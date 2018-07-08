Москва, 8 июля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 7 июля на Пушкинской набережной состоялась торжественная церемония открытия «Мажлис Катар» и мультимедийного музея «Qatar Elements».

Екатерина Корнева ИА REGNUM Гипсовые орнаменты

Екатерина Корнева ИА REGNUM Qatar Elements

Катар является следующей страной, где будет проходить чемпионат мира по футболу через четыре года. Также стоит отметить, что даты проведения чемпионата решили перенести из-за жаркого климата на зимнее время. Он будет проходить с 21 ноября по 18 декабря.

«Мажлис Катар» и музей «Qatar Elements» созданы именно для знакомства с этой непривычной для нас культурой. Там можно попробовать финики, арабский чай и кофе, который сильно отличается по вкусу от привычного нам, потому что готовится с кардамоном и другими специями.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Финики

На открытии павильона «Мажлис Катар» присутствовал генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади. Он заявил:

«Огромное счастье находиться сейчас в Москве: среди этого фестиваля радости — чемпионата мира по футболу в России… Мы всегда верили в то, что спорт, в особенности футбол, сближает людей, делает их друзьями. Мы видим это здесь и на Ближнем Востоке хотим повторить это сближение, которое ведет к трансформации отношений, к дружбе народов».

Екатерина Корнева ИА REGNUM BeIN Media Group

Екатерина Корнева ИА REGNUM Внутри павильона «Мажлис Катар»

На территории рядом с павильоном «Мажлис Катар» представлена традиционная продукция, такая как различные специи и сухофрукты, национальная одежда, которую можно примерить, гипсовые орнаменты — приветствие главного рынка Дохи «Сук Вакиф». Под тентами также можно сделать рисунок хной (мехенди) или попросить написать своё имя.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Исполнение национальной песни

Екатерина Корнева ИА REGNUM Футбольное поле

Екатерина Корнева ИА REGNUM Процесс написание имени Катя

В «Мажлис Катар» представлены различные экспозиции, знакомящие посетителей со спонсорами ЧМ 2022 (Qatar Airways, BeIN Media group), стадионами, общественностью. Фатма аль-Найми, директор PR-департамента катарского оргкомитета чемпионата мира по футболу, рассказала, что павильоны могут быть разобраны после чемпионата и легко перенесены, а также снабжены специальным оборудованием для сохранения комфортной температуры.

Аравийский орикс — национальный символ Государства Катар. Из-за того, что его популяция почти полностью была истреблена, сохранение этого вида взяло под свою защиту государство, в чём и преуспело. Именно поэтому на выставке представлено две фигуры ориксов. Одну из них расписывает катарский художник Мубарак аль-Малик, которого называют «катарским Бэнкси», а другую — российские художники Андрей Бартенев и Владимир Гупалов (NOOTK).

Екатерина Корнева ИА REGNUM Роспись катарского художника

Екатерина Корнева ИА REGNUM Роспись

Павильон «Мажлис Катар» будет работать в парке Горького до 15 июля. Время работы: с 11:00 до 23:00. Время работы «Qatar Elements»: с 10 до 23.

Справка: Мажлис — важный элемент национальной культуры Катара и других арабских стран. Это особое крытое помещение округлой формы, в котором собираются члены семьи, общины и гости для обмена новостями, обсуждения событий, решения важных вопросов, проведения торжеств, а также просто приятного времяпровождения. Мажлис есть в каждом катарском доме.