Дмитрий Хомяков

Автор

Профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Областью научных интересов является: использование биологических и почвенных ресурсов, природоохранные технологии, ESG и цифровые решения для АПК, агроэкология, «климатически нейтральное» сельское хозяйство, «зеленая» агрохимия, органическое и регенеративное земледелие, вопросы обеспечения продовольственной безопасности и информационно-аналитической поддержки принятия решений. Дважды с отличием окончил МГУ имени М.В. Ломоносова - в 1982 году факультет почвоведения по специальности «Почвоведение и агрохимия»; в 1989 году механико-математический факультет по специальности «Прикладная математика». В 1986 году окончил аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Агрохимия». Учёные степени: доктор технических наук (1996); кандидат биологических наук (1986), учёное звание – профессор по кафедре агрохимии и биохимии растений (1998) года, почетное звание – «Заслуженный профессор Московского университета» (2011). Лауреат премии имен И.И. Шувалова. Имеет государственные и ведомственные награды. Входит в состав Экспертного совета Комитета Совета Федерации по аrрарно-продовольственной политике и природопользованию. Д.М.Хомяков: «Почва – национальное богатство России и основа «зеленой» экономики». Адрес общедоступной страницы в системе «ИСТИНА» МГУ имени М.В. Ломоносова: <a href=https://istina.msu.ru/profile/KhomyakovDM/ target=_blank >istina.msu.ru/profile/KhomyakovDM </a>