить можно и нужно. Чем больше памятников героям на улицах и площадях наших городов, тем лучше. Но какое все это имеет отношение к ответу Чехии? Неужели инициаторы верят, что чешские дипломаты тут же от стыда перейдут с пива на воду?

Впрочем, всех превзошел митрополит Иларион. Гневно заклеймив вандалов, он предложил «снести памятник какому-то чешскому деятелю, который стоит на территории Российской Федерации». В неспособности правильно выражать свои мысли митрополита Иларион заподозрить нельзя. Следовательно, он предлагает снести не памятники залившим Россию кровью в Гражданскую войну белочехам (об этих памятниках позже), а именно памятник какому-либо «чешскому деятелю». Выбор невелик — или пустим под бульдозер памятники Юлиусу Фучику, или разобьем на куски бюст Ярослава Гашека. С учетом того, что памятник коммунисту Фучику в Праге был снесен в ходе «бархатной революции», легко представить, в какой ужас от такого ответа Москвы придут чешские власти.

К этому необходимо добавить, что, апеллируя к ветхозаветному «око за око, зуб за зуб», митрополит Иларион фактически предлагает руководству России уподобиться мерзавцам из Праги, осквернившим памятник маршалу Коневу. Кстати, в рамках предложенной им логики советские солдаты после Победы над нацизмом, видимо, должны были сами стать нацистами и уничтожить миллионы женщин, детей и стариков в Германии, включая протекторат Богемии и Моравии (Чехия), Венгрию и далее по списку стран, солдаты которых зверствовали на оккупированной территории СССР. Впрочем, это уже другая тема.

Kremlin.ru Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев Григорий Валериевич)

В старом анекдоте была фраза: «Вам шашечки или ехать?» Так и здесь. Какова цель ответа Праге — продемонстрировать свой патриотизм (порой пряча фигу в кармане) или сделать так, чтобы глумиться над памятниками нашим воинам было никому неповадно? Полагать, что добиться второго Россия не имеет возможности, большое заблуждение.

Испуг

Обратите внимание, какой была реакция чешских властей на пафосные филиппики из Москвы, на все эти предложения что-то переименовать, что-то установить или что-то снести? Никакой. Им все это как об стенку горох, лишь повод для насмешливо издевательских комментариев.

Однако один раз власти Чехии нервно «дернулись». Произошло это, когда по обращению министра обороны России Сергея Шойгу Главное следственном управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»), а помощник президента РФ Владимир Мединский передал в Следственный комитет список чешских должностных лиц, ответственных за осквернение памятника маршалу Коневу.

Руководство Чехии и Праги отреагировало на эту новость моментально. От самодовольного похохатывания не осталось и следа. Президент республики Милош Земан вместо того, чтобы и далее, включив дурака, твердить о том, что снос памятника национальному герою России — это «смешная глупость», совершенная каким-то мелким муниципальным чиновником-неудачником, тут же возопил: «Это вмешательство во внутренние дела!»

МИД Чехии немедленно вызвал российского посла и вручил ему ноту протеста: «Местное самоуправление в Чешской Республике является неотъемлемой частью руководства нашим государством. Уголовное преследование его демократически избранных представителей иностранным государством во время продолжения их мандата, с точки зрения Чешской Республики, недопустимо».

Президент Чехии Милош Земан

Прорезался голос и у мэра Праги Зденека Гржиба, ранее упорно делавшего вид, что происходящее в одном из районов вверенной ему столицы его абсолютно не касается: «Мы считаем недопустимым преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата».

Тут же забили тревогу и в Польше, на территории которой за последние три года снесено несколько сот памятников советским воинам. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын поспешил заявить о нависшей над польским государством опасности: «Хотя российская «война памятников» против стран Центральной Европы активизировалась на фоне чешских событий, российская пропаганда вскоре начала атаковать нашу родину. Министр Шойгу отметил, что монументы советских времен сносили в том числе в Польше. … Используя типичные для российской пропаганды методы, он также продвигал не имеющий под собой оснований тезис, гласящий, что тот, кто разрушает монументы советским военным или позволяет это делать, способствует возрождению нацизма».

