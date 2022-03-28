Парламентские слушания о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» недавно прошли в Государственной думе РФ. Не вызывает сомнения важность этой темы в условиях радикального обострения международных отношений и агрессивной санкционной политики Запада, создающей проблемы для российской экономики. Не является исключением и сельское хозяйство, по многим направлениями зависящее от импортных поставок, что создает угрозы для многих сельских территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Село

По данным Росстата на 1 января 2021 года, численность сельского населения России составляет 36,919 млн человек, что на 267 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (37,186 млн человек). За последние пять лет доля сельского населения Российской Федерации сократилась с 25,85% (на 1 января 2016 года) до 25,26% (на 1 января 2021 года).

Прогноз численности сельского населения неблагоприятен. Согласно расчетам Росстата, к началу 2036 года в случае реализации среднего варианта прогноза численность сельского населения сократится по сравнению с началом 2020 года на 2,8 млн и составит 34,386 млн человек.

На начало 2021 года насчитывалось 153,1 тыс. сельских населенных пунктов, объединенных в 1,6 тыс. муниципальных районов. 68% сельского населения проживает в сельских поселениях с численностью до 10 тыс. человек. В крупных населенных пунктах, составляющих порядка 16% от общего количества населенных пунктов на сельских территориях, и сельских агломерациях проживает в среднем в 5,5 раз больше жителей, чем в средних населенных пунктах, и в 35,2 раза больше, чем в малых населенных пунктах.

AAA333 Село Чемодановка. Пензенская область

Малые, средние и крупные сельские населенные пункты существенно отличаются в обеспеченности основными объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры, уровне благоустроенности различными видами коммуникаций и экономическом потенциале.

Число сельских населенных пунктов без населения увеличилось более чем на 10 тыс., а с численностью до 10 жителей — на 20%.

Сельская поселенческая сеть уменьшается и редеет

Между городом и селом сохраняется разрыв в продолжительности жизни в 1,5 года. Убыль сельского населения является как следствием демографических процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и инфраструктуры сельской местности.

Одним из важнейших экономических показателей уровня жизни на селе является средняя начисленная заработная плата в сельском хозяйстве. За 2020 год, по данным Росстата, ее размер составил 34 770 рублей (67,7% от средней заработной платы в целом по экономике). За период с января по декабрь 2021 года среднемесячная заработная плата в целом по экономике составила 56 544,7 рубля, по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» — 34 810, 9 рубля (61,6% от средней заработной платы по Российской Федерации).

В 2020 году на сельские поселения приходилось 34,1% всех безработных при том, что удельный вес сельского населения составлял 25,34%. Пласт неучтенных сельских безработных насчитывал 1,6 млн человек и на 400 тыс. превышал численность зафиксированных по методологии Международной организации труда. На слушаниях были высказаны оценки, что при полном учете масштабы безработицы в сельских поселениях увеличиваются до 2,8 млн человек, а ее уровень — до 14,9%.

Сельские жители в 1,5 раза чаще, чем горожане, сталкиваются с нелегитимным отказом в получении статуса безработного со ссылкой на наличие у домохозяйства земельного пая, личного подсобного хозяйства. В результате огромная масса сельских безработных остается вне регулируемого государством рынка труда без социальной защиты. При этом «ножницы» между численностью безработных, учтенных по методологии Международной организации труда, и численностью зарегистрированных в службах занятости увеличиваются. Если в 2010 году уровень общей безработицы превышал уровень зарегистрированной в 2,8 раза, в 2015-м — в 3,8, то в 2020 году — в 4,3 раза.

Андрей Репин ИА REGNUM Очередь безработных на бирже труда

Основой самозанятости сельского населения является сельскохозяйственное производство в малых формах хозяйствования — крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). При этом малый сектор является важнейшей составляющей обеспечения продовольственной безопасности России. Так, по данным Росстата, ЛПХ осуществляют производство около 35,8% молока, 18,5% мяса, 65,3% картофеля, 51,0% овощей и 65,8% плодов и ягод, 18,0% яиц, практически весь мед, 44,2% шерсти и т.д. У селян свыше 40% от всего поголовья коров, 9% синей, 47% овец и коз. Их доля в общей продукции сельского хозяйства за последние 30 лет колебалась от 60 до 27%.

