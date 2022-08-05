Недавно в Казахстане отмечали День журналистики, с этим праздником поздравлял журналистов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он говорил много красивых слов, как и всё высшее руководство страны — Алихан Смаилов, Маулен Ашимбаев. Много говорилось о необходимости соблюдения свободы слова, которой никогда не было и до сих пор нет в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Казахстана

Казахстан — это авторитарная, тоталитарная страна.

Все СМИ, а их несколько тысяч, под полным контролем КНБ. Кто посмеет высказать собственное мнение — будет сразу же жестоко уничтожен. Казахстан — это КНДР, Туркмения! Свобода слова есть только для президента — Касым-Жомарт Токаева. Пока что «вторая республика» Новый Казахстан таки остаётся мифом, легендой, в лучшем случае — прожектом.

05.06.2022 г. прошел референдум «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», но ничего не изменилось.

После январских событий Токаевым была снесена вся высшая верхушка в государственных органах власти. Берик Асылов потеснил ГизатаНурдаулетова на посту генерального прокурора, а Алихан Смаилов занял должность Аскара Мамина. Но авторитаризм, как базовая конструкция власти, никуда из РК не делся, суперпрезидентсткая модель сохранилась. Еще полгода-год, и Токаева публично будут величать «Лидер», «Спаситель Нации», «Хан», «Султан», «Елбасы».

Цитата из видео «Ермек Тайчибеков» Ермек Тайчибеков

Я отбываю наказание третий срок. За плечами 10 лет репрессий. Впереди еще 10 лет в местах лишения свободы. Только из-за того, что в мафиозном государстве Казахстан нет не только закона, правды и справедливости, но и элементарной свободы слова.

При Назарбаеве мне дали четыре года за 20 текстовых записей. Мои процессуальные права частично соблюдались: я мог заявлять отвод судье, мог заявлять ходатайства, меня мог посещать адвокат.

Была имитация свободы слова.

В исправительных учреждениях я получал положительную степень, поощрения, благодарности.

При Токаеве мне дали четыре года за 20 текстовых записей, семь лет за два мягких интервью и шесть лет за видео, с которыми я даже не смог ознакомиться. Мои процессуальные права частично соблюдались. Мои процессуальные права в ДСР, ГСР не соблюдаются.

Я мог заявлять отвод судье — мне запретили заявлять отвод судье.

Я мог заявлять ходатайства — мне запретили заявлять ходатайства.

Адвокат ранее мог посещать меня — адвокату запрещали это.

Была имитация свободы слова — теперь свободы нет совсем, абсолютно.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

В системе уголовно-исполнительной администрация относится персонально предвзято, фабрикуют нарушения, взыскания, закрывают в ФИЗО, помещают в СУС («строгие условия содержания»), перечисляемые мне деньги на приобретение предметов первой необходимости таинственно исчезают.

В Казахстане либо плати и освобождайся, либо отбывай наказание ни за что, просто так, всю жизнь без события и без состава преступления.

Казахстан — страна, в которой нет свободы слова, нет справедливого суда, презумпции невиновности. Зато наличествует средневековая модель авторитарной власти, подавляющей любое инакомыслие.