Обратите внимание на формулировку — «война памятников». Она совсем не случайна. Ныне в Евросоюзе «на голубом глазу» любой протест Москвы, вызванный осквернением монументов советским воинам, официально квалифицируется как акт «войны памятников», развязанной Россией против европейских демократий, этих невинных овечек.

Не осталась в стороне и либеральная общественность России, дружно зубоскалившая ранее по поводу грядущего переименования «чешек» (спортивные тапочки) в «коневки». Узнав о возбуждении уголовного дела, она тут же забилась в истерике — Россия хочет диктовать свою волю суверенному государству, руки прочь от «маленькой, но гордой» Чехии, она больше не сфера влияния вашей «империи зла», Чехия — свободная, демократическая страна, вольная самостоятельно решать — кому ставить памятники, а чьи сносить.

Игорь Чубайс, который многие годы безуспешно пытается «прихватизировать» русскую историю, выступая на «Эхо Москвы», даже предложил Генпрокуратуре возбудить уголовное дело против самого Следственного комитета, дабы выяснить — «нет ли признаков преступления в распространении юрисдикции СК РФ на территорию республики Чехия — суверенного, независимого государства»?

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Чубайс

Чем вызвана столь острая реакция внешних и внутренних «друзей» России на уголовное дело по факту осквернения памятника маршалу Коневу? Полагаю, ответ очевиден — испугом. Испугом, наглядно показавшим, сколь глубоко и прочно в подсознании этой публики сидит иррациональный страх перед Россией.

Русофобия — это страх перед Россией

Мы часто слышим о процветающей в Европе и в либеральном сообществе России русофобии. Но при этом забываем, что русофобия не только ненависть, но и страх перед Россией. Победа Советского Союза во Второй мировой войне привела к тому, что в европейской русофобии, изначально состоящей из гремучей смеси страха и ненависти, многократно усилился компонент страха. Что вполне закономерно.

Практически все государства современного Евросоюза воевали на стороне Третьего рейха. И они прекрасно знают, кто тогда сломал хребет объединенной Гитлером Европе. Совсем не удивляет брошенное недавно во время дебатов в бундестаге обвинение в адрес Ангелы Меркель лидером оппозиции Сарой Вагенкнехт: «Вы забыли, кем был сожжен Берлин!»

Страх перед Россией еще не выветрился из сознания и подсознания европейских политиков. Советские танки на улицах Будапешта в 1956 г. и Праги в 1968 г. еще раз напомнили европейцам о том, насколько опасно испытывать терпение русского медведя.

Именно память о том своем страшном поражении, страх перед победителем и заставляли европейцев нести цветы к памятникам советским воинам. Памятникам, которые они воспринимали и воспринимают как символы своего поражения. Но стоило им решить, что русский медведь при смерти, как отношение к памятникам моментально изменилось.

На волне ликования от известия о крахе СССР польские власти первыми в Европе в январе 1991 г. снесли памятник маршалу Коневу в Кракове. Показательно, как эта гнусность была обоснована в СМИ Польши: при взятии (не освобождении) Кракова войска Конева повредили 450 городских зданий, а за время оккупации Кракова цивилизованными немцами ни одно строение не пострадало.

Маршал Конев выступает перед жителями Праги и советскими солдатами. Прага. 1945

В дальнейшем снос и осквернение памятников советским воинам-победителям, вымещение на них комплекса побежденных стало обычным явлением для всех государств Европы, в которых такие памятники были установлены.

Однако, и это тоже показательно, лишь почти через три десятилетия после распада СССР та же Польша осмелилась на тотальную ликвидацию советских воинских мемориалов (кладбища пока не трогают). А парламент Евросоюза, выждав еще три года и убедившись в том, полякам все это сошло с рук, отважился в специальной Резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы» (19.09.2019) призвать все страны ЕС взять на вооружение опыт Польши и очистить территории своих государств от памятников советским воинам.

