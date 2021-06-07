Очередная инвентаризация земель в России провозглашена постановлением правительства РФ от 14.05.2021 №731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации». Считается, что это первая часть работы по вовлечению в оборот 13 млн га ранее использовавшихся сельскохозяйственных угодий. Срок работ — 10 лет. Инвентаризацию планируют провести в 83 регионах, а на основании полученной информации выявить конкретные земельные участки, которые больше всего подходят для сельского хозяйства. Одновременно предусмотрены мероприятия по развитию (а лучше сказать восстановлению) мелиоративных систем и проведение соответствующих работ.

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

С просьбой прокомментировать ситуацию с использованием почвенных ресурсов в АПК страны мы обратились к заведующему кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрию Хомякову.

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Общая площадь сельскохозяйственных угодий России в составе земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2019 составляет 197,7 млн га, в том числе:

общая площадь пашни — 116,24 млн га,

сенокосов — 18,72 млн га,

пастбищ — 57,20 млн га,

залежи — 4,31 млн га,

многолетних насаждений — 1,23 млн га [1].

Площадь пашни по данным Росстата [2] — 115,8 млн га, сельскохозяйственных угодий — 220 млн га. Как используются сейчас 24 млн га пашни остается вне проводимого опросным путем с мест учета: площадь посевов — около 80 млн га, а паров — до 12 млн га? Оценка ситуации в данной сфере была дана на заседании и в решении Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ 18.12.2020 «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Выдержки из принятого решения приводятся ниже.

«В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683, предусмотрено, что обеспечение продовольственной безопасности осуществляется, в том числе, за счет повышения плодородия почв, предотвращения истощения и сокращения площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий. При этом сохранение, восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения являются составляющими развития и совершенствования агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Президиум Совета законодателей РФ отмечает ряд проблем, препятствующих эффективному обеспечению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения: отсутствие полной и достоверной информации о землях сельскохозяйственного назначения, их границах и качественных характеристиках, единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения; неэффективность землеустройства как комплекса мероприятий по изучению состояния почв, планированию и организации их рационального использования и охраны; неиспользование по назначению земель сельскохозяйственного назначения и последующее ухудшение их состояния; недостаточное нормативно-правовое регулирование своевременного выявления изменения состояния плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, оценки этих изменений.

Следует законодательно определить понятия почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства.»

Здесь всё сказано. Однако, пока сам законодатель отстает в выполнении своего же решения.

Теодор Руссо. Пашня

Согласно «Земельному кодексу Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее — Кодекс), земельный участок является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить её в качестве индивидуально определенной вещи. Земельный участок — это вид объекта недвижимости, имеющий границы в пространстве. Согласно логике законодателя, земля представляет собой совокупность земельных участков, имеет двумерные характеристики и, следуя этой логике дальше, может совсем не иметь «почвы» или «почвенного слоя».

Согласно Кодексу, термин «почва» не адекватен термину «земля». Суждения о том, что «почва» является особым объектом права, неоднократно высказывались специалистами ранее, в условиях как плановой, так и рыночной экономики [3−6 и др.].

Здесь следует напомнить, что в статье 8.6. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ введено понятие объекта правовой охраны — «плодородного слоя почв». Но его правовое определение отсутствует.

Александр Герасимов. Пашня

Федеральный закон от 10.01.1996 №4-ФЗ «О мелиорации земель», в статье 1 установил, что она осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.

В статье 2 даются определения:

«Мелиорируемые земли: земли, недостаточное плодородие которых улучшается с помощью осуществления мелиоративных мероприятий; земли, на которых проведены мелиоративные мероприятия.

Мелиорация земель — коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. Сами мелиоративные мероприятия включают проведение работ по улучшению химических и физических свойств почв».

В данном законе снова присутствует некорректный термин «плодородие земель», сама же мелиорация реально относится к почвам, поскольку предусматривает улучшение их состояния и повышение плодородия. Следуя формальной логике, любые пахотные почвы, где используются современные ландшафтно-адаптивные (или почвозащитные рациональные) системы земледелия и кормопроизводства ― мелиорированные (улучшенные), то есть обладают в результате применения агротехнологий и организации территории более высокими показателями плодородия и обеспечивают прибавку урожаев выращиваемых сельскохозяйственных культур. Для этого достаточно обратиться к введенному в действие с 01.07.2019 «ГОСТ Р 58 330.2−2018. Национальный стандарт РФ. Мелиорация. Виды мелиоративных мероприятий и работ. Классификация» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.12.2018 № 1143-ст).

