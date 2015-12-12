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7 декабря бакинские правительственные информационные ресурсы распространили текст обращения азербайджанской диаспоры России, адресованного председателю Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкину. Оно подписано руководителями около 30 региональных диаспоральных организаций, включая одного члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Поводом появления данного Обращения стал «законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян», предоставленный на днях в Думу. Как ни странно, это обращение осталось незамеченным со стороны аналитического сообщества России. В рамках этого комментария мы не намерены перечислять основные пункты указанного законопроекта, как и не собираемся рассуждать на тему того, нужен России такой закон или нет. Мы также не намерены выступать за ограничение прав граждан высказываться по поводу того или иного законопроекта. Но обратим внимание лишь на один, на наш взгляд, важный пункт в тексте обращения, который скорее напоминает прямой ультиматум. Мало того, мы более чем уверены в том, что данный «ультиматум» вовсе не является случайным в нынешних сложных геополитических условиях в регионе. Вот что пишут авторы Обращения: «Мы и наши единомышленники со своей стороны продолжим публичное отрицание «геноцида армян» даже в случае принятия такой поправки и будем оспаривать его в международных судебных инстанциях по правам человека».

Давно известно, как в Азербайджанской Республике (АР) панически и нервно реагируют на каждый чих в российских СМИ в отношении АР. Известно и то, что в Москве, как правило, не реагируют на такие выпады, будучи, скорее всего, уверенными в том, что, мол, в мире есть более важные вопросы, на которые стоит обращать внимание, есть более влиятельные государства, которые, в отличие от крошечного Азербайджана, способны создать реальную угрозу для России. Одним словом, в Москве привыкли недооценивать то, какие пакости может вытворять Баку в отношении России. Как прямое следствие такого безразличия, в течение последних лет часть российской элиты — политики, депутаты и чиновники разного ранга — используют Азербайджан в качестве дойной коровы в целях собственного обогащения, полностью игнорируя при этом наличие национальных интересов России. Увы, так было еще несколько лет перед украинским кризисом, совсем недавно такую картину мы наблюдали в отношениях с «дружественной» Турцией, такую же картину мы продолжаем наблюдать в отношениях с Азербайджаном. Немаловажно и то, что каждый раз, когда назревает кризис в отношениях России с каким-нибудь из указанных государств, эти же люди в одночасье превращаются в настоящих звезд голубого экрана, рассказывая телезрителям бесконечные сказки о своем «патриотизме».

А в это время официальный Баку перманентно воспитывает общественное мнение у себя в стране в духе открытой ненависти к России, о чем свидетельствуют совсем свежие выдержки из некоторых публикаций в бакинских СМИ.

«Все зло исходит от Путина, а не от Эрдогана, все козни тоже строит российский президент, а не турецкий, — пишет проправительственный haqqin.az. — Не Эрдоган виновен в том, что российские вооруженные силы оказались в Сирии, эту команду они получили от Путина. Не Эрдоган спровоцировал уничтожение на своей территории российского бомбардировщика, а сам Путин. Не Эрдоган инициировал доставку и установку в Сирии российских С-300 и С-400, они находились там еще до инцидента с самолетом» — здесь.

«Да, судя по всему, подыссяк в России запас политической устойчивости. На глазах всего мира все больше обретают контуры какого-то пародийного рисунка ее бессильные потуги уязвить Турцию, которая за нарушение своих воздушных границ ударом по бомбардировщику Су-24 вытолкнула из зоны комфорта вальяжно господствующих кремлевцев», —далее утверждает прямо контролируемый администрацией Ильхама Алиева азербайджанский портал-здесь.

«Известный азербайджанский композитор и общественный деятель» Джаваншир Гулиев вспоминает, как «во время службы в советской армии он столкнулся с непонятной для него в то время (1975 год) злобой по отношению к туркам — русские солдаты использовали слово «турок» как ругательство и частенько обзывали друг друга этим словом». Причину тому он видит в том, что якобы «в России сейчас оголтелый шовинизм и тюркофобия, впрочем, она в русских людях всегда сидела, иногда дремала, иногда просыпалась». Мало того, для него «совершенно ясно, что главным врагом Турции является Россия, и она всегда им была, даже в эпоху потепления между Лениным и Ататюрком» — здесь.

Руководитель общества «Борчалы» Залимхан Якуб утверждает, что «разрастание российско-турецкого конфликта, участие в нем НАТО и других неизбежно. Место Азербайджана в этом конфликте — Турция. Что посоветует нам и всему тюркскому миру Турция, — мы так и должны сделать. Во всех вариантах Азербайджан и Грузия должны быть рядом с Турцией» — здесь.

«Национальные интересы, общность судьбы с братской Турцией и преданность вынуждают Азербайджан снова сблизиться с Западом, занять с ним общую позицию. Энергетическая зависимость заставляет усилить политические и другие связи. Учитывая и другие происходящие и ускоряющиеся процессы в регионе, можно сказать, что, вероятно, 2016 год по многим параметрам станет волнующим и решающим», — утверждает получающая прямую финансовую помощь от власти «оппозиционная» газета «Ени Мусават» — здесь.

Можно до бесконечности продолжать цитировать такие выпады в адрес России и Владимира Путина, звучащие со страниц бакинских СМИ, жёстко контролируемых властью. Но, думаю, и этого достаточно, чтобы понять, как именно Алиев формирует общественное мнение внутри страны в отношении России.

Одновременно с этим Баку с каждым днем все больше и больше укрепляет ряды своей «пятой колонны» на территории Российской Федерации. Во всех крупных городах России действуют его диаспоральные организации. Но проблема России, на наш взгляд, вовсе не в существовании таких организаций. Беда в том, что практически все они, во-первых, напрямую управляются из Баку, во-вторых, в большинстве своем демонстративно служат интересам властей Азербайджана и даже не скрывают этого, в-третьих, в решающие моменты для Российского государства открыто выступают против России и её Президента, даже пытаются оспаривать право этого государства на принятие законов, прямо угрожают неповиновением закону.

Еще древние римляне утверждали необходимость соблюдения закона гражданами для функционирования любого государства, обосновав это тем, что Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон», то есть каким бы суровым ни был закон, его следует соблюдать. Но эти господа еще до принятия закона (еще неизвестно, будет ли он принят или нет) утверждают, что не будут соблюдать его!

Таким образом, Россия получила очередной «удар в спину».

Испытывают ли хоть капельку угрызения совести за такой новый «удар в спину» те российские политики и депутаты, аналитики и политологи, нередко самозванно выступающие «от имени Кремля», которые до сих пор не перестают удивлять нас своими хвалебными одами в адрес Ильхама Алиева? Не считают ли появление такого Обращения-ультиматума грубым недочетом в своей работе те органы власти в России, которые несут прямую ответственность за деятельность диаспоральных организаций на территории страны?

То, что инициатором такого ультиматума-обращения является официальный Баку, лично у нас не вызывает никакого сомнения. И вот почему. Сразу после трагедии российского самолета, сбитого в Сирии по приказу Р. Эрдогана, Ильхам Алиев заявил всему миру о том, что «Азербайджан навсегда будет рядом с Турцией». Эти слова в переводе на более доступный язык означают, что он будет против России. Поэтому не исключено, что Алиев на этот раз решил показать свою мощь внутри России, указав на свою главную силу, — на кого он намерен сделать ставку в случае обострения ситуации в регионе.

Таким образом, Турция и Азербайджан демонстрируют России, что они уже успели образовать своеобразный фронт борьбы против нее в предстоящей геополитической схватке, которую нельзя исключать.