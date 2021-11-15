Безусловно, останавливаться лишь на экономической интеграции постсоветского пространства недостаточно. Нужно развивать и культурную, и финансовую, и военную, и, конечно же, политическую интеграцию, апофеозом которой должно стать образование новой геополитической реальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ

Давно уже пора начать формирование единого валютного пространства. Я почти ежедневно слышу от разных людей о том, как же много неудобств они испытывают в жизни из-за того, что после 1991 года и образования новых независимых государств появилось много разных валют. Большой дискомфорт доставляет перманентный поиск — где и как сконвертировать по выгодному курсу ту или иную валюту, а позже ломать голову над тем, что делать с остатками ставших ненужными денежных единиц.

Об этом еще в 1950 году писал Иван Ильин в своей работе «Что сулит миру расчленение России?» Правда, он считал, что Россию будут расчленять на 20 государств.

Иван Ильин «Двадцать государств будут содержать 20 министерств (по меньшей мере 200 министров), двадцать парламентов (минимум 4000 парламентариев), двадцать армий, двадцать штабов, двадцать военных промышленностей, двадцать разведок и контрразведок, двадцать полиций, двадцать таможенных и запретительных систем и двадцать всемирно разбросанных дипломатических и консульских представительств. Двадцать расстроенных бюджетных и монетных единиц потребуют бесчисленных валютных займов; займы будут даваться «державами» под гарантии «демократического», «концессионного», «торгово-промышленного» и «военного» рода».

Иван Ильин

На обмене валют много теряют и физические, и юридические лица, а привязка к доллару как к международному средству расчетов лишь усиливает гегемонию США. Нужно свое средство расчётов, удовлетворяющее всех участников интеграционных процессов.

Надеюсь, что это произойдет совсем скоро — и мы увидим на территории Белоруссии, России и Казахстана единую валюту. Увидим сформированный единый парламент и единое правительство.

Здесь могут быть несколько вариантов. Один — в виде наднационального органа, который будет выступать и принимать решения по стратегическим вопросам. Наподобие того, как Конституционный суд осуществляет верховенство права над Верховным судом.

Второй вариант — построение на базе доктрины, заключающейся в том, что часть депутатского корпуса как Государственной думы, так и Совета Федерации РФ будет заседать, к примеру, в Мажилисе или в законодательном органе Белоруссии. Такой же горизонтальный ротационный формат отношений можно внедрить и на базе правительств.

msykos Здание парламента Казахстана

Но предпочтительнее создание единых органов управления: единого законодательного органа, единого института гражданства и паспорта.

Форм интеграции предостаточно, нужно пробовать те или иные формы, главное — двигаться вперед. Причем эти формы, вместо взаимоисключения, можно использовать как симбиоз — для более углубленной на всех уровнях интеграции. Это пойдет только на пользу.