Астрахань, 30 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Астрахани только десятая часть владельцев маршруток отчитывается о полученных прибылях. Так, из 310 индивидуальных предпринимателей и 469 физических лиц, которым принадлежат 1 013 автобусов различной вместимости, только 73 представили в налоговый орган информацию о полученных доходах. В итоге сумма выпадающих доходов в областной бюджет за год составляет 31 млн рублей. Такую информацию накануне на совещании с участием губернатора Астраханской области Александра Жилкина озвучила заместитель руководителя регионального управления федеральной налоговой службы России Марина Чайкина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 30 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Подводя промежуточные итоги работы различных структур по организации транспортного контроля на регулярных муниципальных маршрутах города после вступления в силу 220-го федерального закона, было отмечено, что представители ГИБДД, министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов, администрации Астрахани принимали участие в рейдах по контролю функционирования транспортной системы. Параллельно сотрудники Ространснадзора выявляли перевозчиков, работающих без маршрутных карт в областном центре, Красноярском, Икрянинском, Камызякском районах и городе Знаменске.

«В Камызяке на транспортных средствах отсутствуют карты маршрутов, — доложил заместитель начальника межрегионального управления этого ведомства Анатолий Епифанов. — Нет такого документа и на маршруте Чёрный Яр — Волгоград, на некоторых межрегиональных маршрутах пользуются просроченными картами».

По его словам, с начала года за грубое нарушение лицензионных требований суды вынесли 42 постановления на сумму 200 тысяч рублей.

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Затронули собравшиеся и вопрос об остановках. Проблемы, возникшие в первые дни после вступления в силу ФЗ-220, когда нередко вообще было неизвестно, где находится специально отведенное место для остановки транспорта, в настоящее время решены.

«Сейчас есть чёткий реестр, где разрешена остановка, — отметил губернатор. — Но остались недоработки. Многие из остановочных пунктов никак не оборудованы и не имеют соответствующих дорожных знаков и заездных карманов».

По мнению Александра Жилкина, «здесь должны заработать механизмы партнёрства с бизнесом». Надо создать условия для инвесторов, чтобы они активно подключились к этой работе. Такое поручение дано главе администрации Астрахани Олегу Полумордвинову.

Как сообщало ИА REGNUM, нормы федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров» вступили в силу в середине июля. Новый закон существенно повышает требования к перевозчикам по наличию и содержанию маршрутных карт, по ночному размещению транспорта, исключаются остановки «по требованию». За несоблюдение законодательства предусмотрены штрафы. К примеру, за отсутствие маршрутной карты штраф составит: 5 тыс. рублей — для водителя, 30 тыс. — для должностных лиц, 300 тыс. — для юридических. А за посадку или высадку пассажиров в неустановленных местах водителю придется заплатить 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — уже 5 тыс. рублей. Нововведения владельцы маршруток в Астрахани встретили не очень радостно.