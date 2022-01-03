За прошедшие 50 лет в АПК России произошло несколько кардинальных изменений хозяйственного механизма. Это химизация и механизация сельского хозяйства РСФСР в 1970-х годах, затем интенсификация, техническое перевооружение, мелиорация и Продовольственная программа 1980-х. После 1992 года страна изменила экономический уклад, отказалась от плановой экономики и провела земельную реформу. Трудности переходного периода привели к падению производства и невозможности обеспечить собственное население продуктами питания. Практически страна утратила продовольственную независимость.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Следующий важный период стартовал с начала 2000-х годов в связи с изменением внутренней экономической ситуации и внешними благоприятными факторами. Сбалансированный государственный бюджет и девальвация рубля обеспечили быстрый выход из кризиса 1999 года. Открытая экономика способствовала трансформации агротехнологий, внедрению инноваций, адаптации мирового научного опыта.

Очередной этап выделяется после 2014 года, когда Россия оказалась в новой политико-экономической реальности. Однако потенциал созданных для агропроизводства исключительных возможностей, связанных с закрытием внутреннего рынка, политикой контрсанкций, очередным падением курса национальной валюты и мерами государственной поддержки отрасли был практически исчерпан к моменту, когда наступил новый длительный этап трансформации мировой и российской экономики — «ковидная революция». Очевидно, что коронавирус не самым лучшим образом сказался на агропромышленном секторе: сегодня в условиях стагфляции, как мировой, так и отечественной экономики, продовольственная инфляция демонстрирует опережающий стремительный рост без обязательной корреляции сценами на энергоносители.

Сравнивая вышеописанные периоды развития, интересно обратиться к цифрам.

В 1970 году доля аграрного сектора в валовом внутреннем продукте в текущих ценах составляла по РCФCP 17%, в 1991 году — 15,6%, при этом страна закупала продовольствие, детское питание и базовые промышленные товары.

Вадим Анохин Уборка пшеницы

В 1992 году доля АПК в РФ снизилась до 14,2%, в 2000 — до 10,2%, а с середины 2000-х по настоящее время колеблется в районе 5−6%. Однако этот, казалось бы, скромный процент — самый высокий показатель среди стран «большой восьмерки». Получается, в XXI веке Россия успела пройти непростой путь от продовольственной зависимости к самостоятельности и возможности стать значимым участником глобального рынка сельскохозяйственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Доказательством этому служит то, что в 2019—2020-м сельскохозяйственном году каждая восьмая тонна зерна на мировом рынке и каждая пятая тонна пшеницы были российские. Впрочем, несмотря на очевидные достижения, не все старые проблемы аграрного сектора были решены, более того, появились новые, отразившиеся на всех аспектах жизни людей в сельской местности.

Надо заметить, что экспорт аграрной продукции относится к несырьевому. Его организационно и финансово поддерживает государство, причём расходы на это направление обычно не секвестрируются, а только растут, что, впрочем, окупается. Так, по информации Росстата, экспорт сельскохозяйственных товаров и сырья (кроме текстильного) с 2000 года по 2020 год вырос с $1,6 млрд до $29,7 млрд в текущих ценах. (Для сравнения, объём ежегодного импорта сельскохозяйственный товаров в рассматриваемый период колебался в пределах от $7,4 млрд до $43,3 млрд.) Однако, несмотря на эту уверенную динамику, экспортно-импортный ценовой паритет впервые за историю новой России был достигнут только к 2020 году, а достижение обозначенной в 2018 году цели — обеспечить объём аграрного экспорта в $45 млрд к 2024 году — перенесено на 2030 год.

Сегодня интегральным показателем состояния земледелия и растениеводства являются валовые сборы основных сельскохозяйственных культур. Рассмотрение шести основных позиций (начиная с 1990 по 2020 год), выявило разнонаправленную динамику.

Для зерновых и зернобобовых, сахарной свёклы и семян подсолнечника это нисходящий тренд до уровня 1998−1999 годов. Причина в том, что на этих культурах сильно отразились трудности переходного периода, снижение площади посевов и засушливые условия последних лет в основных аграрных регионах России. Тем не менее, начиная с 2000 года можно выделить восходящий тренд с колебаниями по годам, обусловленными рыночной конъюнктурой и агрометеорологическими условиями. В этот период площади посевов в основном стабилизировались. В итоге за прошедшие 30 лет в общей структуре посевов доля пшеницы выросла с 20% до 37%, а в посевах зерновых и зернобовых — с 37% до 60%. Это было обусловлено в том числе тем, что до 2021 года зерновой комплекс был ориентирован на свободный экспорт продукции, что позволяло поддерживать рентабельность отрасли. При этом по ржи выявлен устойчивый тренд к снижению валовых сборов — в 6−10 раз по сравнению с 1990 годом.

