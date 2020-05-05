Тема Великой Отечественной войны для Грачьи Мисаковича Погосяна, как для человека военного, как для внука солдат, воевавших на фронтах той войны (один его дед вернулся инвалидом, а второй погиб при освобождении Украины), является одной из приоритетных в его благотворительной деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM

За все годы благотворительной работы более половины проектов Погосяна так или иначе посвящены сохранению памяти героев и событий Великой Отечественной.

В преддверии 75-й годовщины Победы благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича стал инициатором и приступил к реализации ряда проектов, посвященных юбилейной дате.

Уже создан и установлен бюст Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова, внесшего весомый вклад в защиту и освобождение Ленинграда от фашистской блокады, на территории санкт-петербургского образовательного учреждения «Балтика-колледж», носящего имя маршала.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Проект был реализован по обращению директора колледжа Людмилы Николаевны Борисовой. Торжественное открытие бюста было намечено на первые числа мая, но в связи с ситуацией в стране, связанной с ограничением всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, это событие временно отложено.

Также по инициативе Грачьи Погосяна и при поддержке директора Центрального военно-морского музея Руслана Нехая, подходят к завершению работы по созданию бронзового бюста адмиралу Флота Советского Союза, Герою Советского Союза Ивану Степановичу Исакову.

Стоит напомнить, что вклад адмирала Исакова в освобождение Ленинграда имеет немалое значение. Под его руководством была создана Ладожская флотилия и налажены первые перевозки на озерной трассе, вошедшей в историю под названием «Дорога жизни».

Скульптором обоих бюстов выступил профессор кафедры монументально-декоративной скульптуры СПбГХПА им. А. Л. Штиглица Лёва Амбарцумович Бейбутян.

Продолжается реализация проекта «Герои нашей школы. 75-летию Великой Победы посвящается», стартовавшего в 2019 году. В его рамках в январе этого года была торжественно открыта первая информационная доска в школе № 207 г. Санкт-Петербурга с именами героев, выпускников школы. А в данный момент ждут своего открытия еще две доски в петербургской гимназии № 209 «Павловская гимназия».

Отремонтирован и оборудован стеллажами класс в ереванской основной школе № 36 имени Раффи, который будет носить имя главного маршала бронетанковых войск А. Х. Бабаджаняна.

Оказана неоднократная поддержка строительству Главного храма Министерства обороны РФ к 75-летию Победы в парке «Патриот».

Фонд Грачьи Погосяна откликнулся на обращение руководителей, депутатов и ветеранов Свирьстройского городского поселения Ленинградской области и профинансировал создание памятного знака Герою Советского Союза П. И. Гончару, совершившему свой подвиг на свирьстройской земле.

Весь апрель, когда люди пожилого возраста были вынуждены находиться дома в режиме самоизоляции, фонд Грачьи Мисаковича Погосяна, по обращениям ветеранских организаций Петербурга, обеспечивал продуктами питания и средствами первой необходимости порядка 70 человек — ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, одиноких, инвалидов и из многодетных семей. Эту акцию решено проводить и в мае.

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Стоит рассказать и о проектах, посвященных Великой Отечественной войне, реализованных Грачьей Мисаковичем Погосяном и его благотворительным фондом в прошлые годы как в России, так и за ее пределами.

В родном селе мецената Агарак, Республика Армения, был открыт парковый мемориал с памятником, посвященным павшим односельчанам в Великой Отечественной войне. Имена героев вписаны как на армянском, так и на русском языках.

А в помещении общества «Жители блокадного Ленинграда» Кировского р-на Ленобласти провел ремонт и оборудовал его мебелью и оргтехникой.

На мемориале «Синявинские высоты» открыт памятник хачкар (крест-камень) воинам, павшим в Великой Отечественной войне, приуроченный 65-летию Великой Победы, в рамках празднования 300-летия армянской общины Санкт-Петербурга.

На месте прорыва блокады Ленинграда установлен шестиметровый Поклонный крест с лампадой, расположенный рядом с музеем-диорамой в Кировском районе Ленинградской области. Архитекторы Валерий Кузьмин и Ашот Даваян.

Установлен крест-хачкар советским воинам на Невском «пятачке» от Республики Армения. Здесь же по обращению Общественной палаты Амурской области установлен памятник воинам-амурцам, погибшим при защите и освобождении Ленинграда. С 2015 года памятник ждет своего открытия.

