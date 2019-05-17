Фахраддин Абосзода
Последние публикации
В Казахстане не считают посадку Airbus A320 в «Шереметьево» аварийной
Информация об аварийной посадке самолета авиакомпании «Эйр Астана» в аэропорту «Шереметьево» недостоверна, сообщили в пресс-службе казахстанской авиакомпании. Отмечается, что рейс КС873 по направлению Нур-Султан — Москва задержался на 40 минут в связи с возникновением приемлемого отложенного...
17 мая 2019
Баку: «Нужно внести хаос внутри России»
Накануне официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи в местных СМИ развернулось нешуточное обсуждение вопроса о возможном вступлении страны в ОДКБ. Аналитическое и журналистское сообщества страны, многие правительственные политологи, политики и общественные деятели выступили...
31 августа 2018
Китайские ученые совершили прорыв в создании «искусственного солнца»
Китайские ученые утверждают, что добились мирового рекорда стабильной работы токамака в режиме H-моды в течение 101,2 секунд, передает 5 июля агентство «Синьхуа». Китайский экспериментальный сверхпроводящий токамак (EAST), расположенный в городе Хэфэй китайской провинции Аньхой, прозванный «вторым...
6 июля 2017
В Екатеринбурге пойманному подростками насильнику предъявлено обвинение
В Екатеринбурге ранее судимому 29-летнему жителю Красноуфимского района предъявлено обвинение в покушении на изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM. По версии следствия, данный гражданин попытался изнасиловать...
6 марта 2017
Активистов КПРФ задержали в Чите во время пикета
Пятеро активистов КПРФ задержаны у здания правительства Забайкальского края. Они принимали участие в пикете против принятия губернаторского законопроекта о введении критериев нуждаемости. По словам первого секретаря крайкома партии Юрия Гайдука, пикетчиков задержали в связи с тем, что двое из них...
3 февраля 2017
Владельцы маршруток в Астрахани неохотно отчитываются о доходах
В Астрахани только десятая часть владельцев маршруток отчитывается о полученных прибылях. Так, из 310 индивидуальных предпринимателей и 469 физических лиц, которым принадлежат 1 013 автобусов различной вместимости, только 73 представили в налоговый орган информацию о полученных доходах. В итоге...
30 августа 2016
В Калининграде к 7 годам приговорён полицейский за сбыт изъятой марихуаны
В Калининграде за сбыт марихуаны осуждён 32-летний оперативник полиции, работавший в группе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов отдела уголовного розыска УМВД России по г. Калининграду. Как сообщили сегодня, 25 мая, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской...
25 мая 2016
Благодарность наоборот: как Алиев «поздравил» Путина с Новым годом
30 декабря 2015 года Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим новым 2016 годом главу Азербайджана Ильхама Алиева. В Кремле отметили, что уходящий год был весьма насыщенным и плодотворным для российско-азербайджанских отношений, выразив надежду на продолжение тесной совместной работы...
3 января 2016
Новый «удар в спину»: Ильхам Алиев решил показать Кремлю свою мощь
7 декабря бакинские правительственные информационные ресурсы распространили текст обращения азербайджанской диаспоры России, адресованного председателю Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкину. Оно подписано руководителями около 30 региональных диаспоральных организаций, включая одного члена...
12 декабря 2015
Азербайджанская пропаганда: «Россия ничего не может нам предложить»
Д ругой активный пропагандист — H aqqin. az утверждает, что «на фоне «дальнейших событий вокруг Украины,. аннексии Крыма Россией и продолжающейся войны на юго-востоке этой страны», в стратегической, исторической и цивилизационной перспективе «вхождение в Евросоюз — в долгосрочных интересах нашей...
28 июля 2015
Бакинская пропаганда: «ползучая аннексия России угрожает Азербайджану»
Сценарий написан в Кремле однозначно выражает уверенность в том, что «сценарий для всего этого написан в Кремле, который привык не только «разделять и властвовать», но и пользоваться «кнутом и пряником», добиваясь претворения в жизнь своих имперских планов. И потому же в НКР недавно отправилась...
