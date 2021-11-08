Климатической конференции в Глазго началась 31 октября и продлится до 12 ноября текущего года. Центральные события на ней уже состоялись: приняты ряд заявлений, деклараций и пресс-релизов:

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

1) «Декларация Глазго по лесам и землепользованию» и «Обязательство по глобальному финансирования лесного хозяйства. Финансирование защиты, восстановления и устойчивого управления лесами». В них подтверждаются соответствующие обязательства стран-подписантов в отношении устойчивого землепользования, а также сохранения, защиты, устойчивого управления и восстановления лесов и других наземных экосистем. Для достижения целей в области землепользования, климата, биоразнообразия и устойчивого развития, как на глобальном, так и на национальном уровнях потребуются дальнейшие действия во взаимосвязанных областях устойчивого производства и потребления, развития инфраструктуры, торговли, финансов и инвестиций.

2) «Совместное заявление многосторонних банков развития: природа, люди и планета». Биосфера, включая природные объекты, экосистемы и их биоразнообразие, играет решающую роль в предоставлении ресурсов и услуг, лежащих в основе ее функционирования и жизнеобеспечения человека: его здоровья и благополучия; экономического роста, создания новых рабочих мест и получения средства к существованию; достижения продовольственной безопасности и высокого качества компонентов окружающей среды — воздуха, воды и почвы.

Биосфера играет решающую роль в регулировании климатических параметров, действуя как поглотитель углерода, способствуя адаптации разнообразных экосистем к изменению климата за счет функционирования, ослабляющего внешнее воздействие.

3) Пресс-релиз, выпущенный от имени председательства Великобритании в COP26 «Государства и бизнес обязуются создавать устойчивое сельское хозяйство и землепользование».

26 стран взяли на себя новые обязательства по изменению своей сельскохозяйственной политики, чтобы сделать ее более устойчивой и менее загрязняющей, и инвестировать в научные исследования, необходимые для обеспечения устойчивого агропроизводства и продовольственной безопасности в условиях изменения климата. Примеры национальных обязательств включают:

Бразилия планирует расширить свою программу низкоуглеродного земледелия ABC+ до 72 млн га, что позволит сократить выбросы на 1 млрд тонн СО₂-эквивалента к 2030 году.

Планы Германии по снижению выбросов от землепользования на 25 млн тонн к 2030 году.

Цель Великобритании к 2030 году привлечь 75% фермеров к низкоуглеродным технологиям.

(сс) U.S. Department of Agriculture Климатическая конференция в Глазго

Великобритания также объявила о выделении 500 млн фунтов стерлингов для поддержки реализации Дорожной карты по лесной, сельскохозяйственной и товарной торговле (FACT), которая была обнародована во время Всемирного саммита лидеров ранее на этой неделе, в рамках которой 28 стран совместно работают над защитой лесов, одновременно способствуя развитию торговли.

Обязательства, взятые сегодня странами, помогут реализовать Декларацию лидеров Глазго о лесах и землепользовании, одобренную в настоящее время 134 странами, в которых содержится 91% площадей всех мировых лесов. Декларация направлена на то, чтобы к 2030 году остановить и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель. Должна прекратиться вырубка лесных насаждений для нужд сельского хозяйства, в том числе для производства сои, пальмового масла и какао.

О поглощающем потенциале различных экосистем, который поможет сократить или обнулить объем поступления парниковых газов в атмосферу с учетом баланса выбросов в результате хозяйственной деятельности и аккумуляции углерода к 2060 году, президент РФ Владимир Путин говорил на предшествовавшем конференции COP26 в Глазго саммите G20 в Риме. По его мнению, РФ ощущает на себе последствия глобального потепления сильнее многих других стран.

«Россия, как и другие страны, испытывает на себе — именно на себе — негативные последствия глобального потепления, и вот почему: мы сталкиваемся с опустыниванием, эрозией почв, особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём нашей территории.

Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой — более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше.

Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объёмы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности — это поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельскохозяйственных земель, морей, болот.

Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии».

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита «Группы двадцати»

На самом саммите В. В. Путин развил этот тезис:

«Убеждён, сохранение лесов и других природных экосистем является одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов. Эта тема органично вписывается в многоплановую повестку дня Климатической конференции в Глазго.

Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20 процентов всех мировых лесных массивов».

Лес, как и любой растительный покров, не существует без почвы. Она является основой существования всех наземных экосистем определенного территориального уровня.

В современном научном взгляде на почву есть понимание, что существует неразрывная связь между факторами почвообразования — внутренними процессами в почве — ее свойствами — внешними функциями почв (или ее экологическими функциями). По меньшей мере в почве обитает около 1 млн видов живых существ (92−93% от всех известных видов). Это объект, где сосредоточена, поддерживается и сохраняется основа жизни на Земле: биологическое (генетическое) разнообразие, сформировавшееся в результате эволюции.

Почва — уникальное природное тело, где присутствуют живая и неживая материя и одновременно происходят два процесса: осуществляются большой геологический и малый биологический круговорот химических элементов и веществ. Через почву с разной скоростью проходят, в ней трансформируются (превращаются, разлагаются, разрушаются) и в ней накапливаются (задерживаются) практически все имеющиеся на Земле вещества.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Почва — глобальный самоочищающийся и самовосстанавливающийся естественный биосферный фильтр. От его работы зависят темпы поступления тех или иных химических соединений (элементов) в атмосферу и гидросферу, их планетарный баланс.

Установлена важнейшая роль почвы в глобальном цикле углерода и ее влияние на поступление в атмосферу углекислоты или связывание этого элемента в составе почвенных органических соединений, надземной и подземной биомассе и мортмассе. Почвенное органическое вещество после Мирового океана является вторым по величине хранилищем углерода планеты, а ежегодная антропогенная эмиссия углерода составляет всего 0,4% от его суммарного запаса в двухметровом слое почв.

