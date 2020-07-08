Утром 8 июля в Москве стартовал четвертый бронепробег «Дорога Мужества», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция открылась на Поклонной горе. Основной тематикой мероприятия в 2020 году стала битва на Курской дуге — самое масштабное танковое сражение XX века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Катюша

Бронепробег пройдет с 8 по 15 июля по маршруту длиной 1300 километров. Остановки совпадают с местами знаковых сражений советских войск в 1943 году: Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. В каждом городе состоятся памятные мероприятия, участие в которых примут представители городской администрации.

Кроме того, бронепробег сопровождается возложением цветов к вечному огню и могилам Неизвестного Солдата. Зрители акции смогут познакомиться с каждым автомобилем из колонны пробега в рамках выставочных мероприятий.

Перед отправкой техники на Поклонной горе состоялось возложение венков к Вечному огню, церковный молебен, а также выступления участников и гостей акции.

Во вступительном слове ведущий мероприятия отметил, что основная цель «Дороги мужества» — почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, а также внести вклад в сохранение истории нашего государства. На открытии присутствовал один из создателей и идейных вдохновителей мероприятия — президент межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Алексей Анатольевич Мигалин. В своем выступлении организатор сказал, что «Дорога мужества» — наименьшее, что мы можем сделать в память о подвиге павших во время войны, однако в современном мире подобные мероприятия необходимы. Они не только делают бессмертными воинов, отдавших свои жизни ради других, но и не позволяют допустить искажения истории.

«К сожалению, сегодня ряд людей, как в России, так и за ее пределами, ставит под сомнение подвиг советского народа», — обратился к гостям и участникам акции Мигалин. «Кто-то, игнорируя все факты, откровенно и нагло присваивает Победу советского народа своей стране. Кто-то пытается обесценить главные сражения Великой Отечественной войны посредством пропаганды и манипуляции. Вооружившись псевдо-исследованиями, люди, которые еще вчера жили в мире и согласии, сегодня начали сносить памятники, осквернять захоронения солдат, переименовывать улицы и вести войну с теми, кто давно умер за их свободу, умер для того, чтобы жили другие».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинская сестра

К президенту «Военно-технического общества» присоединился Дмитрий Виноград, выступивший от лица Министерства обороны РФ. Виноград, как и Мигалин, считает, что сегодня наш народ пытаются лишить одной из важнейших ценностей — гордости за Великую Победу.

«Мы должны давать достойный отпор. Это имеет принципиальное значение в условиях, когда России более чем когда-либо необходимо моральное единство народа, сплоченность, уважение к своей истории и к тем, кто ее вершил. Память о тех, кто пожертвовал жизнью во имя отчизны, с древнейших времен почиталась на русской земле. В их честь возводились храмы и памятники, слагались песни и легенды. Мы так же обязаны передать молодому поколению патриотизм и стремление отдать силы отечеству».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

На открытии бронепробега присутствовал Сергей Хлебников, представитель мэрии Москвы. Хлебников заверил, что правительство столицы вместе с правоохранительными органами и силовыми структурами поддерживают патриотическое начинание акции. «Наверное, потому что организовывают бронепробег люди, болеющие за историю своего государства, за его будущее. Это настоящие патриоты нашей родины», — завершил выступление Хлебников.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Напутственное слово

Екатерина Калаева ИА REGNUM Медицинские сестры

Екатерина Калаева ИА REGNUM Окропили святой водой

Еще одним гостем, который как никто другой понимает важность памяти о подвиге солдата, стал Геннадий Шорохов, ветеран боевых действий в Афганистане и член общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Он считает, что молодежь должна помнить каждого солдата и таким образом защитить подвиг отцов.

С пожеланиями удачного бронепробега выступили Аркадий Телепнев, заместитель генерального директора по развитию АО «Военторг», и Александра Аронова, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС». «Наша организация будет вместе с вами и с вашими будущими начинаниями», — заверил Телепнев.

Аронова добавила, что формат мероприятия близок «ГЛОНАСС», потому что основной его деятельностью является транспортная сфера и безопасность на дорогах страны. Она вспомнила и внесенные в Конституцию РФ поправки, согласно одной из которых — необходимость чтить историческую память и помнить защитников отечества, с чем связан путь «Дороги мужества» как не только демонстрации военной техники, но и возможности участников рассказать о ветеранах, общение с которыми является для нас счастливой возможностью.

После выступления спикеров состоялось торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню и минута молчания в память павших воинов. Мероприятие завершил церковный молебен и окропление бронетехники и всех участников акции святой водой. На мероприятии присутствовала икона Ильи Муромца — небесного покровителя пробега, по словам приглашенного батюшки.

Активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям — еще одна немаловажная цель «Дороги мужества», которая удачно реализуется. Так, в этом году участие в бронепробеге приняли ребята детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия, они также возложили цветы к Вечному огню. Еще одним представителем молодежи в «Дороге мужества» является Мария Орлова. Девушке 14 лет, однако она уже награждена медалью Министерства обороны за участие в 74 годовщине Великой Победы. В прошлом году Маша была старшей машины в ходе военного парада Калининграда. Для нее бронепробег — это возможность прикоснуться к истории. «Почтить память прадедов и прабабушек таким образом — для меня честь», — поделилась Маша.

Одноклассники юной участницы бронепробега удивились, когда увидели у девочки медаль. После награждения Маши и ее рассказа о «Дороге мужества» многие спрашивали, могут ли тоже принять участие в акции. Так, организаторы демонстрируют реальную работу по приобщению молодежи к истории не только посредством рассказов и встреч с ветеранами, но и благодаря учреждению парада военной техники, который уже стал ежегодным для нашей страны. «Многие говорят, что наша страна плохая, — поделился своими мыслями с журналистами один из участников пробега, — а что ты сделал, чтобы она стала лучше?» Очевидно, что каждый участник «Дороги мужества» внес свой вклад.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Вечного Огня

Добавим, что от Росгвардии в пробеге принимают участие военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского на бронеавтомобилях «Тигр», «Урал» и «Патруль». Данная техника применяется для обеспечения общественной безопасности — она обладает повышенной проходимостью и высокой степенью бронезащиты. На открытии акции присутствовал генерал-майор Эдуард Живаев. Он отметил стойкость 53 дивизий и 20 отдельных бригад войск НКВД, военнослужащие в составе которых приняли бой во всех тяжелейших сражениях истории Великой Отечественной войне. На их счету героическая оборона Брестской крепости, Московская и Сталинградская битва, а также сражение на Курской дуге.