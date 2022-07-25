Астана, 25 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Латвийский политический деятель, защитник русского языкаВладимир Линдерман был задержан 21 июня в Латвии полицией безопасности. Политик обвиняется в том, что он «систематически прославлял и оправдывал в интернет-среде преступления против мира и военные преступления Вооруженных сил Российской Федерации на Украине».

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

Ермек Тайчибеков был приговорён в конце декабря 2021 года судом г. Алма-Аты к 11 годам заключения строгого режима после интервью одному из российских изданий.

Публикуем письмо Ермека Тайчибекова латвийскому политику и диссиденту Владимиру Линдерману полностью

«Здравствуйте, Владимир Ильич! Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия!

То, что мне дали 11 лет изоляции от общества за мое публичное положительное отношение к Владимиру Путину, к Кремлю, к России, а Вас арестовали за положительное упоминание Вооруженных сил РФ — это прямой показатель отсутствия самодостаточности. Как у Латвии, так и у Казахстана — у государств, которые по случайному недоразумению образовались с некоторых пор на политической карте мира, на окраинах неотъемлемой части Российского государства.

Меня всегда вдохновляла политическая культура Израиля. Двадцать процентов евреев из числа ультраортодоксальных иудеев «харедим» выступают публично против существования государства Израиль, сжигают флаги и при этом не несут никакой уголовной ответственности. Арабы, граждане Израиля, будучи депутатами в Кнессете, официально ратуют о передаче части территорий еврейского государства Палестине.

И это считается свободой слова, мысли. Плюрализм мнений.

Евреи в Израиле больше всего критикуют израильскую полицию. И это прекрасно. Россия, как правопреемник СССР, является не только победителем во Второй мировой войне, но и учредителем и постоянным членом Совета Безопасности ООН. И весьма странно, что в некоторых государствах, таких, как Латвия, людей арестовывают за моральную поддержку СВО на Украине. Путин борется за мир во всем мире.

Я с 2013 года много раз писал в Кремль с ходатайством ввести войска на Украину. Безусловно, я поддерживаю решение президента России, пусть и запоздалое по времени. В 2008 году малыми силами в короткий срок Россия весьма успешно смогла принудить к миру Грузию.

Я желаю, верю и надеюсь, что потери российской армии окажутся не напрасными и после окончания денацификации и демилитаризации Украины мы увидим в составе России такие города, как Харьков, Одесса и, конечно же, Днепропетровск.

Zа Русский мир! Zа Кремль! Zа Россию! Za Путина В. В.

Ермек Тайчибеков, июль 2022 года».