В рамках аграрной сферы страны происходит вынужденное перераспределение рабочей силы в сторону увеличения мелкотоварного сельскохозяйственного производства на крестьянских подворьях и работы на приусадебных семейных хозяйствах. Практически каждое сельское домохозяйство комбинирует в своей повседневной деятельности черты неформально-рыночного, товарного и натурально-потребительского производства. Часть продукции, производимой в подсобных хозяйствах, не продается, а потребляется внутри. Это путь сохранения сельского населения, который заслуживает уважения, особого внимания и всемерной государственной поддержки.

Деятельность в ЛПХ для домохозяйств редко является единственной и, как правило, не является основной, но это важнейшая форма социальной адаптации сельского населения страны.

Важно отметить, что в 2020 году, имея лишь 2,4 млн га посевных площадей из общих 80 млн (или 2,8%), все ЛПХ страны произвели не менее 26,6% продукции отрасли! При этом используя большей частью тяжелый физический, слабо механизированный труд.

Сельскохозяйственные организации оперируют 52,7 млн га посевных площадей (65,9%). В то же время доля этой категории хозяйств в совокупной продукции отрасли составляет лишь 58,5%. А ведь это холдинги, крупные и средние компании, использующие «эффект масштаба», имеющие большую часть объемов государственной поддержки (свыше 90%), льготы, субсидии, доступ к кредитным ресурсам, рынкам и технологиям, располагающие возможностью экспортировать свою продукцию, что так же поддерживает государство и т. д.

По данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в России насчитывается порядка 16,6 млн личных подсобных хозяйств (23 млн по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года). При этом на каждое из них приходится в среднем по 0,6 га земли.

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На селе усугубляется проблема обеспечение граждан качественным жильем

Площадь жилищного фонда, имеющего износ выше 70%, на селе в 3 раза больше, чем в городе. По обеспеченности всеми видами благоустройства сельский жилищный фонд в 2,2 раза уступает городскому (соответственно 36,3% и 80,1%). При этом село несколько превосходит город по обеспеченности площадью жилища (27,3 и 25,9 м2 на человека). Но это во многом обусловлено большим объемом пустующих домов и домов, в которых проживают одинокие граждане.

Доля жилой площади, оборудованной коммуникациями, в одном населенном пункте в среднем составляет лишь 26,1% от общей жилой площади жилищного фонда. Водопроводом обеспечено 63% общей площади жилых помещений (в городе 91,8%), канализацией — 51,7% (89,3%), горячим водоснабжением — 40,3% (82,9%). Уровень оборудования жилищного фонда всеми видами коммуникаций в средних и крупных населенных пунктах выше (36,4% и 44,2% соответственно) по сравнению с малыми (20,7%). Все виды благоустройства в городе имеет 80,1% жилищного фонда.

Водопроводная вода доступна 68% сельского населения. Однако через очистные сооружения пропускается только 16% объема поданной в водопроводную сеть воды.

Требует развития сеть автомобильных дорог местного значения. Низкое качество дорожного покрытия отмечается в большей части субъектов Российской Федерации, а во многих — доля грунтовых автомобильных дорог, проходящих по сельским территориям, составляет свыше 70% от общей протяженности дорожной сети. Затраты на перевозки по сети грунтовых автодорог увеличиваются в 2−3 раза по сравнению с перевозками по дорогам с усовершенствованным покрытием. Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием, составляет только 29,4%, а доля дорог с твердым покрытием в населенном пункте не превышает 30%.

На сельских территориях сокращается число организаций социальной сферы

В России долгое время проводилась политика «оптимизации» сети учреждений социальной сферы, которая привела к массовому закрытию сельских школ, детских садов, клубов, библиотек, медицинских учреждений. В результате плотность размещения объектов социальной сферы на сельских территориях значительно снизилась. Средний радиус доступности сельской больницы составляет уже 90 км (в 1990 году — 36,9 км), амбулаторно-поликлинического учреждения — 38,7 км (28,8), фельдшерско-акушерского пункта — 15,1 км (12,8), школы — 16,6 км (12,6), детского сада — 22,5 км (13,7), клуба — 14,2 км (11,1).

Mcx.gov.ru Земский доктор

Низкий уровень охвата учреждениями дошкольного образования зафиксирован в 42 регионах, общего образования — в 37 регионах. Доля малых населенных пунктов, в которых расположены учреждения образования, ниже 10%, в крупных населенных пунктах этот показатель более 66%, в связи с чем дети, проживающие в малых и средних населенных пунктах, вынуждены посещать учреждения образования за пределами населенных пунктов, в которых они проживают.

