Международный день образования отмечают 24 января. Устойчивое развитие предусматривает обеспечение охватывающего всех и справедливого качественного образования, а также поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни. Без этого страны не смогут достичь гендерного равенства и разорвать круг нищеты, оставляющий позади миллионы детей, молодых людей и взрослых.

Винсент Ван Гог. Огороженное поле и восход солнца. 1889

Так считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В глобальном докладе ЮНЕСКО «Будущее образования», создание комфортных и безопасных условий жизни людей требует срочного переосмысления наших отношений друг с другом, с природой, а также с технологиями. Они пронизывают нашу жизнь, открывая удивительные возможности и одновременно вызывая серьезные опасения в отношении равенства и инклюзивности.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Как укрепить образование как общественную деятельность и общее благо, как направить цифровую трансформацию, поддержать учителей, сохранить планету и раскрыть потенциал каждого человека, чтобы внести вклад в коллективное благосостояние? Эти вопросы имеют общечеловеческое значение, но их решение происходит на национальном и региональном уровне.

Право на образование закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования. Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех. Приняв повестку дня на период до 2030 года в сентябре 2015 года, мировое сообщество признало тот факт, что образование является ключевым фактором в достижении всех 17 целей в области устойчивого развития.

Мир давно понял, что образование предоставляет возможность выбраться из нищеты и обеспечить благосостояние в будущем. Однако в настоящее время 258 млн детей и подростков на земле не посещают школу; 617 миллионов детей и подростков не обладают элементарными навыками чтения и математики; менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу. Их право на образование нарушается.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил, что в связи с пандемией 1,6 млрд школьников были вынуждены прервать обучение, но и сегодня глобальный кризис в сфере образования все еще не преодолен, а вирус все еще не отступает.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Он отметил, что мир сегодня стремительно меняется — на рынке труда происходят беспрецедентные преобразования, участились чрезвычайные климатические явления, люди теряют доверие к институтам власти. Глава ООН считает, что системы образования должны принимать во внимание эти и другие тенденции, чтобы дать детям знания, сформировать навыки и привить ценности, необходимые для построения более экологически и технологически безопасного и лучшего будущего для всех.

Он рекомендовал странам приступить к осмыслению и анализу ситуации и тенденций ее развития, чтобы определить, как национальные системы образования могут трансформироваться в период с сегодняшнего дня до 2030 года. Следует сделать образование центральной составляющей широких усилий по восстановлению, направленных на преобразование экономики и общества, ускорение прогресса в области устойчивого развития, а также проявлять финансовую солидарность с развивающимися странами.

Но давайте вернемся в Россию. На площадке ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева» 19 января 2022 года комитет Государственной думы по аграрным вопросам провел парламентские слушания «О законодательном обеспечении развития сельскохозяйственной науки и подготовки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации».

Парламентские слушания «О законодательном обеспечении развития сельскохозяйственной науки и подготовки кадрового потенциала агропромышленного комплекса РФ»

В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации от 21.01.2020 №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», к числу наиболее

значимых рисков в сфере продовольственной безопасности относятся климатические и агроэкологические угрозы, обусловленные увеличением доли деградированных земель; снижением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения вследствие их нерационального использования в сельском хозяйстве.

В доктрине есть указание и на технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне технологического развития производственной базы.

На фоне роста затрат на науку в России с 1994 года почти в 2,2 раза доля сельскохозяйственных наук в их общем объеме неуклонно сокращалась, достигнув минимума в 2014—2015 годах — 1,6% (в 1994 году — 3,6%). Сельскохозяйственные науки с середины 2000-х годов занимают предпоследнее место в структуре затрат на науку, значительно отставая от традиционно лидирующих технических (73,4%) и естественных (17,4%) наук.

Принята Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы, утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 25.08.2017 №996 (далее — ФНТП). В настоящее время подготовлены проекты документов о продлении ФНТП до 2030 года.

Целью ФНТП является обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции (материала), технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, современных средств диагностики, методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала.

Реализация ФНТП должна обеспечить переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро‑ и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

Наращивание научно-технологического потенциала российского агропромышленного комплекса по планам должно позволить поэтапно снизить его зависимость от импорта технологий, семян, средств диагностики и защиты растений, лекарственных средств для ветеринарного применения и других ресурсов.

