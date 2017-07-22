



Pogosyangrachya.ru Награждение Грачьи Погосяна

Это не обычная выставка в традиционном понимании, где показываются и оцениваются различные работы авторов. Это рассказ в фотографиях о многолетней благотворительной деятельности одного человека — сына Армении и гражданина России, общественного деятеля, мецената и благотворителя — Грачья Мисаковича Погосяна. Выставка включает в себя более 200 фоторабот, рассказывающих о благотворительной деятельности Грачья Погосяна в 10 странах: России, Армении, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Монголии, Эстонии, Литве, Латвии, Грузии. Деятельность благотворителя включает свыше 80 объектов духовного, культурного и исторического значения. Выпущены в свет десяток книг и журналов, а также документальных фильмов различной тематики. 24 памятника посвящено событиям и людям Великой Отечественной войны, 6 — памяти Геноцида армянского народа. Его деятельность охватывает 1000-летнюю историю Армении и России.

Первая презентация на Родине

Итак, день открытия выставки, 10 июня. В числе почетных гостей мероприятия были вице-спикер парламента Республики Армения Эдуард Шармазанов, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Иван Волынкин, министр диаспоры Республики Армения Грануш Акопян, начальник Следственного комитета Республики Армения Агван Овсепян, депутаты парламента Армении Эрмине Нагдалян и Айк Бабуханян, внук легендарного маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна — Иван Сергеевич Баграмян, почетный председатель Совета ветеранов войны и военной службы Главкомата Сухопутных войск, генерал-лейтенант Норат Григорьевич Тер-Григорьянц, главный редактор газеты «Ноев Ковчег» Григорий Юрьевич Анисонян, ректор Армянского педагогического университета им. Х. Абовяна Рубен Мирзаханян и делегация гостей, прибывших ранее из Санкт-Петербурга и Москвы.

По благословению Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго мероприятие посетил руководитель духовных высших учебных заведений Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Геворг (Сароян). Он передал присутствующим благословение Католикоса, начал выставку с молитвы и произнес приветственное слово. В своем выступлении епископ выразил радость, что дела Грачья Погосяна отличаются духовностью, относясь как к армянской, так и к русской церкви. «Мы не можем обойти стороной, что Грачья Погосян уделяет особое внимание сохранению и увековечению памяти о героизме ветеранов и важнейших событиях Великой Отечественной войны. Мы уверены, что на следующей выставке представленных работ будет как минимум вдвое больше», — сказал епископ.

После выступления владыки Геворга участники мероприятия стали свидетелями уникального события. Нуждающейся семье Юзихович из города Гюмри по обращению Министерства диаспоры Республики Армения были вручены ключи от квартиры, которую подарил им Грачья Мисакович Погосян. Александр и Анна Юзихович — интернациональная семья. Живут в Гюмри с 1978 года, пережили землетрясение 1988 года. И с тех пор ютятся своей немаленькой семьей (у Анны и Александра трое детей и уже двое внуков) на площади в 12 квадратных метров. Помимо сложностей с жилищными условиями, семья пережила и огромное горе. Год назад их старший сын Виктор погиб в арцахском селе Талыш во время апрельской войны 2016 года. Он был боксером, двукратным чемпионом среди юношей Армении, вице-чемпионом Европы.

Семья Погосян давно хотела помочь какой-нибудь семье, пострадавшей в спитакском землетрясении, и подарить квартиру. Но все как-то не складывалось. И вот пришло время, когда звезды сошлись в одно время и в одном месте. Не так давно Грачья Погосян обратился в Министерство диаспоры со своей просьбой, и там ответили, что как раз получили письмо от главы Ширакской области с просьбой оказать содействие интернациональной семье Юзихович, которые до сих пор не получили жилье, а возможностей у властей для этого нет. Грачья Погосян, конечно же, согласился помочь. Тем более что все горожане были единодушны во мнении, что именно эти люди достойны получить хорошее жилье.

