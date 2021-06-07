Мелиорация без почвы неосуществима и опасна!
Очередная инвентаризация земель в России провозглашена постановлением правительства РФ
С просьбой прокомментировать ситуацию с использованием почвенных ресурсов в АПК страны мы обратились к заведующему кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрию Хомякову.
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Общая площадь сельскохозяйственных угодий России в составе земель сельскохозяйственного назначения
- общая площадь пашни — 116,24 млн га,
- сенокосов — 18,72 млн га,
- пастбищ — 57,20 млн га,
- залежи — 4,31 млн га,
- многолетних насаждений — 1,23 млн га [1].
Площадь пашни по данным Росстата [2] — 115,8 млн га, сельскохозяйственных угодий — 220 млн га. Как используются сейчас 24 млн га пашни остается вне проводимого опросным путем с мест учета: площадь посевов — около 80 млн га, а паров — до 12 млн га? Оценка ситуации в данной сфере была дана на заседании и в решении Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Здесь всё сказано. Однако, пока сам законодатель отстает в выполнении своего же решения.
Согласно «Земельному кодексу Российской Федерации»
Согласно Кодексу, термин «почва» не адекватен термину «земля». Суждения о том, что «почва» является особым объектом права, неоднократно высказывались специалистами ранее, в условиях как плановой, так и рыночной экономики [3−6 и др.].
Здесь следует напомнить, что в статье 8.6. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон
В статье 2 даются определения:
В данном законе снова присутствует некорректный термин «плодородие земель», сама же мелиорация реально относится к почвам, поскольку предусматривает улучшение их состояния и повышение плодородия. Следуя формальной логике, любые пахотные почвы, где используются современные ландшафтно-адаптивные (или почвозащитные рациональные) системы земледелия и кормопроизводства ― мелиорированные (улучшенные), то есть обладают в результате применения агротехнологий и организации территории более высокими показателями плодородия и обеспечивают прибавку урожаев выращиваемых сельскохозяйственных культур. Для этого достаточно обратиться к введенному в действие
Далее по тексту рассматриваемого закона №4-ФЗ термин почва упоминается в ряде статей: защита почв от водной эрозии, предотвращение деградации и эрозии почв (ст. 2, ст. 7), почвозащитные функции (ст. 2), питательный режим почв (ст. 6, ст. 30), мелиоративная обработка солонцов; рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы (ст. 8).
Статью 9 приведем полностью:
Понятно, что термин «земля» здесь излишен и не нужен.
К проведению мелиоративных мероприятий предъявляются экологические требования. Их осуществление не должно приводить к ухудшению состояния окружающей среды (ст. 32), они производятся с соблюдением требований земельного, водного, лесного законодательства, а также законодательства РФ об охране окружающей среды, недрах, растительном и животном мире.
Государственный мониторинг мелиорированных земель представляет собой систему наблюдений за их состоянием. На основе результатов дается оценка изменений. Объектами являются все мелиорированные земли в РФ (ст. 21).
Особой процедуры государственного мониторинга мелиорированных земель в настоящее время не предусмотрено — он осуществляется в рамках государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Остается открытым вопрос о порядке отнесения земельных участков к мелиорируемым, и их предоставления для проведения почвенно-мелиоративных мероприятий.
«Мелиорация земель проводится на основе проектов, разработанных в соответствии с технико-экономическими обоснованиями и учитывающих строительные, экологические, санитарные и иные нормы и правила» (ст. 25). Для осуществления этих действий, несомненно, нужны цифровые геопространственные данные, электронные карты с геодезической точностью, включающие информацию о почвенном покрове и особенностях его функционирования. В идеале должны быть в наличии 2d, а где возможно и 3d цифровые модели почв различного уровня и масштаба (локальные, региональные и т. д.).
В приказе Минсельхоза России
Россия имеет уникальные почвенные ресурсы — это 14,5 млн км2. Ценность их как основного компонента, определяющего возможность самого существования биосферы, постоянно растет. Встает вопрос, как мы их используем?
В ЕС сейчас в среднем индекс, равный отношению площади пашни к численности населения, составляет 0,35 га/чел. с колебанием по странам: от 0,06 — в Нидерландах и Бельгии, 0,15 — в Австрии и Германии до 0,44 — в Венгрии и Болгарии. В США — 0,45. В России с населением — 146,5 млн человек реальный индекс БРП — 0,63 га/чел. «Статистический» — 0,79.
Напомню, что ЮНЕП выдвинула концепцию «безопасного рабочего пространства» (БРП). Предлагается к 2030 году использовать для нужд потребления не более 0,2 га пахотных почв на человека. Превышение данного показателя вызовет риск неприемлемого уровня: приведет к необратимому ущербу в виде сокращения биоразнообразия, высвобождения двуокиси углерода, нарушения круговорота воды и питательных веществ, вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых участков и сокращения площадей почв в естественных биогеоценозах.
Почвы с их плодородием правомочно отнести к критически важным не возобновляемым ресурсам. Утрата экологических функций почв не позволит обеспечить устойчивое развитие, поставит под угрозу функционирование биосферы. Почвенные ресурсы в мире уже дефицитны.
В парадигме «зеленой» экономики выстраиваются «углеродные» границы. Будет взиматься «углеродный налог» и прослеживаться «углеродный след» продукции. Для аграрного сектора возникает вопрос о новых технологиях получения сырья, изделий, товаров и/или необходимости компенсировать экологические последствия их производства, что определит конкурентное преимущество.
Без определения понятия почв, их плодородия, оценки состояния и управления использованием почвенных ресурсов вести «климатически нейтральное» сельское хозяйство, использовать технологии «зеленой агрохимии», проводить комплексную мелиорацию невозможно.
А принимаемые решения могут привести к негативным экологическим последствиям. Этот опыт у нашей страны имеется, стоит ли повторять ошибки безудержного «преобразования природы» и ее «покорения»!?
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