Еще один хачкар, посвященный советским воинам ВОВ, установлен в Святом Первопрестольном Эчмиадзине, Армения.

Был отремонтирован фасад выставочного зала музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировск Ленинградской области. Проведены строительные работы по изготовлению постамента для БОТа (бронированная огневая точка) на территории музея «Прорыв блокады Ленинграда».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В знак признательности Великому императору за особое отношение к армянскому народу был построен и открыт утраченный в годы Великой Отечественной войны памятный комплекс с воссозданным памятником Петру Первому в г. Кировск, Ленобласть. Первоначально памятник был создан братьями Спиридоновыми по величайшему утверждению императора Николая I в 1847 году. В свое время памятный комплекс являлся одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербургской губернии.

В память об этом событии был снят документальный фильм «Возвращение Петра Великого».

На территории 102-й военной базы российских войск в Армении, город Гюмри, открыт мемориальный комплекс «Воинской Славы», куда вошли изготовленный по инициативе и заказу Грачьи Погосяна четырехметровый монумент, посвященный 95-летию со дня рождения Героя России, дважды Героя Социалистического Труда М. Т. Калашникова. Также по инициативе командира базы полковника А. Рузинского, при финансировании Грачьи Погосяна был проведен капитальный ремонт здания и создан музей с экспонатами истории 102-й военной базы, где также установлен бюст М. Т. Калашникова.

В селе Цав Сюникской области Армении по обращению советника министра обороны Армении, генерал-лейтенанта Мураза Саркисяна открыт памятник Герою Советского Союза, старшему сержанту Унану Аветисяну, повторившему при освобождении Кубани в 1943 году подвиг Александра Матросова. Бюст Унана Аветисяна также был установлен в селе Лукашин Армавирской области Армении и в поселке Верхнебаканский под Новороссийском возле школы № 14.

По обращению к Грачье Погосяну Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и МОО «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» был установлен бюст первого дважды Героя Советского Союза Григория Пантелеевича Кравченко в пос. Синявино Кировского района Ленобласти. Копия бюста Кравченко была передана в дар военному музею Монголии в Улан-Баторе.

По следам событий был снят документальный фильм «Рожденный летать и сражаться», посвященный Г. П. Кравченко. Фильм стал победителем в номинации «Взгляд» как лучший телевизионный документальный фильм в конкурсе Министерства обороны России; дипломантом 8-го Международного фестиваля «Невский Благовест»; обладателем серебряной медали Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России».

В Белоруссии, на загородном кладбище города Борисов, по инициативе полковника Владимира Волынца и при поддержке администрации города, воссоздан заново могильный памятник самого молодого полного кавалера ордена Славы, капитана Ивана Филипповича Кузнецова. В г. Борисов открыта памятная плита на здании, где 20 лет жил И. Ф. Кузнецов. Создан музей, посвященный памяти И. Ф. Кузнецова в гимназии № 3, где учатся его внуки, и профинансирована доставка и установка бюста Кузнецова в школе № 3, подаренного меценатом Михаилом Сердюковым.

По традиции снят документальный фильм «Мужайся, солдат!», посвященный памяти И. Ф. Кузнецова.

На площади города Москвы, носящей имя главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна, открыта памятная плита с бронзовым барельефом маршала. Такая же плита с барельефом маршала А. Х. Бабаджаняна была размещена на здании школы № 1560 г. Москвы, носящем имя маршала.

В городе Тихвин Ленинградской области установлен 4-метровый памятник с большим мозаичным панно напротив железнодорожного вокзала, где 14 октября 1941 года из-за фашистской бомбежки произошла трагическая гибель свыше 20 тысяч ленинградских детей, ехавших в эвакуацию. Автором памятника стал Олег Костенко — директор мозаичной мастерской «Тавр». Также был отреставрирован памятник на братской могиле ленинградских детей, погибших 14 октября 1941 года на ж/д станции «Тихвин».

В память об этом событии снят фильм «Поезд в вечность», ставший одним из лучших в коллекции фонда.

Оказана финансовая поддержка музею Ивана Васильевича Панфилова средней школы № 3 города Петровска Саратовской области.

Профинансировано создание и открытие 5-й фотовыставки, приуроченной к дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 55-летию открытия Пискаревского мемориала.

На здании Михайловской военной артиллерийской академии была установлена плита маршалу В. М. Михалкину, выпускнику академии.

