Под таким названием 20 ноября в Доме Общественных организаций Москвы прошла Международная конференция, посвящённая реализации одноименного проекта петербургского благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича.

ИА «Ветеранские вести»

Проект, посвященный 75-летнему юбилею со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, был объявлен благотворительным фондом Погосяна весной этого года. Суть его состоит в установке информационных досок внутри зданий школ с именами выпускников — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России и Почетных граждан городов, районов, регионов страны и зарубежья, если таковые не были установлены по настоящее время.

Проект изначально был объявлен среди школ Центрального района Санкт-Петербурга, поскольку именно в Центральном районе сосредоточено большинство школ и гимназий, открытых до Великой Отечественной войны, чьи выпускники ушли на фронт.

Стоит отметить, что понятие «информационная доска» фонд использует с целью избежания различных согласований и получения разрешений на установку мемориальных или памятных плит. Но по сути информационная доска будет выполнять ту же функцию, что памятные или мемориальные плиты.

Фонд также рассматривает возможность установки таких досок не только в Петербурге, но и по всей России, а при актуальности проекта — и в странах ближнего зарубежья, входивших в состав СССР. В данном случае доски могут быть установлены с именами Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы.

За минувшие месяцы продвижения данной инициативы благотворительный фонд получил немало откликов и поддержку со стороны руководства Санкт-Петербурга, Комитета по образованию города, ветеранских общественных организаций, жителей блокадного Ленинграда. Также проект поддержали межрегиональная общественная организация ветеранов войны и военной службы — однополчан, Совет Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Фонд памяти полководцев Победы (Москва), Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», МОО «Братство зеленых беретов», Информационного агентства «Ветеранские вести» и другие.

Основной задачей проекта, которую преследует фонд, — сохранить для подрастающего поколения память о героях Великой Отечественной войны, учившихся в их школах, тем самым пробудить в детях чувство патриотизма, гордости за свою школу, свой город и страну в целом. Всего этого можно добиться, включив в исследовательскую работу не только руководителей школьных музеев и учителей истории, но и самих школьников.

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С целью выяснить актуальность проекта в рамках России и стран ближнего зарубежья было решено организовать и провести международную конференцию, на которую были приглашены лидеры фракций Госдумы РФ, руководители профильных комитетов ГД РФ, Министерства обороны России, ветеранских и общественных организаций Москвы и стран СНГ, представители образовательных учреждений. Специально из Санкт-Петербурга прибыли генерал-полковник, профессор, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил — заместитель министра обороны Республики Абхазия в 2003—2010 гг. Анатолий Зайцев, председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества Маргарита Мудрак, председатель правления санкт-петербургской ОО «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, Герой РФ Валерий Чухванцев.

Также в конференции приняли участие дети и внуки Полководцев Победы, в их числе из Казахстана внучки Героя Советского Союза, генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова и Героя Советского Союза, Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна.

Мероприятие состоялось в Доме Общественных организаций при активной поддержке Иинформационного агентства «Ветеранские вести».

ИА «Ветеранские вести»

В связи с проведением в эти дни парламентской недели в конференции не смогли принять участие депутаты и лидеры фракций Госдумы. Но свое внимание и поддержку проекту выразил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «…Инициированный вашим благотворительным фондом новый проект — «Герои нашей школы: 75-летию Великой Победы посвящается» — направлен на сохранение памяти о героях той войны, на патриотическое воспитание молодого поколения, что является одним из приоритетных направлений развития нашего государства. Считаем, что данный проект сможет занять достойное место в ряду мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне…», написано в обращении.

В президиум мероприятия вошли Герой России, председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой, Герой России Александр Головашкин, учредитель ИА «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин и благотворитель, президент фонда Грачья Погосян.

В число почетных гостей вошел советник генерального директора 1-го канала, руководитель телеканала «Победа» Александр Ильин. В своем выступлении он выразил не только признательность фонду за актуальный проект накануне 75-летнего юбилея со Дня Победы и пообещал оказать максимальную поддержку, но и предложил создать оргкомитет, который бы курировал и продвигал инициативу в России и за ее пределами.

«Мы должны думать о молодежи, которая не знает своих героев и своей истории. Такие нетрадиционные подходы, которые предлагаются организаторами, нам очень импонируют. Это возможность разными способами напоминать об истории войны. Главное, чтобы они заставляли задумываться детей, о чем эти информационные доски и почему они размещены в их школе», — подчеркнул Александр Ильин. Он также вручил благотворителю благодарность генерального директора 1-го канала за содействие в подготовке XVII благотворительной акции «Стань первым».

