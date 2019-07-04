В июне в Москве начали работать четыре новые станции Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки». Казалось, дорога в центр города для жителей ТиНАО стала доступнее и быстрее, однако на деле ситуация обстоит иначе: в местах, куда проведено метро, населения немного, станции открыты фактически на пустырях. Достаточно посетить окрестности новых станции метро, чтобы наглядно убедиться в этом.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Станция метро «Прокшино»

«Филатов Луг»

Встречает карта местности вокруг станции, которая вызывает невольную улыбку: гость района оказывается буквально в лесу. Единственная точка цивилизации — СНТ «Филатов Луг». В метро людей практически нет: вокруг строители, работники подземки, уборщики — всё. Пассажиров не видно. Указатели: Хованское кладбище, деревня Картмазово, город Московский и упомянутое СНТ. До города и деревни путь явно неблизкий — их нет на карте. Из панорамных окон на выходе из подземки видны пустые дороги с двумя-тремя проезжающими машинами, на автобусной остановке человека три.

СНТ «Филатов Луг» находится в минуте ходьбы от метро. Слева и справа — стройка. На первый взгляд, зеленый газон и уже построенные дома выглядят уютно, даже несмотря на большие участки, закрытые белой тканью. Но чем ближе подходишь, тем больше деталей становится заметно, совсем не городских: на траве лежит пустая бутылка водки, местами растут поганки. Вход в поселок с домами открыт. Вокруг ни души. Чуть дальше — женщина, которая занимается травой и цветами у забора — некое подобие цветника. О жизни в «Филатовом Лугу» пока свидетельствуют только она и припаркованные машины — значит, где-то есть их владельцы. Поговорить удалось лишь с одной жительницей СНТ, но разговор был коротким и недружелюбным: женщина проезжала на автомобиле и через открытое окно попросила немедленно покинуть частную территорию, «тем более с камерой». Мол, «здесь гуляют дети». На возражение, что никаких детей нет, женщина заверила, что они скоро выйдут на улицу.

Улица за пределами СНТ представляет собой большую стройку. Дойти до Хованского кладбища непросто — везде лежат стройматериалы. По дороге едут абсолютно пустые автобусы. На остановке читаем вывеску: «Остановка «Хованская дубрава» автобусами № 272, 272к, 890к не обслуживается». На остановке узнаем от ожидающих автобус людей, что ездят они на наземном транспорте конкретно с этой остановки недавно, около недели. Это жители Московского, раньше их автобусы ездили в «Саларьево», теперь — сюда.

«Прокшино»

Вагоны почти пустые: читает газету пожилая женщина и изучает вид из окна молодой человек. Последний с насмешкой говорит: «Это скорее электричка, чем метро». Действительно, «Филатов Луг» и «Прокшино» расположены не под землей, поэтому нескончаемые леса-стройки-пустыри можно наблюдать и в пути. Ближе всего к метро «Прокшино», как указывает карта, очень похожая на предыдущую, со станции «Филатов луг», располагается коттеджный поселок «Соловьиная роща», до деревни Прокшино и СНТ «Дружба» 1,5 километра. С ближайшей автобусной остановки, где нет ни одного человека, можно уехать только на 866-м автобусе, который следует до поселка Мосрентген. Вокруг снова стройка: унылая и местами порванная вывеска «СТРОИМ МЕТРО» прячется за деревьями, участок перед ней перекопан, а чуть дальше — лес. Недалеко от проезжей части виднеется пакет с мусором, мимо которого проезжает тот самый 866-й — в автобусе один пассажир. После обхода улиц, которые исчезают в виде бесконечных пустых дорог или леса, пустыри начинают угнетать.

С другого выхода от «Прокшино» встречаем частично построенные дома, со стороны которых, словно по пустыне, идут люди: вокруг горы из песка, напоминающие дюны. Мать с двумя детьми, один из которых в коляске, заходит в метро — с ней встретимся уже по выезде из «Прокшино». Как оказалось, они никуда не едут: маленький сын просто захотел прогуляться наверх, а потом скатиться по пандусу на самокате. Около выхода со станции сидит погруженный в телефон охранник.

«Ольховая»

Доезжаем на ретропоезде «Сокольники». Пассажиры, а именно двое пожилых мужчин, рассматривают интерьер «Ольховой», который, отдадим должное, заслуживает внимания. Снова встречает карта — у станции, помимо жилых комплексов и Сосенского кладбища, располагаются, например, ТЦ «Уютный дом» и медицинской центр «Новомосковский». Ещё сравнительно рядом McDonalds и DodoPizza.

На улице людей ненамного больше, чем на предыдущих станциях. Вышеупомянутые мужчины оказались «туристами»: по прошествии трех минут решают, что «посмотрели новую станцию», и спускаются в метро, потому что «делать тут нечего». Женщина в возрасте ищет медицинский центр, но никто не может точно сказать ей, где он находится. На помощь приходят Google-карты. Выясняется, что медцентр далеко не рядом с «Ольховой» — идти до него пешком, судя по картам, три километра. В остальном предпоследняя станция Сокольнической линии запоминается недостроенными в разной степени многоэтажками, песчаными «дюнами» у строек, и благодаря этому сливается в памяти с «Филатовым Лугом» и «Прокшино».

«Коммунарка»

Станция в интерьере минимализма, очень напоминающая «Некрасовку», открывшуюся двумя неделями ранее, но отличается от неё малым количеством пассажиров. Впрочем, на последней станции людей больше, чем на всех трёх предыдущих. Однако через пару минут становится ясно, что это явно не местные жители. Люди фотографируют станцию и друг друга, делают селфи на фоне названия. По метро ходят рабочие, а на улице рассматривает карту окрестностей пожилой мужчина, большую часть которой в очередной раз занимает лес. В радиусе пяти минут ходьбы, о чём говорит карта, находится деревня Столбово. Станция выглядит самой «живой»: заполненная машинами парковка, прохожие с пакетами и высотные здания в относительной близости, некоторые из них уже явно заселены. Но людей даже здесь всё равно меньше, чем на любой другой московской станции.

На обратном пути в центр ни на одной из станций не зашло ни одного человека вплоть до «Саларьево».