В 2001—2005 годах валовые сборы зерна составляли в среднем 79 млн т в год при площади посевов 44,8 млн га, а урожаи — 17,6 ц/га. (Данные урожаев получены в результате расчёта соотношения валового сбора зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки к площади посевов). В 2016—2020 годах эти показатели, соответственно, составили 124,7 млн т; 47,1 млн га; 26,5 ц/га, что на 60% больше.

По овощам открытого и закрытого грунта можно говорить об устойчивом восходящем тренде с явными провалами в экстремально засушливые 1999 и 2010 годы.

Производство картофеля — «второго хлеба» России — выросло к 1995 году до 40 млн т за счёт активности ЛПХ и агробизнеса, но затем устойчиво снижалось вплоть до 2020 года, когда во всех категориях хозяйств было собрано всего 19,6 млн т. Существенные отклонения от тренда отмечены также в упомянутые выше неблагоприятные по гидротермическим условиям годы.

Производство кормов, а именно корнеплодных кормовых культур, включая сахарную свёклу на корм скоту, корма из однолетних и многолетних трав (зелёный корм, сенаж, сено) упало в сумме в 4 раза с 234 млн т до 62 млн т.

Сейчас в стране 35 млн условных голов скота (для сравнения, в 1990 году было 76 млн голов). Численность КРС начиная с того же 1990 года снизилась с 57 млн голов (21 млн коров) до 18 млн голов (8 млн коров). Если в 1990 году было произведено 55,7 млн т молока, то в 2000-м — 32,3 млн т, а в 2020-м — 32,2 млн т. Соответственно, мяса КРС было произведено 4,3; 1,9 и 1,6 млн т. Впрочем, стоит заметить, что при этом за прошедшие 20 лет в 1,5 раза увеличились надои с одной коровы.

С 2021 года на неопределённый срок введено тарифное и нетарифное регулирование по зерну и ряду других товарных позиций. Принят комплекс мер по сдерживанию роста внутренних цен на важнейшие виды продовольствия. Но любой запрет для рынка — это предвестник дефицита. Ведь повышение пошлин не решает главную проблему — объективного роста себестоимости получения сельхозпродукции в РФ и не даёт возможности оставаться в стороне от мировых трендов, вызванных борьбой с пандемией и мерами количественного смягчения.

Правительство РФ вынуждено планировать создание системы защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на целые группы товаров: продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинину, молоко, рыбу), чёрные и цветные металлы, удобрения. Система защиты будет состоять из двух частей. Первая из них — модель регулярного прогнозирования стоимости товаров на мировых рынках и её влияния на национальный рынок на перспективу восьми недель (иными словами, будет анализироваться доступность этих товаров для их потребителей). Вторая часть предусматривает использование этих оценок для предупреждения скачков внутренних цен по определённому регламенту. Набор приёмов включает пошлины, демпферы, ограничения экспорта, субсидирование производства, расширения (изменения) посевных площадей и т. д.

Что мы видим? За последние 20 лет (окончательные итоги 2021 года пока не подведены) численное значение индекса производства продукции многоукладного сельского хозяйства нашей страны по всем категориям хозяйств в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году отражает очень неравномерную динамику развития отрасли. Оно колебалось от плюс 22,3% в 2011 году после предшествующего провала до минус 12,1% в 2010 году во время засухи. В кризисный 2020 год индекс прибавил 2%. Инерционность процессов агропроизводства и длинный цикл всегда проявляли себя. Если после самого высокого валового сбора зерна за всю историю РФ в 2017 году индекс ожидаемо показал плюс 2,9%, то в благополучном 2018 году он ожидаемо пал до минус 0,2%. Причина в том, что высокий урожай уронил цены на зерно на внутреннем рынке и лишил оборотных средств крестьян на следующую посевную, а адекватная реакция управленцев как всегда запоздала.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

А пока в ноябре 2021 года Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом приступил к рассмотрению возможности расширения закупки картофеля у поставщиков из СНГ из-за роста цен на него в России. Председатель Центробанка страны Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе 18 ноября 2021 года, сказала:

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная уже, к сожалению, двузначная».

И далее:

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьёт по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищённые группы населения».

