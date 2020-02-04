Пересмотр истории Второй мировой войны осуществляется Западом по хорошо отработанному «пошаговому» сценарию. Сначала вбросы диких идей маргиналами, потом их обсуждают на уровне журналистов и учёных, потом вступают общественные деятели, затем официальные представители третьестепенных стран, и только потом уже дело доходит до международных организаций. Обвинение СССР/России в Холокосте сейчас явно начинает выходить на уровень руководителей третьестепенных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии в Освенциме в присутствии президента Польши Анджея Дуды и при его полном одобрении возложил вину за Холокост на Советский Союз: «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Россия ответила бурей возмущения. Из всех гневных слов, сказанных в адрес Зеленского, самым правильным, на мой взгляд, стало слово «подлец».

Однако можно ли произошедшее списать только на моральное уродство президента «незалежной», на его профессиональную и нравственную специфику? Однозначно, нет. Доказательство тому — применяемый Западом «пошаговый» метод переписывания истории Второй мировой войны и сложившееся на этом поприще четкое разделение труда между великими державами Запада и их «младшими партнерами» (вежливо выражаясь) в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

В настоящее время лишь отъявленные грантоеды будут отрицать тот факт, что Запад все последние годы последовательно и целеустремленно внедряет в общественное сознание новую концепцию истории Второй мировой войны, основанную на тождестве нацизма и коммунизма, равной ответственности СССР и Третьего рейха за войну.

Геополитические цели этой «исторической кампании» очевидны. Их очень точно сформулировал Сергей Лавров:

«Просматривается суть концепции «равенства тоталитаризмов». Ее цель — не просто умалить вклад СССР, но и ретроспективно лишить нашу страну определенной ей историей роли гаранта послевоенного миропорядка»;

«Сегодня, извращая прошлое, западные политики и пропагандисты хотят заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны. Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, ее замену на некий «порядок, основанный на правилах».

Насколько очевидны цели пересмотра истории Второй мировой войны, настолько же очевидно и то, что ставить столь глобальные геополитические цели — это не уровень Польши и уж тем более не уровень «незалежной» или каких-нибудь «маленьких, но гордых» прибалтийских республик.

Все они не более, чем исполнители. Хотя, надо признать, исполнители заинтересованные, инициативные и крайне необходимые заказчикам. Тем, кому жизненно необходимо ради установления нового миропорядка и получения контроля над Евразией перевести Россию из разряда держав-победительниц в разряд государств-агрессоров, поставить ее на одну доску с гитлеровской Германией (две тоталитарные империи зла, одна из которых была побеждена Свободным миром в 1945, а другая в 1991 г.).

Москва, Красная площадь, 24 июня 1945 года

Подмена смысла Второй мировой войны, события, определившего ход мировой истории, — задача не из легких. Одной пропагандой, даже с использованием всей мощи самых «свободных и независимых» СМИ Запада ее не решить. Требовался и требуется еще и административный ресурс. Необходимы государства, которые осмелились бы первыми официально сказать недавно немыслимое, например, «СССР — подельник Третьего рейха», а не спаситель Европы и мира от коричневой чумы. Государства, готовые пошагово закреплять основные положения новой концепции войны на уровне своих национальных законодательств, чтобы затем с помощью евробюрократии переводить эти положения на уровень Евросоюза, а затем уже в законодательство великих держав Запада.

Режимы, возникшие на обломках советского блока, пропитанные антисоветизмом и русофобией для таких целей подходили идеально. Особенно, конечно, Польша с ее постоянными стенаниями о том, какая она невинная жертва советской/российской и германской империй. Поэтому неудивительно, что их исторические претензии к России получили мощную политическую и информационную поддержку на глобальном уровне, стали хорошо оплачиваемым товаром.