Часть европейских политиков явно уверовала в то, что причин для страха больше нет. Что теперь можно абсолютно безбоязненно демонстрировать свою ненависть к России. Что российский правящий класс за благосклонность к нему Европы готов стерпеть любое унижение России, прикрывая сдачу национальных интересов пламенными патриотическими речами Марии Захаровой, рассчитанными исключительно на внутреннее потребление.

Только после сноса памятника Коневу в Праге события стали развиваться не по ставшему уже привычным для Евросоюза сценарию. Следственный комитет РФ вдруг возбудил уголовное дело против чешских должностных лиц. К тому же его инициатором выступил министр обороны России. И следом произошло то, что произошло. Как выяснилось, для того чтобы европейские политики испуганно «дернулись», оказалось достаточно одного намека на то, что шкура, о которую они вознамерились вытереть ноги, — живой русский медведь. Никуда компонент страха в их русофобии не делся.

Конечно, то была всего лишь инстинктивная реакция. К отказу от уничтожения памятников нашим воинам она не приведет. Чешские, польские и прочие евросоюзовские политики — не идиоты. Они прекрасно понимают, что спецназ для похищения пражских чиновников-вандалов Москва не пришлет. Чехия их по запросу России не выдаст, а Интерпол не объявит в международный розыск. Приставленная сейчас к старосте Праги-6 охрана — не более чем пиар-акция, призванная переиграть ситуацию в чешскую пользу.

Цитата из видео на gazeta.ru Демонтаж памятника маршалу И.С. Коневу в Праге

Все так, но реакция на возбуждение уголовного дела против чешских чиновников дает ключ к ответу на вопрос — как можно защитить памятники советским воинам на территории государств Евросоюза.

«Наш ответ Чемберлену»

Опыт последнего десятилетия свидетельствует, что взывать к совести европейцев — только вызывать насмешки. Абсолютно бесполезно пытаться решить проблему и с помощью норм международного права, с опорой на двусторонние договоры, обязывающие каждую из сторон сохранять места памяти друг друга. И Чехия, и Польша, с которыми у России есть такие договоры, при полной поддержки ЕС, прямое нарушение этих двусторонних российско-польских и российско-чешских соглашений нагло называют неукоснительным соблюдением их буквы и духа. Плюй в глаза — божья роса.

Единственной защитой монументов советским солдатам может быть только страх государств Евросоюза перед Россией. И ничто другое. Тот страх, который, как показала история с уголовным делом, еще достаточно прочно сидит в сознании и подсознании европейских политиков. Только максимально обострив его, только вернув компонент страха в европейской русофобии на первое место, Россия сможет оградить памятники нашим воинам от осквернения.

Для достижения этой цели совершенно не требуется вводить танки на улицы городов Европы. За нас это уже сделали наши деды и отцы. От современных властей России и российских граждан такие подвиги не требуются. Поддержать должный уровень страха всегда легче, чем его внушить. Несколько конкретных предложений.

1. Уголовное дело против чешских чиновников необходимо довести до суда и приговорить их к максимальным срокам по данной статье. Одновременно следует провести подобный же суд и над польскими осквернителями памятников советским солдатам, включая ныне действующего президента Польши Анджея Дуду.

Юлия Гринь Анджей Дуда

Да, привести приговоры в исполнение сейчас не получится. Но, как уже говорилось выше, европейские политики — не идиоты. Они прекрасно понимают — мир стремительно меняется. Что будет через несколько лет, никому не известно, а вот приговор, вынесенный в России, он постоянен. И кто знает, кому и при каких обстоятельствах потребуется сделать Москве подарок? Может, такого никогда не произойдет, а может, произойдет. Во всяком случае над подобной дилеммой пусть думают осужденные осквернители.

