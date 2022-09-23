Ермек Тайчибеков

Автор

Общественный деятель и правозащитник из Казахстана. Выступает за возрождение единой страны в форме Российской империи или СССР. Подал в парламент Казахстана собравшую 200 тысяч подписей петицию о придании русскому языку статуса государственного (на сегодняшний день за русским языком в Казахстане закреплен статус официального языка). Называет тех казахов, что выступают против интеграции с Россией, сепаратистами, напоминает, что русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации, считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает ЛНР и ДНР. В сентябре прошлого года был арестован в Алма-Ате за активность в соцсетях, интервью российскому порталу Украина.ру и израильскому телеканалу ITON TV.