По её мнению, на резкое увеличение цены продуктов питания повлияли не очень высокий урожай, рост глобальных мировых цен, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов. Всё это так. Еще надо добавить скачек курса национальной валюты, — 30%-ю девальвацию, произошедшую с января по март 2020 года.

В 2021 году двузначный (если не двукратный) рост наблюдался на все материалы и комплектующие, используемые в АПК: сельскохозяйственную технику, качественные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, стройматериалы, металл, древесину, ГСМ и т. д. Самое опасное — сохранение в дальнейшем этой тенденции. Если продолжится рост цен, а отсутствие финансовых ресурсов и неблагоприятные погодные факторы скажутся уже на урожае 2022 года. Тогда имеющиеся в арсенале управленцев механизмы и приёмы в очередной раз директивным способом удержать цены на продукты первой необходимости и обеспечить продовольственную безопасность страны могут не сработать.

Из отчета Минсельхоза перед депутатами, сделанного 14 декабря 2021 года, Россия в текущем году по ряду ключевых позиций смогла нарастить или хотя бы не снизить урожай и производство пищевой продукции.

Как следует из презентации министра, производство сельхозпродукции в этом году снизится на 2%. Тем не менее «полученный урожай по основным позициям превышает запланированные в госпрограмме показатели».

"Объем зерновых в чистом весе превысит 123 млн т, из них около 76 млн т — пшеницы. Это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны», — сообщил Дмитрий Патрушев. Также будет получено 23 млн т масличных, более 40 млн т сахарной свеклы, около 7 млн т овощей. «Все эти показатели выше уровня 2020 года, — сказал министр. — Урожай картофеля в организованном секторе превысит 6,7 млн т. Помимо этого, обновим рекорд по сбору плодов и ягод».

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

Производство молока планируется в объеме 32,3 млн т, что на 110 тыс. т больше, чем было в 2020 году. Производство скота и птицы, по словам Патрушева, немного, но всё же вырастет и составит около 15,7 млн т.

« В частности, по говядине рассчитываем на прирост в 1,5%, в птицеводстве ожидаем выход на показатели прошлого года , — отметил Патрушев. — В свиноводстве восстановление объемов прогнозируется в первом полугодии 2022-го ».

Пищевая и перерабатывающая промышленность за 10 месяцев 2021 года показала рост примерно на 2%. «Отмечаем рост производства сыров, круп, мясных полуфабрикатов, колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий и плодоовощных консервов», — перечислил министр.

Также он сообщил, что рыбохозяйственный комплекс в 2021 году демонстрирует положительные результаты: «Объем добычи водных биоресурсов составит 5 млн т, аквакультуры — 386 тыс. т. Всё это больше, чем годом ранее».

Такие объемы продукции агропромышленного комплекса «позволяют нам полноценно покрывать внутренние потребности», уверил министр. По большинству позиций индикаторы Доктрины продовольственной безопасности выполнены или перевыполнены. «Работаем по категориям, где показатель самообеспеченности на данный момент не достигнут. Это молоко, картофель, а также новые включенные в доктрину с 2020 года овощи и бахчевые, фрукты и ягоды», — пояснил глава Минсельхоза.

Отдельное направление работы Минсельхоза — обеспечение доступности продукции. Необходим баланс, при котором цены на продовольствие останутся на приемлемом уровне, но рентабельность производства и инвестиционная привлекательность снижаться не будут. Министр напомнил, что для стабилизации ситуации правительством реализуется ряд мер таможенно-тарифного регулирования, указал на поддержку и в формате льготного кредитования.

Но отдельно потребовалось стимулировать и импорт. Для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу установлена тарифная льгота на импорт замороженной свинины в размере до 100 тыс. т и замороженной говядины — до 200 тыс. т, также установлена тарифная льгота для импорта сахара и сахара-сырца в размере 300 тыс. т. Данный механизм заработал буквально на этой неделе и будет действовать до 31 августа 2022 года.

Известно, что стабильность агропромышленного комплекса во многом определяется системой мер государственной поддержки: «На госпрограмму «Развитие сельского хозяйства» в текущем году в соответствии с уточненной бюджетной росписью направлен 291 млрд руб.».

Аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов в своем выступлении высказал ряд замечаний к работе министерства, которые касались в том числе проблем материально-технического оснащения агропромышленного комплекса. «Реализуемые Минсельхозом мероприятия пока не приводят к существенному изменению ситуации, хотя положительную динамику, безусловно, мы видим», — сказал аудитор.