И вот 10 июня в присутствии почетных гостей министр диаспоры Армении Грануш Акопян и меценат Грачья Погосян вручили родителям героя ключи от квартиры площадью 62 кв. м, отремонтированной и частично меблированной усилиями благотворителя. Супруга мецената Назик Погосян подарила семье Юзихович икону Казанской Божьей Матери, которую особо почитают в семье Погосян. Александр Юзихович выразил меценату благодарность словами «Путь вас хранит Господь!» Министр диаспоры Грануш Акопян в свою очередь отметила: «О Грачья Погосяне не имеет смысла долго говорить — о выполненном им огромном труде говорят его дела, отраженные в этих фотографиях».

Одна выставка — сотни историй

Так как выставка приурочена к Дню России, то право открыть ее было предоставлено Чрезвычайному и Полномочному послу Российской Федерации в Республике Армения Ивану Кирилловичу Волынкину. Посол высоко оценил благотворительную деятельность Грачья Мисаковича Погосяна.

«Посольству России в Армении очень хорошо известна деятельность Грачья Мисаковича. Не так давно мы вместе с ним открывали памятник выдающемуся российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Тимофеевичу Калашникову и военно-исторический музей 102-й ордена Александра Невского российской военной базы в Гюмри. Благодаря совместным усилиям объединенных вами единомышленников удалось создать замечательный военно-исторический комплекс на территории 102-й базы, куда уже сегодня активно приезжают школьники и гости, чтобы наглядно познакомиться с богатой историей и подвигами российских и армянских воинов на этой земле», — сказал в своем выступлении посол.

Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов отметил, что Грачья Погосян на протяжении многих лет был рядом с армянским народом, в трудную минуту поддерживал и сферу образования, и семьи солдат, и ветеранов, и Армянскую Апостольскую Церковь. «Господин Погосян внес значительный вклад и в дело сохранения армянства, и в дело развития армянской культуры, и в дело развития дружеских отношений между Арменией и Россией», — отметил он. Эдуард Шармазанов вручил меценату верховную награду парламента Армении — Памятную медаль Национального Собрания Республики Армения. Сам меценат в своем слове отметил, что каждый созданный им памятник изготовлен с огромной любовью к Армении и России. Он поделился с гостями сокровенным. «Если смотреть глубже, то все они касаются и моей семьи. Я всегда вспоминаю историю моей мамы, отец которой без вести пропал на фронтах Великой Отечественной войны, а она всю жизнь искала его среди людей, веря, что он жив. Каждый раз, устанавливая памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны, я приглашаю ее и говорю: «Мама, считай, что частичка твоего отца также находится здесь», — сказал в своем выступлении Грачья Погосян. Он выразил благодарность посольству РФ в Армении, а также Министерству диаспоры Республики за поддержку его деятельности. «Без вашей поддержки эта выставка не состоялась бы», — сказал он.

После официального открытия выставки гостей пригласили в кинозал Дома Москвы. Здесь заместитель председателя правления Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил РФ «Мегапир» Юрий Кленов вручил Чрезвычайному и Полномочному послу РФ в Республике Армения Ивану Волынкину благодарность от маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова за поддержку ветеранских организаций России и Армении и большой вклад в укрепление дружбы между братскими народами. После вручения на сцену был приглашен Иван Сергеевич Баграмян. Он провел презентацию второго издания книги воспоминаний своего легендарного деда — Ивана Христофоровича Баграмяна «Великого народа сыновья», которая была издана по благословению главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса при финансовой поддержке Грачья Мисаковича Погосяна.

«Это сборник очерков, которые Иван Христофорович писал в период с 1979 по 1982 год о своих боевых соратниках и своих учителях, — рассказал Иван Сергеевич Баграмян. По его словам, в книге семь историй, которые были опубликованы в военно-историческом журнале, а сборник был издан уже после ухода Ивана Христофоровича из жизни. Среди главных героев очерков — маршалы Жуков, Рокоссовский, Василевский, Конев, Тимошенко, и его два учителя, у которых он обучался в Академии Фрунзе и в Академии Генерального штаба. Это маршал Шапошников и генерал Карбышев». Иван Баграмян высказал меценату Грачья Погосяну слова благодарности за те усилия, которые он предпринял, чтобы книга его деда увидела свет в канун 120-летия со дня рождения Ивана Христофоровича.

