Москва, 3 июля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Спорт — жизнь

Екатерина Корнева ИА REGNUM Команда Angry Engirunners (Мартынов Дмитрий, Симонов Юрий, Пьянов Артём), которая заняла первое место в командной эстафете

В день, когда российская сборная по футболу играла с командой Испании, жители Москвы продолжали заниматься спортом и бороться за личные победы. Полумарафон — это тяжело. А полумарафон под дождём утром в воскресенье настоящие испытание для каждого, и участие — это ужепобеда.

В забеге 1 июля принимали участие и команды (по 7 километров пробегает каждый) и отдельно полумарафонцы. В командной эстафете приняли 100 заявок, а индивидуально пробежали эту дистанцию 740 человек.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Начало забега «Тушино-2018»

Екатерина Корнева ИА REGNUM Индивидуальные браслеты

Екатерина Корнева ИА REGNUM Поддержка

На всей площадке мероприятия участников сопровождали волонтёры, которые показывали направление, раздавали подарки и радовали улыбками.

«Бегуны — они, как маленькие детки. Им нужно всегда помогать, проявлять о них заботу, — заявила одна из волонтёров Анна. — Я сама регулярно занимаюсь бегом, а сегодня соединяю своё хобби с помощью другим людям».

Организаторы также отметили:

«Мы очень благодарны невероятной команде наших волонтеров, благодаря которым забег традиционно получается домашним и атмосферным».

Екатерина Корнева ИА REGNUM Бег

Екатерина Корнева ИА REGNUM Забег

Екатерина Корнева ИА REGNUM Волонтёр показывают путь к «Стартовому городку»

В стартовом городке разместились шатры спонсоров полумарафона, а также шатры-раздевалки, камеры хранения.

Пробежавшим участникам раздавали кашу, различные призы, медали, а женщинам — цветы. На площадке всегда присутствовал ведущий, который сообщал информацию по забегу, приглашал на старт и подбадривал окружающих.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Участницам раздают цветы

Екатерина Корнева ИА REGNUM Каждый получает медаль

Екатерина Корнева ИА REGNUM Участники забега подбадривают свои команды

Победители полумарафона — мужчины: 1 место — Быстров Алексей (1 час 13 минут 36 секунд), 2 место — Новиков Алексей (1:14:39), 3 место — Диденко Андрей (1:15:04). Среди женщин: 1 место — Толобова Елена (1 час 26 минут 13секунд); 2 место — Кремена Евгения (1:28:03); 3 место — Наумова Екатерина (1:30:08).

Екатерина Корнева ИА REGNUM Участники полумарафона

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

Екатерина Корнева ИА REGNUM За хозяином!

А в командных соревнованиях первое место заняла команда Angry Engirunners (Мартынов Дмитрий, Симонов Юрий, Пьянов Артём. Время 1:14:11), 2 место Runclub Лосиный (Гасанов Арслан, Ревва Ринат, Пафнеров Иван. Время 1:14:40), 3 место Академия Марафонского Бега 1 (Соковишин Максим, Супрунович Владимир, Черепанов Сергей. Время 1:21:00)