В Москве охрана ГУП «Рижский рынок» воспрепятствовала работе корреспондента ИА REGNUM, помешав проводить фотосъёмку.

Свобода слова

Екатерина Калаева ИА REGNUM Рижский рынок

Журналистка пришла на торговый объект для исполнения редакционного задания — она готовила обзорный материал о работе столичных рынков. Однако провести фотосъёмку внутри здания не позволила охрана. Сначала сотрудник безопасности потребовал предоставить договор о съёмке. Далее начальник охраны не смог разрешить ситуацию самостоятельно и обратился к управляющему рынка. Тот, в свою очередь, настоял на требовании и предоставил журналисту номер департамента торговли и услуг мэрии Москвы (руководитель — Алексей Немерюк). Управляющий заверил, что договор о съёмке займёт не более часа, если разрешение не дадут сразу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Немерюк

Трубку поднял секретарь, после чего удалось связаться с Тарасом Белозеровым — пресс-секретарем департамента торговли и услуг города Москвы. После объяснения проблемы Белозеров попросил представиться по имени, затем задал вопросы о том, что конкретно требуется и о чем будет статья. Пресс-секретарь сообщил, что перенаправит корреспондентов на другой рынок при несоответствии деятельности Рижского поставленной редакционной задаче. Решено было написать в WhatsApp, где ему предоставили формулировку темы материала. Ответ был получен только после второго сообщения через 40 минут: «Через какое время я получу бланк?». Имелась в виду бюрократическая процедура — официальный редакционный запрос на бланке СМИ. Составить такой в полевых условиях журналисту, находившемуся у входа в рынок, было проблематично. Редакционное задание, согласно закону «О СМИ», может быть дано в устной форме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Отметим, что законодательство РФ полностью разрешает любому гражданину, не только журналисту, производить фотосъёмку в публичных местах, в том числе учреждениях торговли. Действия, ограничивающие съёмку, являются беззаконными. Более того, в данном случае служба безопасности и курирующие эти вопросы сотрудники департамента встали на пути сотрудника СМИ, воспрепятствовав его работе. Ситуация регулируется статьёй 144 УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Действия должностных лиц можно расценить как принуждение к отказу от распространения информации:

ч.2 ст.144 УК РФ «Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Сотрудники охраны, руководство рынка и представители департамента не пошли навстречу, когда журналист издания согласилась выполнить их незаконные требования, чтобы не доводить ситуацию до конфликтной. Что, во-первых, свидетельствует об их непрофессионализме и незнании российского законодательства, а во-вторых, характеризует в целом ситуацию в столичной торговле, где нормы права не являются приоритетными. Если же работники государственного рынка действовали по указанию и в соответствии с установками московского правительства, то это ставит вопросы о безнаказанности авторов подобных правил. Что об этом думает мэр Москвы Сергей Собянин?

Екатерина Калаева ИА REGNUM Рижский рынок

В итоге редакцией принято решение отказаться от фотосъёмки на данном объекте, чтобы не подвергать жизнь и здоровье своего корреспондента возможной опасности.