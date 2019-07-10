Московское беззаконие: как охрана и чиновники «защитили» от СМИ рынок
В Москве охрана ГУП «Рижский рынок» воспрепятствовала работе корреспондента ИА REGNUM, помешав проводить фотосъёмку.
Журналистка пришла на торговый объект для исполнения редакционного задания — она готовила обзорный материал о работе столичных рынков. Однако провести фотосъёмку внутри здания не позволила охрана. Сначала сотрудник безопасности потребовал предоставить договор о съёмке. Далее начальник охраны не смог разрешить ситуацию самостоятельно и обратился к управляющему рынка. Тот, в свою очередь, настоял на требовании и предоставил журналисту номер департамента торговли и услуг мэрии Москвы (руководитель — Алексей Немерюк). Управляющий заверил, что договор о съёмке займёт не более часа, если разрешение не дадут сразу.
Трубку поднял секретарь, после чего удалось связаться с Тарасом Белозеровым — пресс-секретарем департамента торговли и услуг города Москвы. После объяснения проблемы Белозеров попросил представиться по имени, затем задал вопросы о том, что конкретно требуется и о чем будет статья. Пресс-секретарь сообщил, что перенаправит корреспондентов на другой рынок при несоответствии деятельности Рижского поставленной редакционной задаче. Решено было написать в WhatsApp, где ему предоставили формулировку темы материала. Ответ был получен только после второго сообщения через 40 минут: «Через какое время я получу бланк?». Имелась в виду бюрократическая процедура — официальный редакционный запрос на бланке СМИ. Составить такой в полевых условиях журналисту, находившемуся у входа в рынок, было проблематично. Редакционное задание, согласно закону «О СМИ», может быть дано в устной форме.
Отметим, что законодательство РФ полностью разрешает любому гражданину, не только журналисту, производить фотосъёмку в публичных местах, в том числе учреждениях торговли. Действия, ограничивающие съёмку, являются беззаконными. Более того, в данном случае служба безопасности и курирующие эти вопросы сотрудники департамента встали на пути сотрудника СМИ, воспрепятствовав его работе. Ситуация регулируется статьёй 144 УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Действия должностных лиц можно расценить как принуждение к отказу от распространения информации:
Сотрудники охраны, руководство рынка и представители департамента не пошли навстречу, когда журналист издания согласилась выполнить их незаконные требования, чтобы не доводить ситуацию до конфликтной. Что, во-первых, свидетельствует об их непрофессионализме и незнании российского законодательства, а во-вторых, характеризует в целом ситуацию в столичной торговле, где нормы права не являются приоритетными. Если же работники государственного рынка действовали по указанию и в соответствии с установками московского правительства, то это ставит вопросы о безнаказанности авторов подобных правил. Что об этом думает мэр Москвы Сергей Собянин?
В итоге редакцией принято решение отказаться от фотосъёмки на данном объекте, чтобы не подвергать жизнь и здоровье своего корреспондента возможной опасности.