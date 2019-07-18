Москва, 19 июля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Тридцать девять лет назад, 19 июля 1980 года, состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр в Москве. Это была первая Олимпиада, проведённая на территории Восточной Европы.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Крытый велотрек в Крылатском

Подготовка к играм заняла четыре года. К этому времени в Москве было построено 78 объектов: спортивные сооружения, гостиницы, аэропорты, точки общепита и дороги. Всего на проведение Олимпиады было потрачено 2 миллиарда советских рублей (примерно 400 миллиардов российских рублей), из них 1 миллиард 715 миллионов потрачены на строительство.

В Москве было создано шесть основных олимпийских спортцентров:

На севере — общегородской спортивный центр в районе проспекта Мира; На западе — общегородской спортивный центр в Крылатском; На северо-западе — спортивный центр в районе Ленинградского проспекта; На востоке — спортивный центр в Измайлове; На юге — конноспортивная база в районе Битцевского лесопарка; На юго-западе — «Лужники» и Олимпийская деревня.

Спортивный комплекс «Олимпийский»

Построен: 1980

Адрес: Олимпийский проспект, д. 16.

«Олимпийский» был построен на месте стадиона «Буревестник» (1910−1970) и оставался самым большим многофункциональным спортивным объектом до открытия Paris La Défense Arena в 2017 году. Комплекс состоит из двух частей:

— крытый стадион, в который входит основная арена, гимнастический зал, зал командных видов спорта, залы хореографии, ледовая площадка и тренажерный зал;

— плавательный бассейн

После Олимпиады на стадионе проходили соревнования по различным видам спорта и музыкальные мероприятия.

Что стало: 1 января 2019 года «Олимпийский» закрыли на реконструкцию. Через два года на месте комплекса будет торговый центр и концертная площадка.

Гостиница «Космос»

Построена: 1976−1979

Адрес: Проспект Мира, 150

Гостиница была построена для приема иностранных гостей во время Олимпиады. Над проектом здания совместно работали советские и французские архитекторы, а строительные работы выполняли специалисты из Югославии. После открытия стала одной из четырех советских гостиниц, получившей статус «гостиница международного класса» и категорию «люкс».

Что стало: «Космос» остается самым вместительным отелем страны и входит в Московскую ассоциацию гостиниц. В отеле 1777 номеров.

Крытый велотрек в Крылатском

Построен: 1979

Адрес: Крылатская ул., д. 10

В Крылатском было построено несколько сооружений, одним из них стал крытый велотрек. Он стал одним из самых быстрых в мире. Во время Олимпиады на треке установили 13 мировых рекордов.

Что стало: сейчас велотрек посещают любители активного отдыха.

Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах

Построена: 1979

Адрес: Крылатские холмы

Еще один объект в Крылатском — это кольцевая велотрасса. Проехать по трассе не так уж и просто. Специалисты из Европы считают, что, если одолеть дорогу в Крылатском, можно победить в любом соревновании, так как трасса располагается в местности со сложным рельефом: на пути встречаются около ста резких и плавных поворотов.

Что стало: кольцевая велотрасса предназначена для занятий велоспортом в теплое время года.

Гребной канал в Крылатском

Построен: 1973

Реконструирован: 1980

Адрес: Крылатская ул., д. 2

Канал был построен для проведения чемпионата Европы по академической гребле, а в 1980 его использовали для соревнований по академической гребле и гребле на байдарках.

Что стало: в 2011—2014 годах канал был модернизирован и сразу после открытия принял чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Дворец спорта «Динамо»

Построен: 1980 год

Адрес: район Ховрино, улица Лавочкина, д. 32

Дворец спорта «Динамо» был новаторским для своего времени: здание напоминает поднятые крылья. Во время Олимпиады здесь проходили соревнования по баскетболу и гандболу.

Что стало: в 2013 году здание было признано полуаварийным, но, несмотря на это, комплекс является домашней ареной клуба «Динамо» и сборной России по волейболу.

