В Москве открыли павильон ЧМ-2022 — фоторепортаж
Москва, 8 июля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 7 июля на Пушкинской набережной состоялась торжественная церемония открытия «Мажлис Катар» и мультимедийного музея «Qatar Elements».
Катар является следующей страной, где будет проходить чемпионат мира по футболу через четыре года. Также стоит отметить, что даты проведения чемпионата решили перенести из-за жаркого климата на зимнее время. Он будет проходить с 21 ноября по 18 декабря.
«Мажлис Катар» и музей «Qatar Elements» созданы именно для знакомства с этой непривычной для нас культурой. Там можно попробовать финики, арабский чай и кофе, который сильно отличается по вкусу от привычного нам, потому что готовится с кардамоном и другими специями.
На открытии павильона «Мажлис Катар» присутствовал генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади. Он заявил:
«Огромное счастье находиться сейчас в Москве: среди этого фестиваля радости — чемпионата мира по футболу в России… Мы всегда верили в то, что спорт, в особенности футбол, сближает людей, делает их друзьями. Мы видим это здесь и на Ближнем Востоке хотим повторить это сближение, которое ведет к трансформации отношений, к дружбе народов».
На территории рядом с павильоном «Мажлис Катар» представлена традиционная продукция, такая как различные специи и сухофрукты, национальная одежда, которую можно примерить, гипсовые орнаменты — приветствие главного рынка Дохи «Сук Вакиф». Под тентами также можно сделать рисунок хной (мехенди) или попросить написать своё имя.
В «Мажлис Катар» представлены различные экспозиции, знакомящие посетителей со спонсорами ЧМ 2022 (Qatar Airways, BeIN Media group), стадионами, общественностью. Фатма аль-Найми, директор PR-департамента катарского оргкомитета чемпионата мира по футболу, рассказала, что павильоны могут быть разобраны после чемпионата и легко перенесены, а также снабжены специальным оборудованием для сохранения комфортной температуры.
Аравийский орикс — национальный символ Государства Катар. Из-за того, что его популяция почти полностью была истреблена, сохранение этого вида взяло под свою защиту государство, в чём и преуспело. Именно поэтому на выставке представлено две фигуры ориксов. Одну из них расписывает катарский художник Мубарак аль-Малик, которого называют «катарским Бэнкси», а другую — российские художники Андрей Бартенев и Владимир Гупалов (NOOTK).
Павильон «Мажлис Катар» будет работать в парке Горького до 15 июля. Время работы: с 11:00 до 23:00. Время работы «Qatar Elements»: с 10 до 23.
Справка: Мажлис — важный элемент национальной культуры Катара и других арабских стран. Это особое крытое помещение округлой формы, в котором собираются члены семьи, общины и гости для обмена новостями, обсуждения событий, решения важных вопросов, проведения торжеств, а также просто приятного времяпровождения. Мажлис есть в каждом катарском доме.