ФАО с 2017 года позиционирует глобальную карту запасов углерода в почвах мира. Глобальный почвенный покров — самый крупный наземный поглотитель углерода из атмосферы. Усиление этой роли могло бы значительно компенсировать рост концентрации углекислого газа в атмосфере.

На глобальной карте, иллюстрирующей объем запасов органического углерода в почве в слое 0−30 см, выделяются как территории с высоким содержанием углерода, близким к насыщению, так и области, где существует потенциал для дальнейшей секвестрации его из атмосферы.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН Карта мира, содержание углерода в почвах

Судя по карте, в указанном верхнем слое содержится около 680 млрд т углерода — почти вдвое больше, чем в нашей атмосфере. Это значительный объем по сравнению с углеродом, хранящимся во всей растительности мира, а именно 560 млрд т.

По данным ФАО, более 60% от этих 680 млрд т углерода сосредоточено всего в десяти странах. В порядке убывания: Россия, Канада, США, Китай, Бразилия, Индонезия, Австралия, Аргентина, Казахстан и Демократическая Республика Конго. Деградация одной трети площадей мировых почв уже вызвала значительный выброс углерода в атмосферу. Их восстановление может привести к поглощению до 63 млрд т углерода, что в значительной степени будет способствовать смягчению последствий изменения климата.

Заметим, что в России гумусовый слой ряда почв, в том числе черноземов, значительно больше первых 30 см. Следовательно, и суммарные запасы углерода в них выше.

Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» предписано органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления руководствоваться ее положениями при разработке и реализации региональных программ и иных документов.

В разделе «Поглощающая способность» рекомендовано в сельском хозяйстве сокращать потери почвенного углерода на пашнях, обеспечить накопление углерода в почвах лугов, пастбищ и залежей, осуществлять рекультивацию нарушенных земель.

Мероприятия по реализации Стратегии включают дифференцированное внесение агрохимикатов, развитие «точного» земледелия (использование наилучших доступных технологий в сельском хозяйстве), применение дистанционного зондирования Земли из космоса для наблюдения за состоянием почв и мониторинга посевов; обеспечение накопления углерода в почвах сельскохозяйственных земель.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трактор вспахивает поле

Проблема в том, что в данный момент в российском правовом поле отсутствует полноценное, научно-обоснованное и легальное (юридически значимое), общеправовое, точное, однозначное, дефинированное, устоявшееся, неконтекстное определение почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства.

В решении Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ от 18.12.2020 «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения» было отмечено, что достижение продовольственной безопасности осуществляется в том числе за счет повышения плодородия почв, предотвращения истощения и сокращения площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий. Сохранение, восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения являются составляющими развития и совершенствования АПК РФ.

Президиум Совета законодателей РФ выделил ряд проблем, препятствующих эффективному обеспечению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения: отсутствие полной и достоверной информации о них, их границах и качественных характеристиках. Нет единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. Землеустройство как комплекс мероприятий по изучению состояния почв, планированию и организации их рационального использования и охраны пока неэффективно. Земли сельскохозяйственного назначения используются не по назначению с последующим ухудшением их состояния. Присутствует недостаточное нормативно-правовое регулирование своевременного выявления изменения состояния плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и его оценки. Предложено законодательно определить понятия почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Мы считаем, что оно бы могло бы быть сформулировано следующим образом.

Почва — компонент природной среды, природное тело, образующееся и изменяющееся с течением времени на суше в результате преобразования поверхностных слоёв земной коры под совместным воздействием климата, рельефа, живых организмов. Представляет собой совокупность почвенных горизонтов, появляющихся в процессе почвообразовании и формирующих почвенный профиль или почвенный слой, который несет на себе растительный покров земли; состоит из минеральных и органических частей, характеризуется плодородием, структурой и свойствами, необходимыми для существования растений, животных и микроорганизмов, жизнеобеспечения и деятельности человека.

К понятию «почва» не относятся торф, песок, грунт ниже почвенного слоя, компост, а также искусственно созданная среда обитания растений.

Или короткий вариант: почва — компонент природной среды, состоящий из минеральных и органических частей, характеризующийся почвенным слоем, плодородием, структурой и свойствами, обеспечивающими жизнедеятельность растений, животных и микроорганизмов. К понятию «почва» не относятся торф, песок, грунт ниже почвенного слоя, компост, а также искусственно созданная среда обитания растений.

Положение можно было бы исправить, внеся данное определение в проект федерального закона № 1 232 063−7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». В настоящее время этот законопроект представлен Правительством РФ, а 26.10.2021 принят Государственной думой в первом чтении. Он был разработан во исполнение указания президента Российской Федерации от 14.05.2020 № Пр-817.

Сам же закон следует назвать Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения».

Russianname Поля

В этом случае в российском праве появится понятное представление о месте почвенных ресурсов и почвенного покрова в организации землепользования, реализации земельной политики, ведении агропроизводства и формировании устойчивой национальной продовольственной системы. Почвы перестанут быть недооцененным национальным богатством.

Россия имеет максимальную площадь почвенного покрова по сравнению с другими странами — не меньше 14,5 млн км2, а по некоторым оценкам — все 15,9 млн км2 (или 93% от общей земельной площади страны — 17,1 млн км2). Почвенный фонд страны составляет 12% от общемирового! Почвенные ресурсы — это активы, постоянно растущие в цене, которые могут стать основой развития новой низкоуглеродной «зеленой» экономики, «климатически нейтрального» сельского хозяйства, ведения бизнеса и корпоративного управления по стандартам ESG (Environmental, Social, Governance).

Жизнь на Земле зависит от почвы!