Центральный стадион «Динамо»

Построен: 1928

Реконструирован: 1977−1979

Адрес: Ленинградский проспект, 36

Был открыт в 1928 году и оставался главным стадионом страны до открытия «Лужников» в 1956. Здесь проходили спартакиады, футбольные матчи и другие спортивные соревнования. Во время Олимпиады стадион принял соревнования по футболу.

Что стало: в 2008−2018 годах стадион был на реконструкции. Сейчас «Динамо» является домашней ареной одноименного клуба.

Гостиничный комплекс «Измайлово»

Построен: 1974−1980

Адрес: Измайловское ш., 71, корп. 4, Г-Д

«Измайлово» было построено специально к Олимпийским играм. Гостиничный комплекс состоит из пяти корпусов, символизирующих олимпийские кольца.

Что стало: «Измайлово» продолжает работать, кроме того, комплекс занесен в книгу рекордов Гинесса как самая большая гостиница Европы.

Конно-спортивный комплекс в Битцевском лесу

Построен: 1977

Адрес: Балаклавский пр., 33

«Битца» — самый большой конно-спортивный комплекс в мире. Во время Олимпийских игр в комплексе проводились соревнования по конному спорту и современному пятиборью.

Что стало: сейчас на территории комплекса расположены: два закрытых манежа, стадионы для соревнований по конкуру и выездке, спортивный зал, зимние и летние конюшни, стрелковый тир и теннисные корты. В «Битце» осуществляется подготовка спортсменов по конным видам спорта и проводятся занятия иппотерапией.

Несмотря на то, что комплекс используется, его состояние оставляет желать лучшего: текут крыши, отваливается штукатурка, в конюшнях и на манежах присутствует грибок, грунты на конкурном стадионе совершенно не пригодны.

Центральный стадион имени В. И. Ленина в Лужниках

Построен: 1956

Реконструирован: 1976−1979

Адрес: ул. Лужники, 24

Стадион «Лужники» был построен в рекордные сроки — 450 дней и до 1992 года назывался — «Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина». В 1976−1979 годах спорткомплекс был отремонтирован для проведения Олимпиады. Стадион стал главной ареной летних Олимпийских игр. Именно здесь на церемонии закрытия запустили олимпийского Мишку.

Что стало: с 2013 по 2017 год стадион был на реконструкции в преддверии чемпионата мира по футболу. Здесь прошли игры открытия, три матча группового этапа, один полуфинал и финал Мундиаля. Сейчас арена вмещает 81 тысячу человек и является самым большим стадионом России. Кроме того, это самый вместительный стадион в Восточной Европе, входит в десятку по вместимости стадионов Европы.

Олимпийская деревня

Построена: 1977

Адрес: улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, дом 25.

Жилой микрорайон был построен в преддверии Олимпиады для проживания спортсменов. В деревне находилось 18 жилых корпусов с 3438 квартирами, 8 детских учреждений и 22 строения культурно-бытового и коммунального назначений.

Что стало: после завершения Олимпийских игр деревня была официально закрыта, а через полгода передана городу. Весной 1981 года в район началось заселение жителей. С 2014 по 2017 год в районе была проведена реконструкция.

Дворец спорта «Сокольники»

Построен: 1956

Реконструирован: 1970-е

Адрес: ул. Сокольнический Вал, 1Б

Сначала на территории дворца находилась только хоккейная коробка. После того, как в 1975 году приняли решение использовать «Сокольники» для проведения Олимпийских игр, под крышу арены встроили пятиэтажное здание. В нем находились тренажерный зал, раздевалки, помещения для тренеров, пресс-центр, буфеты и магазин спортивных товаров. Во время Олимпиады во дворце прошли соревнования по гандболу.

Что стало: сейчас «Сокольники» являются основной базой «Спартака» по хоккею и фигурному катанию. На территории дворца функционируют два теннисных корта, тренировочная хоккейная площадка с искусственным льдом, спортивные площадки для игры в гандбол и мини-футбол, городок общефизической подготовки с комплектом тренажеров и гимнастических снарядов, а также два тренажерных зала и два зала хореографии.