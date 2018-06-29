Москва, 29 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Приезжая в другой город, можно легко потеряться не только иностранцу, но и русскоговорящему. Однако в городах проведения чемпионата мира по футболу — 2018 это сделать очень сложно, поскольку везде можно встретить волонтёра, который покажет тебе путь до отеля, до стадиона, до ближайшего ресторана, до музея и многое другое.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Волонтёр помогает с проездом

Екатерина Корнева ИА REGNUM Информационно-туристический шатёр на Манежной площади

Екатерина Корнева ИА REGNUM Волонтёр Информационного шатра на Манежной площади

Екатерина Корнева ИА REGNUM Волонтёры возле выхода из станции метро «Арбатская» рассказывают о музеях и экскурсиях

Как ранее заявлял министр спорта РФ Павел Колобков, на чемпионате мира по футболу в России задействовано более 15 тысяч волонтеров разного возраста. Он подчеркнул, что волонтерское движение вновь стало популярным в РФ.

Шатры с красным куполом видны издалека, именно там можно получить ответы на интересующие вопросы. Они стоят на всех вокзалах, во всех аэропортах, на центральных улицах Москвы.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Шатёр возле выхода из станции метро «Смоленская»

Екатерина Корнева ИА REGNUM Шатёр возле выхода из станции метро «Смоленская»

У волонтёров много функций: «Информационно-туристическая служба», «Транспорт», «Навигация», «Медицина», «Управление объектами», «Управление волонтёрами», «Последняя миля», «Фестиваль болельщиков», «Культурно-развлекательная программа». Каждый волонтер сам выбирал, чем он хочет заниматься.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Информационная-туристическая служба

Екатерина Корнева ИА REGNUM Транспорт

Екатерина Корнева ИА REGNUM Транспорт

Екатерина Корнева ИА REGNUM Волонтёры «Транспорта» возле «Киевского» вокзала

Екатерина Корнева ИА REGNUM Медиаволонтёр

Екатерина Корнева ИА REGNUM Возле комплекса «Лужники» волонтёры раздают карты прохода к стадиону

Когда волонтёр выбирает свою функцию, ему предлагают точки работы. Например, обычно он помогает на информационной стойке на Манежной площади, а завтра может быть на Старом Арбате. Стараются сделать так, чтобы волонтёру было удобно работать.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Волонтёр «Последней мили» возле стадиона «Лужники»

Екатерина Корнева ИА REGNUM «Последняя миля» стадион «Спартак»

Екатерина Корнева ИА REGNUM «Последняя миля» стадион «Лужники»

Екатерина Корнева ИА REGNUM Волонтёр дает «HIGH FIVE»

Волонтёры много работают и на них большая ответственность — сделать так, чтобы туристы и болельщики чувствовали себя комфортно в незнакомом городе. Бывали у ребят из отдела «Транспорт» и сложные ситуации. Например, матч сегодня в Саранске, а болельщик в Москве без билетов. И они находили выход.

Каждый день они помогают людям и дарят хорошее настроение! Что, по словам самих волонтёров, приносит невероятную отдачу от благодарных болельщиков.