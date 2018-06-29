В оранжевой экипировке: как волонтеры помогают на ЧМ-2018
Москва, 29 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Приезжая в другой город, можно легко потеряться не только иностранцу, но и русскоговорящему. Однако в городах проведения чемпионата мира по футболу — 2018 это сделать очень сложно, поскольку везде можно встретить волонтёра, который покажет тебе путь до отеля, до стадиона, до ближайшего ресторана, до музея и многое другое.
Как ранее заявлял министр спорта РФ Павел Колобков, на чемпионате мира по футболу в России задействовано более 15 тысяч волонтеров разного возраста. Он подчеркнул, что волонтерское движение вновь стало популярным в РФ.
Шатры с красным куполом видны издалека, именно там можно получить ответы на интересующие вопросы. Они стоят на всех вокзалах, во всех аэропортах, на центральных улицах Москвы.
У волонтёров много функций: «Информационно-туристическая служба», «Транспорт», «Навигация», «Медицина», «Управление объектами», «Управление волонтёрами», «Последняя миля», «Фестиваль болельщиков», «Культурно-развлекательная программа». Каждый волонтер сам выбирал, чем он хочет заниматься.
Когда волонтёр выбирает свою функцию, ему предлагают точки работы. Например, обычно он помогает на информационной стойке на Манежной площади, а завтра может быть на Старом Арбате. Стараются сделать так, чтобы волонтёру было удобно работать.
Волонтёры много работают и на них большая ответственность — сделать так, чтобы туристы и болельщики чувствовали себя комфортно в незнакомом городе. Бывали у ребят из отдела «Транспорт» и сложные ситуации. Например, матч сегодня в Саранске, а болельщик в Москве без билетов. И они находили выход.
Каждый день они помогают людям и дарят хорошее настроение! Что, по словам самих волонтёров, приносит невероятную отдачу от благодарных болельщиков.