2. Надо перестать каяться перед Европой («во имя дружбы») за все неприятности, которые Россия когда-либо ей, бедняжке, принесла. Помнится, Ельцин в разгар такой политики был уже в шаге от покаяния и за штурм Берлина в 1945 г. Закономерный результат всех этих покаяний — осквернение памятников и перекладывание на СССР вины за Вторую мировую войну.

Поэтому в очередные годовщины событий в Чехословакии и Венгрии следует вместо ставшего уже традиционным посыпания головы пеплом наградить ныне здравствующих участников операций «Вихрь» (Венгрия) и «Дунай» (Чехословакия) орденами и медалями. Благодаря их воинскому мастерству и мужеству блок НАТО не смог продвинуться на Восток ни в 1956, ни в 1968 г., что позволило на несколько десятилетий обеспечить безопасность нашей страны (вплоть до предательства Горбачева).

Приведут ли такие действия к обострению отношений с Евросоюзом? Напротив, нормализуют. История свидетельствует — европейские государства никогда не были и не будут друзьями России. Это научно-медицинский факт. Когда они были уверены в своей безнаказанности — они всегда с легкостью шли на обострение отношений, вплоть до открытой агрессии. Когда боялись России — выстраивали с нею взаимовыгодные партнерские отношения. Когда это было им жизненно необходимо — заключали временные союзы с Россией (в последнем у ЕС сейчас необходимости нет).

3. Ну и, наконец, надо разобраться с понаставленными по российским городам памятниками белочехам. Разобраться не в смысле снести. Зачем уподобляться негодяям? Разобраться необходимо с теми во властных структурах России, кто позволил их установить.

Например, в Челябинске установку памятника этим убийцам и мародерам продавил (горожане были против) тогдашний губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Затем, будучи обвиненным в многомиллионных взятках и хищениях, он сбежал в Израиль, откуда переместился под крылышко Евросоюза. Его, естественно, российскому правосудию ЕС не выдаст (заслужил защиту), но на территории России остались нажитые «непосильным трудом» крупные предприятия, которые продолжают как ни в чем не бывало приносить колоссальные доходы беглому губернатору и его семье.

Михаил Валериевич Юревич

Юревич — лишь наиболее явный пример прямой связи программы установки памятников белочехам с «личной заинтересованностью» российских чиновников. Расследование должно выявить то, чем именно руководствовались и другие губернаторы, и мэры городов, которые вопреки повсеместным протестам граждан лоббировали этот унизительный для России проект. Как и заинтересованность чиновников МИД РФ, готовивших соответствующее межправительственное соглашение, а также чиновников Администрации президента, давших на него добро.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости национализации российской элиты. Расследование «дела памятников белочехам», полагаю, существенно продвинуло бы этот процесс. И внесло бы огромный вклад в защиту памятников советским воинам в государствах Евросоюза. Осквернители чувствуют свою безнаказанность потому, что уверены — прозападная часть российской элиты из личных корыстных интересов не допустит адекватного ответа России. Что и происходило до сих пор.

В отношении самих памятников. Рядом с ними следует установить информационные стенды, сообщающие о том, какие именно преступления совершили белочехи на данной территории, а также поименный список чиновников, привлеченных к ответственности за лоббирование этого проекта.

Белочехи позируют над трупами убитых красноармейцев

Оптимизм

В заключение. Верю ли я, что такие действия возможны? Верю. Верю ли я, что эти или подобные им действия будут осуществлены? Нет, не верю. Прозападная часть элиты России все еще чрезвычайно влиятельна. Значит ли, что памятники нельзя защитить? Нет, не значит.

Еще совсем недавно все федеральные каналы поливали патриотизм грязью («последнее прибежище негодяя»). Ныне те же каналы, контролируемые в основном теми же людьми, патриотизм славят.

Совсем недавно российские власти в упор не замечали сноса памятников советским воинам в государствах Евросоюза. Потом «прозрели» и стали создавать видимость борьбы за них — метать бутафорские громы и молнии в осквернителей. Теперь возбудили уголовное дело против чешских чиновников за глумление над памятником маршалу Коневу.

Тенденции, однако.