Также Сергей Мамедов отметил ряд нарушений при предоставлении ведомством субсидий господдержки и указал на недоработки в исполнении федеральных проектов. Кроме того, аудитор констатировал рост стоимости минимального набора продуктов питания и снижение покупательской способности населения.

Duma.gov.ru Председатель комитета по контролю Олег Морозов

Председатель комитета по контролю Олег Морозов отметил, что пока нерешенным остается вопрос об упрощении доступа сельхозпроизводителей на розничный рынок продовольственных товаров через торговые сети. Комитет считает, что этот вопрос не может быть снят с контроля. Работа в этом направлении должна быть продолжена. Также необходимо продолжать работу над снижением цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и удобрения для сельхозпроизводителей.

Председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, в свою очередь, отметил, что в последние годы идет динамичное развитие всех отраслей агропромышленного комплекса, но, по его мнению, результаты могли бы быть лучше. Он обратил особое внимание на проблему ценообразования продовольственных товаров и отсутствие финансирования программы развития сельских территорий на должном уровне. Кроме того, по его словам, необходимо решать проблему мелиорации сельскохозяйственных земель.

«Мы вышли сегодня на платформу вот этих 125−126 млн тонн зернобобовых, но с этой платформы, уже можно посмотреть на горизонт 2030 года, у нас продовольственная доктрина рассчитана на это, и увидеть эти 160 уже млн тонн, увидеть 45 млн тонн молока, увидеть 15−17 млн гектар орошаемых земель и так далее, и так далее. Увидеть эти 350 тысяч гектаров плодовых и виноградников, которые дадут 8−9 млн тонн продукции. Еще 7 млн рыбной продукции, и так далее. Для этого, конечно, надо решить ряд вопросов — в первую очередь всё-таки убрать диспаритет.

Мы говорим целый год о минеральных удобрениях, но за три года в 3,1 раза увеличилась цена карбамида, в 2,1 раза аммиачной селитры и так далее. Посмотрите, трактор, комбайн 10 млн сегодня один и второй стоят. И когда мы смотрим на динамику закупочных цен, то увидим, что по молоку и мясу за эти три года они особо не изменились, аналогично и по зерну. Наши эксперты сегодня обеспокоены, что пошлинами можно значительно снизить рентабельность даже в этом высокомаржинальном сегменте. А если взять рентабельность животноводства, в том числе мясного, то мы увидим, что без государственной поддержки оно практически не может существовать».

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

Особенностью современного этапа развития отечественного АПК является факт, что урожаи и производство продуктов по основным позициям растут (или хотя бы не уменьшаются). Значит, как можно было бы предполагать, — увеличивается и предложение, а розничные цены снижаются?

Это не так. Продовольствие в России дорожает с существенным опережением официального показателя инфляции. В ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2020-го мука оказалась дороже на 13%, свинина и говядина (кроме бескостного мяса), а также вермишель — на 15−16%, лук репчатый — на 22%, крупа гречневая — на 25%, яйца куриные — на 26%, куры — на 30%, морковь — на 38%, свекла столовая — в 1,5 раза, картофель — в 1,7 раза, капуста белокочанная — в 2 раза.

И для сравнения: за тот же период апельсины подешевели на 3%, лимоны подорожали на 5%, бананы стали дороже на 11%.

По данным Росстата на 6 декабря, рост цен на продукты в РФ держится около отметки 10,6% год к году. За прошедшие 12 месяцев курятина подорожала на 30%, говядина и свинина — на 15%. Гречка стала дороже на 23%, куриные яйца — на 24%, вермишель — на 14%. Хлеб и мука подорожали на 10 и 13% соответственно. Картофель стал дороже на 67%, капуста — на 115%, морковь — на 37%. Огурцы подорожали на 21%.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник, 7 декабря текущего года, в качестве угрозы номер один назвал рост цен:

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%».

«Основной акцент прошу делать всё-таки на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольственных товаров», — отметил президент. С этим трудно не согласиться…

Проблемы устойчивого развития аграрной отрасли очевидны. Немалое влияние на него оказывают нерыночные факторы. Если под интенсификацией понимать больший выход продукции с единицы используемой площади сельскохозяйственных угодий и снижение ресурсоёмкости её получения (включая и так называемый «карбоновый след»), то следует системно оценить вклад различных факторов, в первую очередь природных, экономических, совершенствование менеджмента в результативности работы АПК России. Это позволит выделить приоритеты, оптимизировать государственную поддержку и повысить эффективность управления отраслью.