Екатерина Калаева
Последние публикации
Как помочь ближнему: жизнь благотворительного фонда до и после пандемии
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по многим отраслям экономики, что впоследствии значительно усложнило работу благотворительных организаций — суммы пожертвований снизились, а количество обращений за помощью, напротив, возросло. В материале ИА REGNUM рассказываем о...
14 августа 2020
Елизаветинский фонд: история из Астраханского дома, где помогают мамам
Отсутствие моральной и финансовой поддержки, трудности в отношениях с родственниками, отчаяние и незащищённость вынуждают женщин искать любую возможную помощь. Если в крупных городах благотворительные организации, оказывающие поддержку, как правило широко известны, то в регионах у фондов...
24 июля 2020
Прогулки с ИА REGNUM: Марфино — усадьба для прошедших тест на COVID-19
Усадьба Марфино расположена на берегу реки Уча Мытищинского района. История строения берет начало в XV веке — именно тогда оно впервые упоминается в летописи. Усадьба того времени отличается от той, которую видим сегодня. Называлась она тогда Швабрино. Вид, который встретит посетителей сегодня...
23 июля 2020
Купаться запрещено! Фоторепортаж с пляжей Москвы
Московские пляжи находятся на территории оборудованной зоны отдыха, где можно не только позагорать или искупаться, но и заняться спортивными играми или уединиться с удочкой в тени деревьев. Многие пляжи Москвы еще закрыты для посещения в связи с ограничительными мерами, но люди, изнывая от жары...
17 июля 2020
Ковидные госпитали Москвы и области разбирают и консервируют — фоторепортаж
Временные госпитали в Москве и Московской области организовали по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева для борьбы с коронавирусом. Корреспонденты ИА REGNUM зафиксировали в фоторепортаже то, как сейчас выглядят пять объектов, подготовленных для...
13 июля 2020
Бронепробег «Дорога мужества» стартовал с Поклонной горы в Москве
Утром 8 июля в Москве стартовал четвертый бронепробег «Дорога Мужества», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция открылась на Поклонной горе. Основной тематикой мероприятия в 2020 году стала битва на Курской дуге — самое масштабное танковое сражение XX века. Бронепробег...
9 июля 2020
Без записи, но с очередями: москвичи жалуются на работу МФЦ
С открытием Многофункциональных центров после отмены ограничительных мер в Москве появились жалобы на огромные очереди со стороны посетителей. В социальных сетях с каждым днем публикуется все больше гневных комментариев по отношению к организации приема в МФЦ. Очевидно, что скопления людей опасны...
3 июля 2020
Что стало с олимпийскими объектами Москвы 1980 года?
— крытый стадион, в который входит основная арена, гимнастический зал, зал командных видов спорта, залы хореографии, ледовая площадка и тренажерный зал; — плавательный бассейн После Олимпиады на стадионе проходили соревнования по различным видам спорта и музыкальные мероприятия. Что стало: 1 января...
19 июля 2019
Реутов — ещё не гетто. Как живёт густонаселённый город из Подмосковья?
Один из самых близкорасположенных к столице городов Подмосковья Реутов за последние годы сильно прибавил в численности населения и застройке. По предварительным оценкам Мособлстата на 1 января 2019 года на постоянной основе там проживает 106 990 человек всего на 8,89 кв. км территории. Плотность...
16 июля 2019
«Планете осталось недолго»: защитники экологии вышли на пикет в Москве
В Москве 12 июля состоялся пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Около 30 защитников экологии с самодельными плакатами выстроились в стройную шеренгу на площади Яузские ворота, чтобы показать свое небезразличие к состоянию окружающей среды. «Я...
13 июля 2019
Московское беззаконие: как охрана и чиновники «защитили» от СМИ рынок
В Москве охрана ГУП «Рижский рынок» воспрепятствовала работе корреспондента ИА REGNUM, помешав проводить фотосъёмку. Журналистка пришла на торговый объект для исполнения редакционного задания — она готовила обзорный материал о работе столичных рынков. Однако провести фотосъёмку внутри здания не...
10 июля 2019
«Чёрная книга»: архитектурное наследие Москвы, уничтоженное при Собянине
За последние восемь лет в Москве снесено более сотни памятников архитектуры. Множество строений являлись исторически ценными градоформирующими объектами, но при этом по непонятным причинам не находились под защитой государства. Некоторые из них стояли в переулках столицы с XVIII столетия. Сегодня...
5 июля 2019
Метро не для людей, а для кого? От «Саларьево» до «Коммунарки»
В июне в Москве начали работать четыре новые станции Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки». Казалось, дорога в центр города для жителей ТиНАО стала доступнее и быстрее, однако на деле ситуация обстоит иначе: в местах, куда проведено метро, населения немного, станции открыты фактически...
5 июля 2019
«Стоит всегда»: как Балашиха живёт в пробках и нужно ли ей метро
Крупнейший город Московской области Балашиха ежедневно выстаивает в пробках. Особенно напряжённым является транспортное сообщение с Москвой, куда каждое утро жители отправляются на работу, учёбу или по другим своим делам. Поговорить с жителями Балашихи о транспортных проблемах отправился...
3 июля 2019