19 июля 2015
Азербайджанская пропаганда: «пусть Россия освободит районы вокруг Карабаха»
Израиль нанёс Азербайджану удар в спину В парламенте Израиля в очередной раз инициирован вопрос признания «геноцида армян», сообщает Haqqin. az со ссылкой на израильские СМИ. «Азербайджан не ждал такого удара в спину от Израиля», — с досадой констатирует Аze.az. Капитал уходит за рубеж «Ени...
11 июля 2015
Бакинская пресса: «Пятая колонна отдаляет Азербайджан от Запада»
Россия не намерена уходить из Закавказья Депутат парламента Сабир Рустамханлы утверждает, что ни Запад, ни Россия «не позволяют Азербайджану разрешить Карабахский конфликт военным путем». И поэтому он «вынужден маневрировать между этими центрами силы, что затрудняет возможности выбора для нашей...
6 июля 2015
Азербайджанская пропаганда: «Россия должна прекратить поддержку Армении»
Регион нуждается в новой архитектуре безопасности «Экспертная группа аvropa.info» утверждает, что первые Европейские игры ещё раз доказали, что Азербайджан стабилен в своем курсе на интеграцию в Евроатлантическое пространство: «Чтобы противостоять угрозам России и Ирана, Азербайджану приходится...
28 июня 2015
Азербайджанская пропаганда: «Россия может напасть на Восточную Европу»
О Карабахе, Украине и «выборе» России Бывший сотрудник министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана Арастун Оруджлу заявил на Moderator.az, что с давних пор спецслужбы России вышли на охоту в постсоветских странах и привлекают людей к сотрудничеству против граждан западных стран...
22 июня 2015
Азербайджанская пропаганда: «Баку выбирает Европу»
Россия, Азербайджан и Евразийский союз В интервью Trend политолог Мубариз Ахмедоглы утверждает, что «Россия не смогла определить стандартное отношение к ЕАЭС, на который она возлагает большие надежды. ЕАЭС может постичь судьба СНГ». «Во время создания ЕАЭС Россия взяла на себя господствующую роль...
12 июня 2015
Турция на распутье: кто выпустил «курдского джинна» из бутылки?
Итоги недавних парламентских выборов в Турции остаются одной из самых обсуждаемых тем СМИ многих стран мира. Отметим, что в ходе этих выборов правящая Партия справедливости и развития формально победила, набрав 258 парламентских мест из 555. Но это явно недостаточно для того, чтобы в одиночку...
10 июня 2015
Азербайджанская газета: «После Карабаха и Крыма в России Бога больше нет»
Нурани из газеты «Эхо» обвиняет Россию в организации антиазербайджанской кампании в Европе: «Строго говоря, подозрения, что антиазербайджанскими шоу в Европе „рулит“ не столько армянское, сколько российское „газовое лобби“, высказывались, по совести говоря, еще с „антиевровидийной“ кампании...
4 июня 2015
Азербайджанская пропаганда: «настал смертный час России»
Бахрам Батыев из контролируемого администрацией президента Азербайджана Ильхама Алиева издания Haqqin. az обвиняет «РИА Новости» в том, что оно «мочит Азербайджан»: «увы, почти все упоминания нашей страны на сайте РИА в той или мере пристрастны и однобоки, к тому же пестрят обилием политически...
31 мая 2015
Азербайджан в тупике: девальвация, провал TANAP и признание Геноцида армян
Беда никогда не приходит одна Азербайджан переживает один из сложнейших этапов в своей новейшей истории. Всё началось с того, что Центробанк произвёл 21 февраля девальвацию маната на 35,5%, установив официальный курс национальной валюты на уровне 1,05 маната за $1, вместо бывшего курса в 0,78...
19 апреля 2015