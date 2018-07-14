Москва, 14 июля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Москве прошёл «Суперкубок легенд 2018». Во дворце спорта «Мегаспорт» сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 7:6 в финальном матче.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Игра между сборными Германии и Америки

Екатерина Корнева ИА REGNUM Игра России и Италии

Екатерина Корнева ИА REGNUM Падение

Екатерина Корнева ИА REGNUM Мяч ведет игрок французской сборной Carriere

«Cуперкубок Легенд» — это эксклюзивный футбольный проект на российском пространстве, в котором выступают футболисты, недавно закончившие карьеру.

«Суперкубок легенд» проходил 10, 12 и 13 июля. В нём приняли участие сборные России, Германии, Италии, Франции, Португалии, Звезд мирового футбола, а также большим сюрпризом стало участие команд сборных Китая и Америки (футболисты из США, Канады, Аргентины и Бразилии).

13 июля — это финальный день суперкубка, в котором распределились места. Так, седьмое место заняла команда Франции, которая одержала победу над командой Китая со счетом 6:3.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Сборная Германии против сборной Америки

Екатерина Корнева ИА REGNUM Грация футбола

Екатерина Корнева ИА REGNUM Rivaldo

В матче за пятое место победила команда Германии, которая обыграла сборную Америки со счётом 12:9.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Mondragon защищает ворота американской сборной

Екатерина Корнева ИА REGNUM Борьба между Ba и Peng

Екатерина Корнева ИА REGNUM Nikopolidis защищает ворота команды «Звезд мирового футбола»

Екатерина Корнева ИА REGNUM Meira в полете

Екатерина Корнева ИА REGNUM Lechkov играет за сборную «Звезд мирового футбола»

Сборная Португалии со счетом 7:5 обыграла сборную Звезд мирового футбола и заняла третье место.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Штрафной

Екатерина Корнева ИА REGNUM Филимонов ловит мяч

Екатерина Корнева ИА REGNUM Zauri забивает гол