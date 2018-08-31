



Ольга Шклярова ИА REGNUM

Накануне официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи в местных СМИ развернулось нешуточное обсуждение вопроса о возможном вступлении страны в ОДКБ. Аналитическое и журналистское сообщества страны, многие правительственные политологи, политики и общественные деятели выступили против вступления Баку в эту организацию. Практически все ведущие информационные ресурсы страны буквально пестрят материалами антироссийского содержания.

Вот, например, на днях состоялись «Карабахские обсуждения» в рамках «Стратегического взгляда», общим знаменателем которых может служить заголовок «Сближение с Россией в данный момент означает потерю всего Азербайджана» («Rusiyailə indiki anda anlaşma bütün Azərbaycanı itirmək deməkdir»). Участвовали в обсуждениях бывший премьер-министр Азербайджана Панах Гусейн, бывший первый заместитель уже сменившего название министерства национальной безопасности Сульхаддин Акпер, президент общественного объединения «Глобальная интеграция и центр диалога», научный сотрудник института истории Академии наук Азербайджана Ясаман Каракойунлу и глава партии Ахрар Вагиф Гаджибейли. Тезисы некоторых выступлений весьма красноречивы.

Акпер выступил сторонником «демократического стратегического выбора» и заявил, что «Карабахская война является войной доверия России против Азербайджана». Что касается ситуации в регионе, в ней он видит «борьбу, в том числе, и за Азербайджан». Гусейн считает, что «азербайджанское государство и его дипломатия должны получать разрешения, в том числе и от России», для решения Карабахского вопроса, но при этом необходимо «определиться, кому и на какие уступки сможем пойти». Тем не менее он уверен, что «начиная с 1990-х гг. впервые создались реальные условия для решения данного вопроса, и их проявления — налицо». Каракойунлу однозначно уверена в том, что «Армения вместе с Россией ведет оккупационную политику против Азербайджана», и что «Россия использует армян против турок из Анатолии, Ирана и Кавказа». Исходя из этого, она предлагает внести «хаос внутри России путем распространения там пантуранизма и панисламизма, в результате чего возможно ее расчленение». «Мы должны иметь атакующую политику против Ирана и России», — заявила она и выступила за создание турецкой военной базы на территории Азербайджана в ответ на военную базу России в Армении: «Как это может быть, чтобы Россия имела свои военные базы на территории Армении? Мы должны добиться того, чтобы военная база Турции была на территории Азербайджана». Гаджибейли предлагает «создать союз Азербайджана с Турцией наподобие армяно-российского союза». Но при этом он не считает рациональным «пойти на открытое противоборство с Россией» и считает нецелесообразной «антироссийскую риторику». Тем не менее он утверждает, что «мы должны быть готовы, когда завтра русские танки нападут на нас».

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Тот же Акпер в интервью газете «Ени Мусават» в качестве «экс-сотрудника госбезопасности» называет «большим успехом русской разведки то, что она добилась того, что в США к власти пришли пророссийские силы». Касаясь недавно подписанной Каспийской конвенции, он думает, что тем самым «Россия создала юридическую гарантию своей гегемонии в новых условиях, добилась подтверждения де-юре того, что она является единственной военной силой на Каспии». Что касается геополитического выбора Азербайджана, он считает, что «учитывая сегодняшний уровень отношений между Израилем и Азербайджаном, если учесть изменения в политике Азербайджана в отношении Ирана, особенно после недавних Гянджинских событий, … Азербайджан будет рядом с США и Израилем».

Политолог Садраддин Солтан утверждает, что «Россия под разными названиями старается восстановить бывший СССР». При этом целью Москвы, согласно его словам, является «продемонстрировать то, что она является силой». По его мнению, такие организации, как «ОДКБ и другие, созданы Россией, чтобы защитить себя» на фоне давления международных сил — Запада и НАТО, которые желают демократизировать Россию, требуют от нее вести себя нормально в отношении своих соседей».

Почта СССР Почтовая марка Азербайджанская ССР. Баку 1967.

Анализируя итоги визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Баку, один из ведущих правительственных информационных ресурсов, «Аналитическая группа Moderator.az» утверждает, что «было бы неправильно надеяться на Германию и Запад, как и оставаться под ярмом России». По мнению группы, «вместе того, чтобы позаботиться о русском мужике, умирающем от голода в Поволжье, о полностью опустевших уральских деревнях, о переселении китайцев на территорию Сибири, откуда русские массово переезжают в черноземные регионы, о том, что русские лицом к лицу сталкиваются с демографической катастрофой, об умирающем под санкциями русском рубле, о путях выхода из данной ситуации, русские все время думают над тем, как они были изгнаны из Восточной Германии, Прибалтики, Закавказья, Украины, Средней Азии, и желают снова присоединить эти страны к себе». Мало того, авторы публикации уверены в том, что «именно Россия, а не сепаратисты, создала проблему потери территорий для Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы». Исходя из этого, она спрашивает: «Почему мы должны выбрать Россию? Может быть, потому, что она отняла у нас Карабах и передала его армянам? Мы должны полюбить Россию за то, что она оккупировала Крым, Абхазию, Осетию, Приднестровье?»

30 августа в Баку в Международном центре прессы проводился V Международный Карабахский форум, в работе которого участвовали представители НПО из Азербайджана, Турции, Ирана, России, Грузии, а также высокопоставленные чиновники из Госкомитета по работе с диаспорой. Участники предлагали изменить формат Минской группы ОБСЕ в силу ее неэффективной работы: «Карабахский вопрос должен быть выведен из-под монополии трех христианских государств», — заявили участники форума.