В настоящее время в рамках ФНТП реализуется три подпрограммы —"Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации», «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации», «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров». Данные подотрасли — одни из самых зависимых от импортных технологий и материалов.

Участники слушаний отметили, что одним из приоритетных направлений инновационного развития сельского хозяйства является увеличение поддержки сельскохозяйственных исследований и приток в сельскохозяйственную науку частных инвестиций. В настоящее время сельскохозяйственная наука недофинансирована. Отношение внутренних затрат на исследования и разработки в сельском хозяйстве к валовой добавленной стоимости, созданной в отрасли, почти в 1,5 ниже аналогичного показателя по науке в целом (0,7% и 1,03%). Более 60% внутренних затрат на исследования и разработки в области сельскохозяйственных наук составляют затраты на фундаментальные исследования. Это гораздо больше, чем средний показатель.

Сельскохозяйственная наука в преобладающей степени сосредоточена в государственном секторе. Доля государства во внутренних затратах на исследования и разработки составляет около 78%, вместе с вузами (которые также относятся к государственному сектору) — 96%. По этому показателю аграрная наука — лидер среди всех областей исследований. Вклад бизнеса в финансирование таких исследований и разработок неуклонно сокращается — с 14,8% в 2002 году до 9,4% на начало 2016 года.

Заметим, что АПК России остается многоукладным. Это отрасль где практически отсутствуют государственные предприятия. Поэтому созданные при финансовой поддержки федерального и регионального бюджета научные продукты, технологии и все инновационные решения должны в дальнейшем выиграть соревнование и победить в открытой конкурентной борьбе с представленными (и уже завоевавшими рынок) зарубежными аналогами. А сделать это весьма непросто! Мировые лидеры отраслевого рынка (ТНК) уже не один десяток лет работают в нашей стране и предлагают не отдельные компоненты агротехнологий, а комплексные пакетные решения и поддержку их внедрения. Отечественные сельхозтоваропроизводители уже давно оценили гарантированную экономическую эффективность этих продуктов.

Сельскохозяйственный труд является самым сложным трудом в экономике, поскольку здесь на производственный процесс влияют биологические, генетические, физические, социальные, природные факторы, что требует использовать квалифицированную рабочую силу. Успешное развитие, осваивание передовых технологий и новых подходов в сельском хозяйстве невозможно без привлечения молодых и квалифицированных кадров.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельскохозяйственные работы

Участники слушаний выразили обеспокоенность негативной тенденцией сокращения контингента обучающихся по образовательным программам высшего образования (далее — ВО) по России в целом, при этом вузы аграрного профиля не являются исключением. Так, если в 2016/17 учебном году по программам ВО в отраслевых вузах обучалось 318,4 тыс. человек, то в 2021/22 учебном году 266,1 тыс. человек, тогда как в 2020/21 учебном году — 271,1 тыс. человек. В отношении реализации вузами Минсельхоза России программ среднего профессионального образования (далее — СПО) наблюдается тенденция ежегодного увеличения контингента обучающихся — с 31,6 тыс. человек в 2016/17 учебном году до 38,2 тыс. человек в 2021/22 учебном при одновременном незначительном сокращении приема на бюджетные места (с 22,4 до 20,3 тыс. человек).

В целях модернизации системы СПО Минпросвещения России разработан проект отраслевой модели подготовки кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В целом кадры для сельского хозяйства России готовит 616 организаций среднего профессионального образования (по данным Министерства просвещения РФ) в 81 регионах страны. На базе аграрных вузов функционируют 6 федеральных центров прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК, которые совместно с экспертным сообществом позволяют выявить основные «окна возможностей» и прорывные технологии в инновационном развитии отечественного АПК. Совместно с Минобрнауки России разработана инициатива «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК» (далее — инициатива), которая утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 06.10.2021 №2816-р «Об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года». В рамках инициативы предусмотрено развитие школ российской селекции и генетики. К 2030 году планируется повысить долю высококвалифицированных специалистов отрасли АПК, владеющих современными методами проведения исследований (молекулярная генетика, агро‑ и биоинформатика, робототехника) в общей численности профильных специалистов; долю сотрудников селекционных центров, прошедших дополнительное обучение и владеющих современными методами селекции.

