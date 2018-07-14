Москва, 14 июля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Москве прошёл «Суперкубок легенд 2018». Во дворце спорта «Мегаспорт» сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 7:6 в финальном матче.

Екатерина Корнева ИА REGNUM
Игра между сборными Германии и Америки
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Игра России и Италии
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Падение
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Мяч ведет игрок французской сборной Carriere

«Cуперкубок Легенд» — это эксклюзивный футбольный проект на российском пространстве, в котором выступают футболисты, недавно закончившие карьеру.

«Суперкубок легенд» проходил 10, 12 и 13 июля. В нём приняли участие сборные России, Германии, Италии, Франции, Португалии, Звезд мирового футбола, а также большим сюрпризом стало участие команд сборных Китая и Америки (футболисты из США, Канады, Аргентины и Бразилии).

13 июля — это финальный день суперкубка, в котором распределились места. Так, седьмое место заняла команда Франции, которая одержала победу над командой Китая со счетом 6:3.

Екатерина Корнева ИА REGNUM
Сборная Германии против сборной Америки
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Грация футбола
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Rivaldo

В матче за пятое место победила команда Германии, которая обыграла сборную Америки со счётом 12:9.

Екатерина Корнева ИА REGNUM
Mondragon защищает ворота американской сборной
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Борьба между Ba и Peng
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Nikopolidis защищает ворота команды «Звезд мирового футбола»
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Meira в полете
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Lechkov играет за сборную «Звезд мирового футбола»

Сборная Португалии со счетом 7:5 обыграла сборную Звезд мирового футбола и заняла третье место.

Екатерина Корнева ИА REGNUM
Штрафной
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Филимонов ловит мяч
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Zauri забивает гол
Екатерина Корнева ИА REGNUM
Гол сборной России