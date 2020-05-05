Дина Никифорова
Последние публикации
Более 120 памятников к Великой Победе
Тема Великой Отечественной войны для Грачьи Мисаковича Погосяна, как для человека военного, как для внука солдат, воевавших на фронтах той войны (один его дед вернулся инвалидом, а второй погиб при освобождении Украины), является одной из приоритетных в его благотворительной деятельности. За все...
5 мая 2020
Герои нашей школы: 75-летию Великой Победы посвящается
Под таким названием 20 ноября в Доме Общественных организаций Москвы прошла Международная конференция, посвящённая реализации одноименного проекта петербургского благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича. Проект, посвященный 75-летнему юбилею со дня Победы советского народа в...
22 ноября 2019
Мужеству ленинградцев посвящается
В Санкт-Петербурге состоялось событие, которого те, кто пережил блокаду Ленинграда, ждали более 40 лет: в сквере Блокадников у площади Мужества был торжественно открыт и освящен памятник с символичным названием «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город». Реализацию создания и установки памятника...
6 февраля 2018
С любовью к Армении и России
Это не обычная выставка в традиционном понимании, где показываются и оцениваются различные работы авторов. Это рассказ в фотографиях о многолетней благотворительной деятельности одного человека — сына Армении и гражданина России, общественного деятеля, мецената и благотворителя — Грачья Мисаковича...
22 июля 2017
Это нужно живым
В Республике Казахстан завершилась уникальная акция, объединившая несколько стран: Россию, Армению, Эстонию и Казахстан. Это стало завершающим штрихом в долгой работе по увековечению памяти солдата Великой Отечественной войны Николая Сорокина, а также узниц лагеря АЛЖИР, пострадавших в годы...
5 июня 2017