Надо признать, восточно-европейские государства и постсоветские этнократии своих «старших товарищей» не подвели. Именно политики, общественные деятели и так называемые интеллектуалы из Восточной Европы превратили бредовое и с позиций науки, и с позиций здравого смысла утверждение о тождестве коммунизма и нацизма (якобы всего лишь двух форм единого явления — тоталитаризма) в само собой разумеющуюся для западного обывателя банальность. Именно они проложили путь к тому, что вот уже десять лет в Евросоюзе день подписания Пакта Молотова-Риббентропа официально является Днем памяти жертв сталинизма и нацизма (в США и Канаде — это День черной ленты, но смысл тот же).

В 2009 г. Сейм Польши стал первым национальным парламентом, объявившим в специальной Резолюции о равной ответственности СССР и Третьего рейха за Вторую мировую. Первыми президентами, посмевшими официально заявить подобное стали президенты Латвии и Украины (2015 г.):

Раймонд Вейонис : «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом … дал «зеленый» свет началу Второй мировой войны»;

: «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом … дал «зеленый» свет началу Второй мировой войны»; Петр Порошенко: «Адольф Гитлер вместе с Иосифом Сталиным развязали Вторую мировую войну».

На уровне лидеров великих держав Запада пока такое позволил себе лишь в 2019 г. премьер-министр Великобритании Борис Джонсон («фрик», что с него возьмешь). Соединенные Штаты до сих пор предпочитают обвинять СССР во Второй мировой войне исключительно на уровне послов во второразрядных и третьеразрядных странах (Польша, Эстония).

Советские солдаты выводят свобожденных оставшихся в живых узников концлагеря Освенцим, 27 января 1945 года

В кампании по пересмотру истории Второй мировой войны тема равной ответственности СССР и Германии самым непосредственным образом увязывается с темой искупления вины. Германия за совершенное ответила. Пусть и не полностью, но она искупила свою вину перед человечеством. Теперь, полагают дирижеры «исторической игры», пришла очередь России.

23 августа 2011 года (как обычно в годовщину Пакта Молотова-Риббентропа) министры юстиции стран ЕС приняли Варшавскую декларацию, в которой заявили о том, что «преступления тоталитарных режимов в Европе, независимо от их рода и идеологии должны быть признаны и осуждены». И никакой конкретики. Тогда для Евросоюза главным было застолбить позицию: Европа — жертва тоталитарных режимов. Дальше, по хорошо отработанному сценарию, действовать предстояло восточно-европейским странам. И они «старших товарищей», опять-таки, не разочаровали.

Как по команде, главы Чехии, Болгарии, Румынии, Латвии, Литвы и Венгрии публикуют письмо в Еврокомиссию (правительство Евросоюза) с призывом законодательно запретить в Европе отрицание преступлений коммунизма.

Прошло несколько лет, и в 2015 г. (как повелось 23 августа) министр юстиции Эстонии выступил с инициативой: «Преступления коммунистических режимов на сегодняшний день не подлежат компетенции ни одного международного суда. Поэтому я предлагаю заключить межгосударственное международное соглашение, в соответствии с которым будет учрежден межгосударственный суд для расследования преступлений коммунизма, так, как расследуют преступления нацизма. Этого требует память о жертвах, и новое поколение европейцев должно взять на себя ответственность за то, чтобы преступления коммунизма были бы осуждены».

Заметьте, все предельно реалистично. Трибунал предлагается создать не на основе решения Совбеза ООН (право вето у России), а на основе межгосударственного договора, который должны подписать правительства приверженных свободе и демократии стран.

Под документом, призывающим провести «Нюрнберг-2» поставили подписи представители министерств юстиции 8 государств: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии, Венгрии и Грузии.

Советские бойцы и командиры оставляют победные надписи и свои фамилии на стенах Рейхстага. Май 1945 года

На сегодняшний день высшим достижением Запада «на ниве» переписывания истории Второй мировой войны является Резолюция Парламента Евросоюза «О важности европейской памяти для будущего Европы», принятая в октябре 2019 г. Она подводит итог десятилетию упорной и последовательной работы по переводу России из правопродолжателей державы-победительницы в правопродолжатели государства-агрессора, тоталитарной империи зла.