В завершение мероприятия состоялся показ документального фильма «Поезд в вечность», рассказывающего о трагедии, произошедшей 14 октября 1941 года на станции Тихвин в Ленинградской области, в которой при фашистской бомбежке погибли более 2000 ленинградских детей, ехавших в эвакуацию. И о той работе, которая была проделана меценатом Грачья Погосяном, чтобы сохранить эту память для потомков. Это была первая выставка, посвященная благотворительной деятельности Грачья Мисаковича Погосяна, проведенная в Армении. Ранее фотографии его работ выставлялись в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце при поддержке Межпарламентской ассамблеи стран — участников СНГ. Выставка «Девять лет, девять стран… и сотни добрых историй», открывшаяся в Северной столице России 25 января 2017 года, была посвящена полному освобождению Ленинграда от блокады и событиям Великой Отечественной войны. На следующий день, 11 июня, выставку посетил преподавательский состав Агаракской школы, в которой когда-то учился Грачья Погосян, его друзья и близкие.

Посольский прием

Следующим этапом в презентации деятельности петербургского мецената Грачья Погосяна в Ереване стало праздничное мероприятие, организованное посольством России в Армении и приуроченное к Дню России, которое прошло в Театре оперы и балета им. А. А Спендиарова. Делегация гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, принявших участие в открытии выставки, в полном составе посетила и посольский прием. Но перед этим гости решили побывать у памятника маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну и вместе с его внуком Иваном Сергеевичем Баграмяном возложить цветы в знак уважения к военачальнику. Церемонию возглавила министр диаспоры Республики Армения Грануш Акопян. «Иван Баграмян — не только один из величайших маршалов Советского Союза, но и прекрасный сын Армении. Мы гордимся тем, что в нашей стране родились такие люди, как Баграмян, Бабаджанян, ставшие гордостью и своей Родины, и всего бывшего Советского Союза», — высказал свое мнение генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц.

В Театре оперы и балета собрались сотни специально приглашенных гостей. Открывая праздничный прием, с обращением к собравшимся выступил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван Волынкин. «Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день российско-армянские отношения вышли на новый уровень и продолжают непрерывно расширяться и углубляться. Россия является главным экономическим партнером и инвестором республики… В эти дни в Армении проходит ряд мероприятий, приуроченных к Дню России. 10 июня в Доме Москвы мы в торжественной обстановке открыли выставку известного российского мецената, общественного деятеля из Санкт-Петербурга, армянина Грачья Мисаковича Погосяна «С любовью к Армении и России». В рамках этого мероприятия состоялась презентация книги маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна «Великого народа сыновья»… Одной семье из Гюмри, пострадавшей в землетрясении 1988 года, были вручены ключи от новой квартиры. Из таких реальных дел и складывается дружба народов», — подчеркнул посол.

С праздником — Днем России — россиян поздравил министр иностранных дел Армении Эдвард Агванович Налбандян. А затем гостей ждал концерт, организованный и проведенный сотрудниками российского посольства. В качестве приятного сюрприза на концерте выступил Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

В Армении зажглись первые свечи памяти

А 20 июня по инициативе Грачья Мисаковича Погосяна и при поддержке посольства Российской Федерации в Армении в Ереване прошло мероприятие, посвященное началу Великой Отечественной войны. Ровно 76 лет тому назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Участники акции — советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Армения Андрей Павлович Иванов, семья Погосян, советник министра обороны РА Мураз Саруханович Саркисян и ряд уважаемых гостей — возложили венки и цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Парке Победы города Еревана. После этого в Доме Москвы г. Еревана в рамках выставки «С любовью к Армении и России» была открыта дополнительная экспозиция, посвященная началу Великой Отечественной войны. Было представлено порядка 50 архивных фотографий из жизни блокадного Ленинграда, на которых запечатлен быт простых ленинградцев, их борьба за жизнь, несгибаемая воля и жизнелюбие. Так как меценат является почетным членом Совета ветеранов войны и военной службы однополчан Санкт-Петербурга и Ленинградской области, районного общества жителей блокадного Ленинграда г. Кировска Ленинградской области и Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», тема войны ему очень близка.