Была оказана поддержка Санкт-петербургскому Мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда для проведения технических работ.

По инициативе петербургского общества «Жители блокадного Ленинграда» установлен 6-метровый памятник «Мужеству ленинградцев» в сквере Блокадников на площади Мужества в Санкт-Петербурге и проведено благоустройство прилегающей территории. Авторы памятника — скульптор Евгений Ротанов и архитектор Леонид Копыловский.

Был также отреставрирован памятник погибшим сотрудникам киностудии «Ленфильм», установленный во дворе студии. Это событие было приурочено к премьерному показу на киностудии фильма «Мужеству ленинградцев», снятого по следам создания и открытия одноименного памятника.

Благодаря помощи благотворительного фонда Грачьи Погосяна у поисковиков МОО «Северо-Запад» появилась армейская палатка «РОСНАР Р-34 М2» для длительного проживания и экспедиций в любых погодных условиях.

Отметим, что Грачья Мисакович Погосян много лет поддерживает ветеранов и жителей блокадного Ленинграда Санкт-Петербурга и Кировского района Ленинградской области, является почетным членом этих общественных организаций. Для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда организовывались вечера встреч, поездки по местам боевой славы и отдых в санаториях.

В прошлом году для общественной организации «Жителей блокадного Ленинграда» Петербурга была подарена офисная техника и оказана финансовая поддержка их деятельности. Постоянную помощь получают и ветераны Кировского района Ленинградской области.

Деятельность благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича реализуется не только на территории России, но и за ее пределами.

К примеру, было приобретено спутниковое телевизионное оборудование и комплект дисков с художественными фильмами о ВОВ для единственного музея Великой Отечественной войны в городе Шальчининкай в Литве. Это позволило ветеранам смотреть российские телеканалы.

Также для Нарвского городского Союза ветеранов (Эстония, г. Нарва), общества жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников фашизма подарена теле‑ и оргтехника.

Была оказана неоднократная помощь в ремонте военно-исторического музея Дома Армии в Алма-Ате.

Из Эстонии на свою историческую родину возвращено несколько бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это Николай Федорович Сорокин, вернувшийся в г. Семей Республики Казахстан. Кстати, фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича установил также памятник на месте захоронения Н. Ф. Сорокина. Это гвардии старший сержант Андрей Егорович Нагайцев, вернувшийся в г. Астана Республики Казахстан. Это Хайрулла Валитов и красноармеец Сергей Сергеевич Бобриков, вернувшиеся в Омскую область.

Все эти события нашли отражения в документальных фильмах «Это нужно живым» и «Ну, здравствуй, сын!».

А для более эффективной работы эстонских поисковиков Таллинского военно-исторического клуба «Фронт Лайн» были подарены металлодетекторы.

Кстати, только на территории Эстонии, благодаря помощи фонда Погосяна, было заменено и отреставрировано более 80 плит на местах захоронений советских солдат, погибших при освобождении Прибалтики в годы Великой Отечественной войны.

Оказана финансовая поддержка ветеранам французского Движения Сопротивления ассоциации «Резистанс Франсэз».

Есть в мечтах у Грачьи Погосяна еще один проект. Несколько лет он мечтает установить напротив Пискаревского мемориального кладбища на оси монумента Мать-Родина за проспектом Непокоренных часовню-колокольню со смотровой площадкой и мультимедийным залом.

Помимо этого, благодаря поддержке Грачьи Погосяна и его фонда, увидели свет издания:

два переиздания книги «Маршалы, генералы, адмиралы армянского происхождения в Санкт-Петербурге», автор А. Л. Меружанян;

книга на армянском языке «Вениамин Галстян», памяти генерал-майора, участника Великой Отечественной войны;

книга «Армяне в битве за Ленинград»;

второе издание книги «Судьба разведчика», воспоминания разведчика, генерал-майора Михаила Васильевича Березкина;

книга «Рассказ о моей жизни», воспоминания Константина Колесникова;

второе издание книги И. Баграмяна «Великого народа сыновья»;

прософинансировано издание книги «Плацдарм Невский «пятачок» 1941−1943» и альманаха «Фоторепортеры на войне» проекта Фотолетопись Петербурга.

Более подробно с деятельностью Г. М. Погосяна и его фонда можно ознакомиться в фильме www.youtube.com/watch?v=2YFivuTDmEI&feature=emb_logo