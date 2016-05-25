Калининград, 25 мая, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Калининграде за сбыт марихуаны осуждён 32-летний оперативник полиции, работавший в группе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов отдела уголовного розыска УМВД России по г. Калининграду.

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Как сообщили сегодня, 25 мая, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, уже бывший полицейский приговорён к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в прошлом году оперативник сорвал в садоводческом товариществе три куста конопли, а через несколько дней передал для реализации 10 граммов высушенной марихуаны калининградцу, который ранее доставлялся в отдел. За эту услугу полицейский получил 5 тысяч рублей.

Спустя несколько дней оперативник вновь передал для продажи за 9 тысяч рублей 17 граммов марихуаны. В момент получения денег полицейский был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля. Во время досмотра автомобиля полицейского было обнаружено около 240 граммов наркотика.

Ранее полицейский работал в Калининградской оперативной таможне и в УФСКН России по Калининградской области.