Если десять лет назад только польский Сейм (не прямо, а скорее «де-факто», чем «де-юре») смел обвинять СССР в развязывании Второй мировой войны, то в 2019 г. об этом прямо заявил законодательный орган Европейского союза. Причем одной констатацией «факта» вины СССР Европарламент не ограничился.

В дополнение ко Дню памяти жертв сталинизма и нацизма он ввел с 2020 г. Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Это не что иное, как начало подведения юридической базы для официального признания героями бандеровцев, лесных братьев, власовцев и прочих предателей всех мастей и сортов (не советских же солдат, победителей нацистской Германии в этот день будут чествовать по всей Европе).

Получила в Резолюции продолжение и тема «Нюрнберга-2». Европарламент потребовал от государств Европейского союза проведения «юридического расследования преступлений сталинизма».

Содержится в Резолюции и призыв распространить на все государства Евросоюза передовой опыт Польши и Украины по уничтожению памятников советским воинам-освободителям: «Продолжается существование в общественных местах в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы, что прокладывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы».

Как видим, Резолюция не только подводит итоги процесса пересмотра истории Второй мировой войны, но и закладывает основы для начала его нового этапа.

При этом надо отметить и то, что Резолюция еще раз наглядно показала распределение ролей в «исторической политике» Запада. Проект Резолюции вносили и продвигали депутаты от Польши и Прибалтики. Но принимали ее депутаты от великих европейских держав. В первую очередь, Германии и Франции. Показательно и то, что они убрали из проекта некоторые слишком одиозные положения, для которых, видимо, «еще не пришло время».

Eg.ru Памятник советским воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат»

Лучшим подтверждением того, что мы имеем дело именно с распределением ролей, при которой «младшие партнеры» говорят то, что «старшие товарищи» себе пока позволить не могут, является бурная реакция Европарламента и Еврокомиссии (правительства ЕС) на резкую отповедь этой Резолюции со стороны президента России Владимира Путина. Вот что, например, заявил лидер крупнейшей фракции в Европарламенте, депутат от Германии Манфред Вебер, которого, между прочим, Ангела Меркель пыталась в прошлом году назначить главой Еврокомиссии: «Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны … Пакт Гитлера и Сталина стал соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами. Для миллионов европейских граждан пакт Гитлера — Сталина ознаменовал начало десятилетий угнетения и страданий. Пакт Гитлера — Сталина — преступление против демократии и мира». Как говорится, комментарии излишни.

После столь обширного отступления, давайте вернемся к словам Зеленского о виновности Советского Союза за Холокост. Полагаю, что история постепенного, пошагового переписывания истории Второй мировой войны, а также явно определившееся разделение труда в этой области между заказчиками (великие державы Запада) и исполнителями-первопроходцами (восточно-европейские государства и постсоветские этнократии) не дают никаких оснований видеть в произошедшем лишь личную инициативу украинского президента.

Кто-то скажет, что это «конспирология» и «алармизм», что страну, спасшую евреев от истребления нацистами, обвинить в Холокосте невозможно. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако столь же дикими всего 15 лет назад казались и утверждения о тождестве «сталинизма» и нацизма. Теперь все это закреплено в официальных документах Евросоюза.

Необходимо учитывать и то, что Зеленский далеко не первый, кто вбрасывает эту идею в информационное пространство. Все в том же 2009 г., когда разворачивалась широкомасштабная атака Запада против России на историческом фронте, председатель еврейской общины Литвы на официальном приеме по случаю 70-летия начала Второй мировой войны, обращаясь к президенту Литовской Республики заявил: «Этот пакт (Молотова — Риббентропа), а иначе говоря, сталинско-гитлеровский сговор, который произошел 70 лет назад, открыл путь советской оккупации и Холокосту». Особую «пикантность» его словам придавало то, что они были обращены к руководителям государства, которые даже не считали нужным скрывать свои симпатии к «пламенным борцам с советским тоталитаризмом» — Литовскому фронту активистов, в июне-июле 1941 г., истребившему почти все еврейское население Литвы.