Камиль Писсарро. Пашня, Берель. 1860

Далее по тексту рассматриваемого закона №4-ФЗ термин почва упоминается в ряде статей: защита почв от водной эрозии, предотвращение деградации и эрозии почв (ст. 2, ст. 7), почвозащитные функции (ст. 2), питательный режим почв (ст. 6, ст. 30), мелиоративная обработка солонцов; рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы (ст. 8).

Статью 9 приведем полностью:

«Химическая мелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв. Химическая мелиорация земель включает в себя известкование почв, фосфоритование почв и гипсование почв».

Понятно, что термин «земля» здесь излишен и не нужен.

К проведению мелиоративных мероприятий предъявляются экологические требования. Их осуществление не должно приводить к ухудшению состояния окружающей среды (ст. 32), они производятся с соблюдением требований земельного, водного, лесного законодательства, а также законодательства РФ об охране окружающей среды, недрах, растительном и животном мире.

Николай Дубовской. Земля. 1894

Государственный мониторинг мелиорированных земель представляет собой систему наблюдений за их состоянием. На основе результатов дается оценка изменений. Объектами являются все мелиорированные земли в РФ (ст. 21).

Особой процедуры государственного мониторинга мелиорированных земель в настоящее время не предусмотрено — он осуществляется в рамках государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

Остается открытым вопрос о порядке отнесения земельных участков к мелиорируемым, и их предоставления для проведения почвенно-мелиоративных мероприятий.

«Мелиорация земель проводится на основе проектов, разработанных в соответствии с технико-экономическими обоснованиями и учитывающих строительные, экологические, санитарные и иные нормы и правила» (ст. 25). Для осуществления этих действий, несомненно, нужны цифровые геопространственные данные, электронные карты с геодезической точностью, включающие информацию о почвенном покрове и особенностях его функционирования. В идеале должны быть в наличии 2d, а где возможно и 3d цифровые модели почв различного уровня и масштаба (локальные, региональные и т. д.).

В приказе Минсельхоза России от 15.05.2019 №255 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель» упоминаются некие «почвенно-мелиоративные условия», использующиеся для обоснования необходимости проведения выбранного вида мелиорации и при подготовке проекта. В иных нормативных документах этот термин не найден.

Игорь Грабарь Пашня. 1930

Россия имеет уникальные почвенные ресурсы — это 14,5 млн км2. Ценность их как основного компонента, определяющего возможность самого существования биосферы, постоянно растет. Встает вопрос, как мы их используем?

В ЕС сейчас в среднем индекс, равный отношению площади пашни к численности населения, составляет 0,35 га/чел. с колебанием по странам: от 0,06 — в Нидерландах и Бельгии, 0,15 — в Австрии и Германии до 0,44 — в Венгрии и Болгарии. В США — 0,45. В России с населением — 146,5 млн человек реальный индекс БРП — 0,63 га/чел. «Статистический» — 0,79.

Напомню, что ЮНЕП выдвинула концепцию «безопасного рабочего пространства» (БРП). Предлагается к 2030 году использовать для нужд потребления не более 0,2 га пахотных почв на человека. Превышение данного показателя вызовет риск неприемлемого уровня: приведет к необратимому ущербу в виде сокращения биоразнообразия, высвобождения двуокиси углерода, нарушения круговорота воды и питательных веществ, вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых участков и сокращения площадей почв в естественных биогеоценозах.

Рубен Сурьянинов. Мелиорацию полям Нечерноземья. 1984

Почвы с их плодородием правомочно отнести к критически важным не возобновляемым ресурсам. Утрата экологических функций почв не позволит обеспечить устойчивое развитие, поставит под угрозу функционирование биосферы. Почвенные ресурсы в мире уже дефицитны.

В парадигме «зеленой» экономики выстраиваются «углеродные» границы. Будет взиматься «углеродный налог» и прослеживаться «углеродный след» продукции. Для аграрного сектора возникает вопрос о новых технологиях получения сырья, изделий, товаров и/или необходимости компенсировать экологические последствия их производства, что определит конкурентное преимущество.

Без определения понятия почв, их плодородия, оценки состояния и управления использованием почвенных ресурсов вести «климатически нейтральное» сельское хозяйство, использовать технологии «зеленой агрохимии», проводить комплексную мелиорацию невозможно.

А принимаемые решения могут привести к негативным экологическим последствиям. Этот опыт у нашей страны имеется, стоит ли повторять ошибки безудержного «преобразования природы» и ее «покорения»!?

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