Удельный вес населенных пунктов, имеющих учреждения здравоохранения, составляет в среднем 29,7%. Удельный вес малых населенных пунктах, имеющих учреждения здравоохранения, составляет всего 12,4%. В средних и крупных населенных пунктах этот показатель выше и составляет 63% и 80,8% соответственно. Удельный вес населенных пунктов, имеющих объекты в сфере продуктовой и непродуктовой розницы, составляет 31,4% и 11,5% соответственно.

Развитие сельских территорий напрямую определяет кадровое обеспечения сельского хозяйства

При этом сложные социально-бытовые условия проживания на сельских территориях усугубляются отсутствием целевого распределения выпускников аграрных вузов и училищ, отсутствием «подъемных» средств, невысокой оплатой труда. Необходимо не только сохранить трудоспособное население в сельской местности, но также привлечь в сельскую местность молодые высококвалифицированные кадры.

Государство приступало к решению обозначенных проблем в рамках реализации соответствующих документов стратегического планирования.

С 2003 по 2013 год главным инструментом развития сельских территорий являлась реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В 2014—2017 годах реализация основных направлений развития сельских территорий осуществлялась в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». С 2018 по 2020 год эта федеральная целевая программа была преобразована сначала в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий», затем в ведомственную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В 2019 году в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 31 октября 2018 года №Пр-2014 была утверждена (постановление правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696) Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее — Госпрограмма, госпрограмма КРСТ). Объем ее финансирования из федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников составлял 2,3 трлн руб.

Duma.gov.ru Проект бюджета на 2022−2024 годы

Несмотря на это, объемы финансирования Государственной программы из средств федерального бюджета постоянно сокращаются. Так, будучи утвержденной в мае 2019 года, уже в Федеральном законе от 2 декабря 2019 года №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования на цели реализации Государственной программы были существенно сокращены и составили в 2020 году 35,9 млрд рублей (45,3% от предусмотренного первоначальной редакцией паспорта госпрограммы), на 2021 год — 34,4 млрд рублей (21,4%), на 2022 год — 35,0 млрд рублей (18,1%). Затем, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджетные ассигнования на период 2021—2023 годов также были уменьшены: на 2021 год — 30,9 млрд рублей (19,23% от предусмотренного первоначальной редакцией паспорта госпрограммы), на 2022 год — 31,5 млрд рублей (16,3%), на 2023 год — 31,5 млрд рублей (15,7%).

В 2021 году участие в госпрограмме принял 81 субъект Российской Федерации. Ее мероприятия охватили более 2 млн человек, проживающих в 6,6 тыс. населенных пунктов. Однако в целом пока достигнутые результаты не соответствуют потребностям сельского населения и требованиям, предъявляемым к сельским территориям обществом.

В соответствии с требованиями Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства РФ от 26 мая 2021 года №786, было разработано и с 1 января 2022 года вступило в силу постановление правительства РФ от 22 октября 2021 года №1808, которым утверждены приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Госпрограммы до 2030 года, общие требования к политике субъектов РФ в сфере Госпрограммы, задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности РФ, механизмы их эффективного решения для обеспечения развития сельских территорий, определен вклад Госпрограммы в достижение национальных целей Российской Федерации.

Согласно распоряжению правительства РФ от 22 июня 2021 года №1689-р, Госпрограмма отнесена к комплексным государственным программам, вносит вклад в достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и территориального характера, а также национальных целей, затрагивающих сферы реализации таких государственных программ, как «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие транспортной системы», «Информационное общество».

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 21 декабря 2021 года №3734-р «Об утверждении перечней государственных программ Российской Федерации, в состав которых включены направления деятельности федеральных государственных органов и (или) иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 14 госпрограмм подлежат обязательной маркировке (в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет») в сфере реализации госпрограммы КРСТ: Развитие здравоохранения; Развитие образования; Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации; Развитие культуры; Развитие физической культуры и спорта; Информационное общество; Развитие транспортной системы; Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами; Развитие туризма; Охрана окружающей среды; Воспроизводство и использование природных ресурсов; Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа; Развитие Северо-Кавказского федерального округа; Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации.