Батарея 122-мм гаубиц образца 1938 года (М-30) 2-го Украинского фронта ведет огонь в Венгрии. 1944

В 2010 г. ведущие мировые СМИ устроили невероятный пиар книге профессора Йельского университета Тимоти Снайдера «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным». Она стремительно превратилась в «книгу года», а Госдеп поспособствовал переводу бестселлера на 26 языков. Лучше всего смысл «исследования» передает краткая аннотация: «С 1933-го по 1945 год в Восточной Европе было уничтожено 14 миллионов человек. … Две тоталитарные системы совершали одинаковые преступления в одно и то же время, в одних и тех же местах, содействуя друг другу, и подстрекая друг друга». Конечно, сразу же появилось немало научных работ, не оставлявших от умозаключений Снайдера камня на камне. Но кто кроме узких специалистов историков читал эти опровержения.

Книга Снайдерса выполнила постеленную перед ней задачу — она якобы научно доказала общую ответственность двух тоталитарных империй зла за уничтожение миллионов жителей на территории Восточной Европы, включая уничтожение евреев — Холокост.

В 2018 г. на сайте литовского МИДа к очередной годовщине Пакта Молотова — Риббентропа был опубликован красочный плакат, который должен был всем наглядно раскрыть преступную сущность Пакта: Пакт — это Вторая мировая война, Пакт — это Холокост, Пакт — это оккупации Прибалтики. Такие вот «веселые картинки».

Казалось бы, литовская инициатива. Но очень скоро выяснилось, что литовским в этой истории был только сайт МИДа. Сам плакат подготовила Группа по стратегическим коммуникациям Евросоюза, созданная и финансируемая Брюсселем для борьбы с «фейк-ньюс» из России. Именно она стояла за прямым обвинением СССР в Холокосте методом наглядной агитации.

Годом же ранее в 2017 г. Советский Союз в Холокосте обвинил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, член правительства одного из государств Евросоюза: «В мире всё ещё нет осознания, а стоит это, наконец, осознать, что не было бы Холокоста, если бы не пакт Молотова — Риббентропа, не было бы этого преступления, которое по сей день является символом Второй мировой войны».

«Домой, на Родину!»

При этом Мацеревич самым непосредственным образом связал обвинение СССР в Холокосте с необходимостью нового Нюрнберга: «Нюрнбергский приговор не включает в себя того, что без российской, большевистской инициативы, не было бы Второй мировой войны. Пакт Молотова — Риббентропа сделал возможным уничтожение всей Европы. … До 2015 года признавались права одного из соучастников, и осуждался второй. Давно пора сделать все, чтобы те, кто развязал Вторую мировую войну, те, кто довел до крайних страданий все человечество, те, на чьих руках и сегодня кровь миллионов польских граждан и страдания всего мира, понесли полную ответственность за свои поступки. Так, как понесли ее немецкие агрессоры — подданные Гитлера».

Конечно, можно объявить польского министра сумасшедшим. Вспомнить о том, что он уже отправлен в отставку. Все это можно делать. Нельзя только закрывать глаза на то, что все эти странности и глупости по «странному стечению обстоятельств» последовательно работают на одну цель — на пересмотр истории Второй мировой войны. И происходит все это по одному и тому же «пошаговому» сценарию. Сначала вбросы диких идей маргиналами, потом их обсуждают на уровне журналистов и учёных, потом общественных деятелей, затем официальных представителей третьестепенных стран, и только потом уже дело доходит до международных организаций. Обвинение СССР/России в Холокосте сейчас явно начинает выходить на официальный уровень в третьестепенных странах.

Поэтому заявление Зеленского — это и его личная подлость, и одновременно еще один, вполне ожидаемый, ход Запада в геополитической борьбе против России.