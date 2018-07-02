Москва, 2 июля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Москва живёт не только Чемпионатом мира по футболу, хотя, справедливости ради стоит сказать, что город переполнен болельщиками. Тем не менее, в рамках музыкального фестиваля «Город джаз», который третий год проводится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», 29 июня C-Jam Jazz Orchestra открыл фестиваль Биг-Бэндов. Big band — это тип джазового инструментального ансамбля, обычно состоящего из десяти и более музыкантов. Он состоит из четырех секций: саксофоны, тромбоны, трубы и ритм-секция.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Анатолий Осипов играет соло на саксофоне

Екатерина Корнева ИА REGNUM Сцена до начала фестиваля «Город джаз»

Екатерина Корнева ИА REGNUM C Jam Jazz Club Orchestra

На концерт пришли зрители разных возрастов. Все улыбались, слушали оркестр, фотографировались. Одна из зрителей Елена сказала, что приходит на фестиваль «Город джаз» уже не в первый раз, потому что ей нравится идея концертов на открытом воздухе летом.

«Оазис в центре города», — так она называет «Аптекарский огород».

Екатерина Корнева ИА REGNUM Зрители перед началом мероприятия

Екатерина Корнева ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Перед началом исполнения дирижер оркестра Георгий Горбов сказал:

«Для того чтобы концерт начался, нам нужны ваши аплодисменты!».

Концерт длился чуть больше часа, за это время C-Jam Club Jazz Orchestra исполнили хиты в стиле фанк, композиции и аранжировки Майкла Абене, Рафаэля Рессниг, Георгия Горбова из уникальных совместных программ оркестра со звездами европейского джаза.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Руководитель оркестра баритон-саксофонист Георгий Горбов

Екатерина Корнева ИА REGNUM Детали

Музыкальный директор клуба Алексея Козлова Араик Акопян подчеркнул, что данный фестиваль создан в большей степени для тех, кто только начинает открывать для себя джаз. Для этого в программу фестиваля были включены разные стили джаза, тогда зрители смогут понять свои вкусы и предпочтения. Цель мероприятия — это окультуривание публики, показать, что джаз — это несложно, интересно, и не нужно его бояться.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Парочки-слушатели

Екатерина Корнева ИА REGNUM Юный слушатель на песчаной горе

Сопродюсер, директор агентства Magnetophone Music Дина Нургалеева сказала, что для них очень важна площадка. Именно «Аптекарский огород», в котором представлены разные климатические зоны, разнообразие цветов и растений подчеркивает разноплановость стилей джаза. А также это площадка под открытым небом, где могут резвиться дети.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дина Нургалеева

В программе фестиваля Биг-Бэндов также 30 июня выступил Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, а 1 июля Шер Остон с джазовым симфоническим оркестром.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Время фото!