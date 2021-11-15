Россия, Белоруссия и Казахстан должны создать единые органы управления
Безусловно, останавливаться лишь на экономической интеграции постсоветского пространства недостаточно. Нужно развивать и культурную, и финансовую, и военную, и, конечно же, политическую интеграцию, апофеозом которой должно стать образование новой геополитической реальности.
Давно уже пора начать формирование единого валютного пространства. Я почти ежедневно слышу от разных людей о том, как же много неудобств они испытывают в жизни из-за того, что после 1991 года и образования новых независимых государств появилось много разных валют. Большой дискомфорт доставляет перманентный поиск — где и как сконвертировать по выгодному курсу ту или иную валюту, а позже ломать голову над тем, что делать с остатками ставших ненужными денежных единиц.
Об этом еще в 1950 году писал Иван Ильин в своей работе «Что сулит миру расчленение России?» Правда, он считал, что Россию будут расчленять на 20 государств.
На обмене валют много теряют и физические, и юридические лица, а привязка к доллару как к международному средству расчетов лишь усиливает гегемонию США. Нужно свое средство расчётов, удовлетворяющее всех участников интеграционных процессов.
Надеюсь, что это произойдет совсем скоро — и мы увидим на территории Белоруссии, России и Казахстана единую валюту. Увидим сформированный единый парламент и единое правительство.
Здесь могут быть несколько вариантов. Один — в виде наднационального органа, который будет выступать и принимать решения по стратегическим вопросам. Наподобие того, как Конституционный суд осуществляет верховенство права над Верховным судом.
Второй вариант — построение на базе доктрины, заключающейся в том, что часть депутатского корпуса как Государственной думы, так и Совета Федерации РФ будет заседать, к примеру, в Мажилисе или в законодательном органе Белоруссии. Такой же горизонтальный ротационный формат отношений можно внедрить и на базе правительств.
Но предпочтительнее создание единых органов управления: единого законодательного органа, единого института гражданства и паспорта.
Форм интеграции предостаточно, нужно пробовать те или иные формы, главное — двигаться вперед. Причем эти формы, вместо взаимоисключения, можно использовать как симбиоз — для более углубленной на всех уровнях интеграции. Это пойдет только на пользу.