Cfo.gov.ru Спортивная площадка в селе Молотицы. Владимирская область

Вместе с тем по всем государственным программам Российской Федерации в настоящее время техническая возможность внесения данных о результатах и финансовом обеспечении структурных элементов государственных программ Российской Федерации для автоматического формирования аналитической информации в Электронном бюджете обеспечена только на период 2022—2024 годов. На период 2025—2030 годов такая возможность отсутствует, что в свою очередь не позволяет сформировать полноценную аналитическую информацию.

По состоянию на 11 марта 2022 года:

четырьмя ответственными исполнителями государственных программ осуществлена маркировка расходов на сельских территориях («Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Воспроизводство и использование природных ресурсов»);

четырьмя ответственными исполнителями государственных программ в настоящее время проводится работа по маркировке аналитической информации в Электронном бюджете («Информационное общество», «Развитие туризма», «Охрана окружающей среды», «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»).

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022−2024 годы в рамках аналитической информации по государственным программам «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» составил на три года 69,9 млрд рублей (на 2022 год — 24,497 млрд. рублей, на 2023 год — 23, 209 млрд. рублей, на 2024 год — 22,215 млрд. рублей).

В настоящее время в соответствии с проектом Бюджетного прогноза на долгосрочный период разработана новая редакция паспорта Госпрограммы и паспортов ее структурных элементов.

Проект бюджетного прогноза предусматривает значительное сокращение финансового обеспечения Госпрограммы в 2022—2030 годах за счет средств федерального бюджета — до 366, 681 млрд рублей, или в 4,3 раза.

Увеличение размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 4,25 до 9,5%, а с 28 февраля 2022 — до 20% привело к отмене запланированных выдач жилищных (ипотечных) кредитов (займов), предоставленных гражданам по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях по программе «Сельская ипотека». Предусмотренные федеральным бюджетом на указанные цели бюджетные ассигнования будут направляться на обслуживание ранее выданных льготных ипотечных кредитов.

Строительство дома

Сокращение финансирования Госпрограммы не позволяет обеспечить охват сельских населенных пунктов мероприятиями по развитию инфраструктуры, достаточный для сохранения сельского населения. Вследствие снижения результатов реализации мероприятий, пропорционального финансированию, произошло сокращение значений следующих показателей:

«Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий, от общего числа сельских населенных пунктов» с 21,4 до 2,6% (не будет реализовано 31 340 проектов по благоустройству);

«Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» с 44,2 до 7,3% (не будет реализовано 2807 проектов комплексного развития);

«Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена» с 3503 до 816 единиц (не будет введено (реконструировано), отремонтировано 4,8 тыс. км сельских дорог).

Для решения поставленных перед Государственной программой задач необходимо восстановить объемы ее финансирования из средств федерального бюджета. Только так удастся обеспечить комплексный подход к обустройству сельских населенных пунктов объектами производственной, социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами, скоординировать эти мероприятия с инвестиционными проектами в сфере агропромышленного комплекса, что углубит разбалансированность в развитии сельских территорий.

Заключение

Различия в уровне жизни, отсутствие комфортной среды и социальной поддержки ведут к оттоку сельского населения в город. Деформируется рынок труда, люди обречены на поиск альтернативных стратегий занятости и получения средств к существованию.

Динамика сельского социума приобрела крайне неустойчивый характер. Разрыв сложившейся системы социально-экономических связей, невозможность полноценного восстановления и использования трудовых ресурсов, социального и человеческого капитала приводят к разрушению имеющихся ранее и вновь формирующихся механизмов воспроизводства сельского населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор урожая

«Сбережение» и расширение института ЛПХ и малых форм хозяйствования — это единственно возможный, эффективный, скорый и очевидный способ предотвращения кризисной ситуации в социально-экономической сфере жизни на селе.

Именно приусадебные семейные хозяйства населения сейчас обеспечивают сохранение самой деревни и российского крестьянства, а, следовательно, страны в целом. Они остаются одним из ведущих драйверов дальнейшего стабильного роста АПК, сохранения его устойчивости к внешним вызовам и шокам.

Серьёзной проблемой и сдерживающим фактором развития страны остаётся неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий. Увеличение финансирования Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» является необходимым условием обеспечения продовольственной и национальной безопасности нашей страны.

Село должно стать зоной опережающего развития — вот ближайшая цель, и она определяет текущие задачи. Достижение показателей социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть выше среднероссийского, требует увеличения объемов финансирования государственных программ и программ субъектов РФ, а также муниципальных программ за счет средств бюджетов всех уровней.