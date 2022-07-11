Безусловно, я огорчён явной антироссийской политикой Касым-Жомарта Токаева — в том числе его официальным заявлением о строительстве нефтепровода в обход России.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Трезвый политик будет строить нефтепровод во все стороны. Этот же шаг выглядит как явный демарш против Кремля, и очень недальновидный. Не стоит так явно и сильно раздражать своего стратегического союзника, Россию, и российское население.

После 24.02.2022 года мир уже никогда не будет прежним. И если Токаев думает, что дни России на геополитической арене сочтены, то он глубоко заблуждается.

Если бы Токаев был политиком, а не случайным человеком, оказавшимся не на своем месте, то он бы уже за истекшие полгода признал бы независимость и суверенитет ЛНР и ДНР и в рамках договора о взаимопомощи направил бы ограниченный миротворческий контингент казахстанских военнослужащих в количестве 50 000 человек в Донбасс для поддержки Вооруженных сил РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

Это послужило бы сигналом для Минска, Еревана, Бишкека, Душанбе и, возможно, Ташкента, Ашхабада и Баку. Осуществился бы «эффект домино». Вот что следовало бы сделать — вместо того, чтобы до судорог бояться санкций, НАТО и англосаксов.

По сути, Токаев из-за иррационального страха перед США своими руками закапывает себя в могилу. И я сомневаюсь, что, действуя так, он протянет до следующих президентских выборов в 2024 году.

СВО на Украине — это шанс для Казахстана проявить себя, чтобы после усиленной денацификации и демилитаризациии Киева получить в виде бонуса контроль над всей Средней Азией как ярлык от Кремля на княжение.

Вместо таких перспектив Токаев, человек в футляре, из трусости перед ЕС и НАТО прикладывает все усилия к тому, чтобы после Украины стать следующим мальчиком для подзатыльника от Российских вооруженных сил.