В числе почетных гостей мероприятия были заместитель министра диаспоры РА Серж Гагикович Срапионян, советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Армения Андрей Павлович Иванов, советник министра обороны РА Мураз Саруханович Саркисян, ветераны, жители блокадного Ленинграда. Гостей приветствовал военный оркестр. Присутствующие минутой молчания почтили память всех тех, по чьей жизни танковой гусеницей прошлась Великая Отечественная война. Организаторы мероприятия также решили присоединиться к акции «Свеча памяти», которая традиционно проходит в России и посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Почетная миссия зажечь свечи памяти была доверена жительнице блокадного Ленинграда Галине Павловне Петуховой и председателю комитета ветеранов войны и военной службы Республики Армения полковнику Петросу Петросяну. Заместитель министра диаспоры РА Серж Гагикович Срапионян передал присутствующим приветствие министра диаспоры РА Грануш Грантовны Акопян. Он отметил: «Наш соотечественник Грачья Погосян сегодня напоминает нам о той боли, которую приносит война, дабы нигде не повторилось подобное, не проливалась кровь, не погибали дети и взрослые. Спасибо ему за это».

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Армения Андрей Павлович Иванов от имени посольства, от себя, своей семьи и коллег выразил благодарность ветеранам, благодаря чьему подвигу были спасены сотни миллионов жизней по всему миру. «Я хочу сегодня в лице Грачья Мисаковича Погосяна сказать большое спасибо всем тем людям, которые не дают нам забыть о подвиге наших ветеранов. Спасибо за сохранение памяти, за воспитание молодежи», — сказал он. Для Андрея Павловича Иванова выставка имеет особое значение — отец дипломата со старшей сестрой и матерью пережили в Ленинграде самый страшный первый год блокады. Слова благодарности в адрес ветеранов произнес также советник министра обороны РА Мураз Саруханович Саркисян, который потерял на войне отца и старшего брата. «Со школьных лет я гордился Героем Советского Союза Унаном Аветисяном, который повторил подвиг Александра Матросова. И мне было очень обидно, что на его родине нет памятника герою. Однажды я поделился этой озабоченностью с Грачья Погосяном, и благодаря его усилиям мы поставили памятник Унану Аветисяну в его родном селе Цав Сюникской области», — рассказал Мураз Саркисян.

Председатель комитета ветеранов войны и военной службы Республики Армения Петрос Петросян выразил благодарность Грачья Погосяну от имени всех ветеранов войны Республики Армения за его труд по увековечению памяти героев. Заместитель председателя объединенного Совета ветеранов Республики Армения Михаил Ованесович Степанян выразил гордость за то, что Грачья Погосян оставил результаты своих трудов уже в 10 государствах. «Начиная от Петра Первого в Ленинградской области и кончая Героем Советского Союза Унаном Аветисяном — везде он внес свою знаковую лепту в память о наших воинах, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей великой страны», — сказал ветеран. Сам меценат в своем выступлении пояснил, что этой выставкой хотел бы выразить любовь и внимание к тем, кто прошел войну. «Сегодня мое пожелание — чтобы никогда не было войны, чтобы у нас было мирное небо, чтобы мы могли реализоваться во всех областях», — отметил Грачья Погосян.

После открытия экспозиции состоялся показ документального фильма «Рожденный летать и сражаться», рассказывающего о судьбе первого дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Григория Пантелеевича Кравченко и о том, как сегодня благодаря небезразличным людям сохраняется память о нем на месте его гибели — в Ленинградской области. Фильм создан по инициативе и на средства Грачья Погосяна при поддержке Межпарламентской ассамблеи стран — участников СНГ. Лента — обладатель дипломов нескольких международных и всероссийских кинофестивалей. Завершилась церемония дружеским фуршетом. По инициативе мецената Грачья Погосяна ветеранам были также вручены подарки.

«Ноев Ковчег»