При этом участники слушаний обратили внимание на нестабильность кадрового обеспечения развития АПК, которая является следствием низкой оплаты труда, плохими условиями труда и быта в сельской местности. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве до 2009 года составляла менее 45−50% от средней по экономике. Затем она стала расти большими темпами, но все равно остается на недопустимо низком уровне. По данным за 2021 год это соотношение не превышает 70%.

Противоречие между ростом материальной заинтересованности, ростом цен и реальной величиной оплаты труда, порождает у работников сельского хозяйства и молодежи безынициативность, инертность в работе, желание сменить профессию (специальность) или перейти работать в другие сферы занятости. Молодые специалисты сталкиваются с отсутствием общественного признания сельскохозяйственного труда: труд агронома или инженера не популярен в молодежной среде.

Проблема утечки высококвалифицированных кадров из отдаленных субъектов России по-прежнему остается актуальной для нашей страны. Согласно статистике, даже в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в поисках лучшей жизни из одного региона в другой переехало более 3,5 млн россиян, и большая часть из них — люди активного и трудоспособного возраста.

По данным Росстата, в 2020 году в основном переезжали люди в трудоспособном возрасте (2,4 млн человек). В феврале 2020 года на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию президент России В. В. Путин выступил с инициативами по поводу укрепления роли высшей школы в субъектах РФ и предложил именно с помощью вузов стимулировать молодых людей оставаться в регионах.

Kremlin.ru Совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и совета при президенте по науке и образованию

Россию всегда отличает неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий. Средний радиус доступности детского сада составляет 20 км, школы — 17 км, фельдшерско-акушерских пунктов — 15 км, больницы — 85 км. Здесь выявлено 1,3 млн кв. м аварийного жилья.

Две трети молодёжи высказывают намерение переехать в город. Долгий период в сельской местности смертность и темпы естественной убыли населения на 15−20% выше, чем в городах, а прирост, если и был отмечен в отдельные годы, — соответственно ниже. Ожидаемая средняя продолжительность жизни (при рождении) на селе на 1,5−2,0 года меньше, чем в городе, и не превышает пока 70,7 лет.

В 2000 году в городе на 1000 человек рождалось 8,3, а умирало 14,6 человека (естественно, по среднестатистическим показателям). В селе — 9,8 и 17,1 человека, соответственно. Сейчас город впереди и по рождениям: 9,9 против 9,6 человека, при смертности 14,3 против 15,4 человека. Идет повсеместная депопуляция сельских территорий.

По данным Росстата на конец 2000 года население страны составляло 146 304 тыс. человек (городское 107 072 тыс. и сельское 39 232 тыс.). На 2020 год — 146 171 тыс. человек (городское 109 252 тыс. и сельское 36 919 тыс.).

Учитывая эти тенденции, достичь баланса в количественно-качественном пополнении кадровых ресурсов с учетом множества факторов только за счет сил и средств Министерства сельского хозяйства невозможно. Лишь крупные агрохолдинги могут позволить себе провести работу с будущими работниками еще в школах. Компании приглашают молодых специалистов к себе на практику и стажировку, профессиональные тренинги и конкурсы. Дополнительным стимулом выступает широкий социальный пакет. Помимо этого, создание и поддержание оперативного кадрового резерва позволяет достаточно легко освоить новые профессиональные компетенции и занять вакантные места на производстве.

Для использования новых технологий и техники необходимы, в первую очередь, трудовые ресурсы должного объема и квалификации. В быстро меняющейся цифровой экономике — это, преимущественно, молодые образованные работники. Принципиально возрастает роль и значение человеческого капитала. Очевидно, что именно кадры и социальные аспекты жизни на селе в ближайшее время станут главным лимитирующим условием развития АПК страны, внедрения инноваций в производство и инвестиционной активности.

Пределы роста продукции земледелия и растениеводства, а, следовательно, и всего аграрного сектора экономики, пока остаются обусловленными ежегодно уменьшающимся потенциалом плодородия российских пахотных почв, о чем мы неоднократно говорили ранее.