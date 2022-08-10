Президенты приходят и уходят, а авторитарно-тоталитарная государственная система Казахстана остается навсегда. Раньше все трепетали перед Нурсултаном Назарбаевым и его семьей. Теперь все слушаются президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отталкиваются от его мнения.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Меня осудили с нарушением всех законов и норм, и я хочу обратиться к президенту Казахстана: вам достаточно сообщить судьям и прокурорам, чтобы они рассмотрели мои уголовные дела по букве закона, как меня сразу оправдают.

Достопочтенный Касым-Жомарт Кемелевич!

Вы можете одним росчерком пера, одной фразой отобрать у меня гражданство Казахстана, выдворить за пределы своего государства и установить пожизненный запрет на въезд в Республику Казахстан. С января 2022 года это Ваша личная, собственная страна, и Вы, Касым-Жомарт Кемелевич, на правах владельца и победителя можете вытворять всё, что угодно с законами, с государством, с народом. Так же, как и Ваш предшественник.

Цитата из видео «Кто вы, Ермек Тайчибеков?» Ермек Тайчибеков

Будь я на Вашем месте, то признал бы независимость ДНР, ЛНР, ПМР и направил бы миротворческий контингент из 50 000 казахстанских военнослужащих в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации в Донбассе.

Полагаю, что Кремль ждет от Вас, стратегического союзника, именно такого решения в настоящее время. Соглашусь с недавним заявлением Александра Григорьевича Лукашенко, что те страны СНГ, которые встанут на сторону России, смогут впоследствии сохранить суверенитет и независимость. Друг познается в беде.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, давно пора всецело поддержать и проявить солидарность с Владимиром Владимировичем Путиным в отношении СВО. Хочется верить и надеяться, что Вы, как легитимно избранный народом глава государства, выполните все союзнические обязательства перед Россией по ранее подписанным договорам в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Вы лучше меня знаете, много‑ и глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, что Одесса, Николаев, Харьков — это исконно русские города, которые по случайному историческому недоразумению оказались вне российской юрисдикции.

Жители Одессы встречают своих освободителей

На основании вышеизложенного прошу Вас, господин президент Республики Казахстан:

1. Дать персональное поручение председателю Верховного суда Асанову Жакипу Кажмановичу, генеральному прокурору Асылову Берику Ногаевичу пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты в кассационном порядке по моим уголовным делам — строго и сугубо по закону.

2. Придать русскому языку государственный статус путем внесения изменений и дополнений в конституцию РК.

3. Переименовать город Алма-Ата, возвратить ему подлинное, первоначальное название — Верный.

4. Предусмотреть в установленном законом порядке 25%-ную квоту для русских (славян) в государственных органах власти РК, в прокуратуре, полиции, юстиции, судах, КНБ, армии.