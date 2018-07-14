Екатерина Корнева
Последние публикации
«Суперкубок легенд 2018»: фоторепортаж ИА REGNUM
В Москве прошёл «Суперкубок легенд 2018». Во дворце спорта «Мегаспорт» сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 7:6 в финальном матче. «Cуперкубок Легенд» — это эксклюзивный футбольный проект на российском пространстве, в котором выступают футболисты, недавно закончившие карьеру...
14 июля 2018
В Москве открыли павильон ЧМ-2022 — фоторепортаж
7 июля на Пушкинской набережной состоялась торжественная церемония открытия «Мажлис Катар» и мультимедийного музея «Qatar Elements». Катар является следующей страной, где будет проходить чемпионат мира по футболу через четыре года. Также стоит отметить, что даты проведения чемпионата решили...
8 июля 2018
Полумарафон Подъём «Тушино-2018»: спорт в Москве
Спорт — жизнь В день, когда российская сборная по футболу играла с командой Испании, жители Москвы продолжали заниматься спортом и бороться за личные победы. Полумарафон — это тяжело. А полумарафон под дождём утром в воскресенье настоящие испытание для каждого, и участие — это ужепобеда. В забеге 1...
3 июля 2018
Джаз для всех: фоторепортаж из «Аптекарского сада» в Москве
Москва живёт не только Чемпионатом мира по футболу, хотя, справедливости ради стоит сказать, что город переполнен болельщиками. Тем не менее, в рамках музыкального фестиваля «Город джаз», который третий год проводится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», 29 июня C-Jam Jazz Orchestra открыл...
2 июля 2018
В оранжевой экипировке: как волонтеры помогают на ЧМ-2018
Приезжая в другой город, можно легко потеряться не только иностранцу, но и русскоговорящему. Однако в городах проведения чемпионата мира по футболу — 2018 это сделать очень сложно, поскольку везде можно встретить волонтёра, который покажет тебе путь до отеля, до стадиона, до ближайшего ресторана...
29 июня 2018