Герой России Сергей Липовой также заострил внимание на той информационной войне, развернувшейся сегодня в СМИ и в сети интернет, целью которой является искажение истории о вкладе советского народа в победу не только в Великой Отечественной, но и Второй мировой войне в целом.

«Считаю, что такая инициатива должна быть реализована, чтобы мы не упустили нашу молодёжь, чтобы она знала, кому она обязана жизнью и что Россия сейчас встала с колен и является одной из могущественных государств в мире… Мы всегда чествуем всех, кто имеет боевые ордена и медали. И если на этих досках будут размещены также имена героев нашего времени, это будет связь времен и поколений. Надеюсь, что эта инициатива не станет кратковременной, а будет идти год от года», — выразил надежду Сергей Анатольевич Липовой. От имени общероссийской организации «Офицеры России» он вручил благотворителю почетную грамоту за большой личный вклад в дело увековечения памяти защитников Отечества, активную благотворительную и общественную деятельность.

Грачья Погосян рассказал о сути проекта и его задачах.

«Не для кого не секрет, что с каждым годом уходят от нас живые свидетели тех событий — ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны. И если наше поколение выросло на рассказах наших дедов, прошедших войну, наших родителей, выросших в послевоенное время, то наши дети правду о Великой Отечественной войне смогут найти только из той информации, памятников, музеев, мемориальных плит и досок, книг и фильмов, которые мы для них сохраним. Мы все прекрасно видим, как на мировом уровне пытаются переписать историю, исказить правду о Второй мировой войне и вкладе советского народа в Победу. И наш проект — одна из возможностей сохранить эту правду, сохранить память о героях Великой Отечественной войны и достойных гражданах нашей страны, которыми каждый ребенок будет гордиться. Необходимо, чтобы дети знали, что победа в Великой Отечественной войне была общей победой для разных народов, объединённых под одним знаменем. Устанавливая информационные доски, мы дадим возможность детям не только узнавать об именах героев, которые учились в их школе, мы подтолкнем их узнать более подробно об их биографии, судьбе и подвиге», — разъяснил Грачья Погосян. Он также предложил совместно обсудить ситуацию с новыми школами, открытыми после Великой Отечественной войны. Благотворитель предложил разместить в таких школах доски со справочной информацией, где будет указаны даты начала и окончания Великой Отечественной войны, название и количество союзных республик, входивших в состав СССР, количество ушедших на фронт, количество погибших и пропавших без вести, список кавалеров ордена «Победа» — советских маршалов, количество Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Данное предложение было принято одобрительно и большинством голосов предложено поддержать эти информационные доски QR-кодом, который позволял бы школьникам получить развернутую информацию о каждом герое их школы на специально созданном сайте.

Свою поддержку проекту и оказание содействия в его продвижении высказали зампредседателя правления Фонда потомков полководцев победы Алексей Говоров, Союз армян России и его президент Ара Абрамян, председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Санкт-Петербурга Елена Тихомирова, Фонд имени генерала Панфилова в лице его внучек и общественных деятелей Айгуль иАлуа Байкадамовых, дочь Героя Советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Лариса Бабаджанян.

Вице-президент Общероссийской общественной организации по увековечению памяти «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» Алихан Мержоев отметил, что этот проект, организованный фондом Погосяна, высоко оценил первый вице-президент организации, председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин.

«Министерство обороны России внимательно изучило проект и всецело его поддерживает. История должна быть выверена, поскольку вчерашние школьники приходят к нам и становятся обликом Вооруженных сил страны. Считаем эту инициативу замечательной, и ее нужно развивать. В новых школах можно сделать интерактивные плазмы, где рассказывалось бы о Великой Отечественной войне и вкладе в победу каждой семьи. Мы готовы оказывать поддержку и информационную, и фактическую — воинские коллективы будут участвовать в торжественных мероприятиях», — подчеркнул советник отдела управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ, секретарь комиссии Григорий Васильевич Приступницкий.

Председатель военно-исторического клуба Front Line (Эстония) Андрей Лазурин передал слова признательности и поддержки данной инициативе от Таллиннской организации ветеранов Второй мировой войны и антигитлеровской коалиции. Он отметил большой вклад благотворительного фонда в сохранение памяти о героях Великой Отечественной и Первой мировой войны на территории Эстонии и передал теплые слова поддержки от митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения.

В завершение мероприятия Грачья Погосян поблагодарил всех собравшихся за положительную оценку проекта, за поддержку и внесенные предложения, которые обязательно будут учтены при его реализации. Он также предложил оказать поддержку тем школам России и стран СНГ, у которых возникнут сложности при установке таких досок. А для открытия досок в школах центральных городов фонд готов организовать постоянную делегацию, в состав которой могут войти потомки маршалов Победы, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, общественные и политические деятели.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»