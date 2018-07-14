«Суперкубок легенд 2018»: фоторепортаж ИА REGNUM
Москва, 14 июля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Москве прошёл «Суперкубок легенд 2018». Во дворце спорта «Мегаспорт» сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 7:6 в финальном матче.
«Cуперкубок Легенд» — это эксклюзивный футбольный проект на российском пространстве, в котором выступают футболисты, недавно закончившие карьеру.
«Суперкубок легенд» проходил 10, 12 и 13 июля. В нём приняли участие сборные России, Германии, Италии, Франции, Португалии, Звезд мирового футбола, а также большим сюрпризом стало участие команд сборных Китая и Америки (футболисты из США, Канады, Аргентины и Бразилии).
13 июля — это финальный день суперкубка, в котором распределились места. Так, седьмое место заняла команда Франции, которая одержала победу над командой Китая со счетом 6:3.
В матче за пятое место победила команда Германии, которая обыграла сборную Америки со счётом 12:9.
Сборная Португалии со счетом 7:5 обыграла сборную Звезд мирового футбола и заняла третье место.